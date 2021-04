Le batteur de premier ordre de Sunrisers Hyderabad, Manish Pandey, a connu un début mitigé pour son IPL 2021 avec un cinquante en deux manches mais incapable de faire passer son équipe au-dessus de la ligne. Lors de l’ouverture de la saison de SRH contre Kolkata Knight Riders, Pandey a marqué un invaincu 61 sur 44 dans une poursuite infructueuse de 188.

SRH n’a pas atteint l’objectif de 11 courses, marquant sa campagne IPL 2021 avec une défaite serrée. Puis dans le deuxième match, poursuivant un objectif bas, Pandey a réussi 38 mais a consommé 39 livraisons, ce qui signifie que d’autres ont dû accélérer et ils ont finalement réussi 143/9 et perdu par sept points.

L’effort inférieur à la normale dans la deuxième manche pourrait voir Pandey être poussé vers l’abri, estime l’ancien batteur indien Ajay Jadeja. «Je pense qu’il y aura une nouvelle réflexion maintenant. Nous parlions de Williamson avant. Dans les matchs à faible score, sa valeur est redoublée », a déclaré Jadeja. Cricbuzz.

«Maintenant, ils chercheront des joueurs solides qui pourront terminer les matchs après s’être installés. Et je ne doute pas que Manish Pandey ne jouera plus dans le 11 à partir de maintenant. Vous assisterez à des changements dans cette équipe et c’est aussi naturel », a-t-il ajouté.

La défaite signifie que SRH se retrouve septième du tableau des huit équipes, juste un échelon au-dessus des Super Kings de Chennai. Les deux équipes n’ont pas encore remporté de match.

Le David-Warner a conduit les Sunrisers à affronter samedi les champions en titre des Indiens de Mumbai. MI a également commencé sa saison par une défaite face aux Royal Challengers Bangalore, mais a rebondi avec style, défendant un total bas contre KKR.

Warner a critiqué la manière dont ses frappeurs ont abordé le match. «Nous avions besoin de deux batteurs à la fin, mais nous n’avons pas réussi à le faire. Nous devions construire un partenariat et jouer des coups de cricket appropriés. Nous avons joué des tirs croisés, et ce n’est pas la façon de jouer ici. Cela fait mal. Nous savons comment aborder dans les prochains jeux. Nous avons encore trois matchs ici et je pense que les guichets vont s’améliorer », a-t-il déclaré après le match de mercredi.

