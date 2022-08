Manisha Ramadass et Mandeep Kaur enregistrent des victoires impressionnantes alors que l’Inde remporte 17 médailles

Manisha Ramadass et Mandeep Kaur ont enregistré des victoires impressionnantes alors que le contingent indien est rentré chez lui avec 17 médailles dont quatre d’or au Thailand Para-Badminton International 2022 récemment conclu à Pattaya.

Selon les informations reçues ici, Kaur s’est rallié d’un match pour vaincre la championne du monde en titre Manasi Joshi 22-20, 21-19, 21-14 en finale du simple féminin SL3 avant que Ramadass, la jeune de 17 ans de Chennai, n’affiche un brillant de badminton pour remporter une victoire similaire contre la Japonaise Kaede Kameyama en simple féminin SU5.

Nithya Sre Sumathy Sivan, qui a battu Rachel Choong d’Angleterre 21-9, 24-22 pour la médaille d’or féminine SH6, est une autre navetteuse féminine qui a fait sa marque aux championnats.

Joshi s’est contentée de deux autres médailles d’argent avec ses partenaires Shanthiya V. et Ruthick Raghupathi respectivement, en double féminin SL3-SU5 et en double mixte SL 3 – SU 5.

Le duo Bhagat-Kadam remporte l’or

Dans les épreuves masculines, le champion paralympique Pramod Bhagat et Sukant Kadam ont fait équipe pour la première fois dans une épreuve internationale et ont brillé avec la médaille d’or dans l’épreuve du double masculin SL3-SL4.

Le duo Bhagat-Kadam a bouleversé la paire de stars indonésiennes composée de Dwiyoko Dwiyoko et Fredy Setiawan dans des matchs consécutifs 21-18, 21-13.

« C’est formidable de commencer notre partenariat en double avec une médaille d’or. C’était un tournoi important et nous nous sommes entraînés ensemble pendant un certain temps avant les championnats de Thaïlande 2022. Et le résultat a été fructueux », a déclaré Kadam qui est revenu d’une pause en beauté.

Cependant, Bhagat et Kadam ont dû se contenter de médailles d’argent dans leurs épreuves individuelles respectives.

Alors que Bhagat a perdu contre son ennemi juré anglais Daniel Bethell 21-13, 21-19 après s’être battu pendant 55 minutes en finale du simple messieurs SL3, Kadam a faibli contre le meilleur navetteur français 21-2, 21-17.

Les autres médaillés étaient Manoj Sarkar (MS SL3), Nitesh Kumar (MS SL3), Parul Parmar (WS SL3), Nehal Gupta & Nitesh Kumar (MD SL3-SL4), Arwaz Ansari & Deep Ranjan Bisoyee (MD SL3- SL4), Mandeep Kaur et Manisha Ramadas (WD SL3-SU5), Pramod Bhagat et Manisha Ramadas (XD SL3-SU5) et Raj Kumar et Parul Parmar (XD SL3-SU5)

