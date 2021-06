Manish Raisinghan dénonce sa relation et la rumeur secrète d’un enfant avec Avika Gor ! | Nouvelles télévisées

New Delhi: l’actrice de Balika Vadhu Avika Gor a annulé ses rumeurs de relation avec l’acteur de ‘Sasural Simar Ka’ Manish Raisinghan. L’actrice dans sa récente interview a révélé que les rumeurs allaient jusqu’à suggérer qu’il avait un « enfant secret ». Quelques jours plus tard, Manish Raisinghan a également réagi aux informations.

Manish Raisinghan, qui a joué dans ‘Sasural Simar Ka’ avec Avika Gor a déclaré à ETimes : « C’est l’une des choses les plus absurdes que j’ai jamais entendues au sujet de mon amitié avec Avika. Pourquoi deux personnes ne peuvent-elles pas être de bons amis ? Pourquoi doivent-elles être en couple ? De plus, c’est un fait que je suis 18 ans de plus qu’elle. »

Il a ajouté : « Avika sera toujours une amie proche. Elle est maintenant dans une relation heureuse avec Milind Chandwani et cela fait plus d’un an que je me suis marié en juin 2020. Sangeita et moi avons ri de ces rumeurs. »

Manish Raisinghan s’est marié à Sangeita Chauhan en 2020. Il a également été vu dans une apparition dans le film Heroine de Madhur Bhandarkar.

Pendant ce temps, Avika a également travaillé dans certains films du Sud tels que Uyyala Jampala, Cinema Choopistha Mava et Raju Gari Gadhi 3 entre autres. Elle a fait ses débuts à Tollywood avec Uyyala Jampala en 2013.

Elle a même remporté un prix SIIMA du meilleur premier film féminin (télougou) aux 3e South Indian International Movie Awards pour son rôle dans le film Uyyala Jampala.