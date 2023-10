Manish Malhotra est prêt à concevoir un uniforme élégant pour l’équipage d’Air India

Manish Malhotra : Le designer Manish Malhotra est une icône culturelle en Inde et son travail a eu un impact majeur sur l’industrie de la mode du pays. Il est connu pour sa capacité à fusionner des éléments indiens traditionnels avec des tendances modernes pour créer des designs à la fois glamour et sophistiqués. Il a stylisé et conçu des costumes pour plus d’un millier de films de Bollywood, dont certains des plus grands blockbusters de tous les temps, tels que Dilwale Dulhania Le Jayenge, Hum Dil De Chuke Sanam, Devdas, etc. Même lorsqu’il s’agit de vraies divas de Bollywood, il a coiffé des millions d’épouses de Bollywood, à commencer par Urmila Matondkar et Bhavna Pandey, en passant par des actrices new age comme Kiara Advani et Parineeti Chopra. Le célèbre designer s’est lancé dans une nouvelle aventure en créant des uniformes pour l’équipage d’Air India. Cette collaboration s’inscrit dans le cadre du programme de modernisation en cours d’Air India après son rachat par le groupe Tata, qui vise à donner à la compagnie aérienne une nouvelle identité de marque mondiale.