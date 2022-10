Manish Malhotra Diwali 2022 bash : Kajol, Aishwarya Rai Bachchan, Madhuri Dixit et d’autres danseurs sur la chanson de Hrithik Roshan vous rappelleront les bons jours dorés [WATCH]

Il y a des soirées Diwali consécutives à Bollywood. Après la grande fête de Ramesh Taurani, l’as designer Manish Malhotra a organisé une grande fête de Diwali dans sa résidence. Certains des plus grands noms de l’industrie cinématographique étaient présents à cette soirée. C’était une nuit étoilée comme les célébrités aiment Karan Johar, Kajol, Madhuri Dixit, Aishwarya Rai Bachchan, Raveena Tandon, Sidharth Malhotra et d’autres se sont réunis pour célébrer la fête des lumières. Des images et des vidéos à l’intérieur de la fête suggèrent que toutes les stars ont passé une soirée divertissante.

Une vidéo, en particulier, est devenue virale car elle montre les reines de Bollywood Kajol, Madhuri Dixit, Aishwarya Rai Bachchan, Raveena Tandon dansant sur la chanson de Hrithik Roshan You are my Soniyaa de Kabhie Khushi Kabhi Ghum. La vidéo a rendu tous les passionnés de Bollywood nostalgiques de voir des divas dans une seule image et c’est partout dans l’actualité du divertissement.

Regardez la vidéo de Kajol, Madhuri Dixit et d’autres ci-dessous :

Il y a encore une autre vidéo de Kajol et Madhuri Dixit s’amusant à danser à la fête. Ces dames ont définitivement passé le meilleur moment à la fête de Manish Malhotra. Madhuri Dixit et Kajol ont travaillé ensemble dans des films comme Hum Tumhare Hai Sanam et plus encore. Les fans sont tellement impressionnés par leur chimie qu’ils ont inventé un nouveau terme «Kadhuri» pour eux. Sucré!

En dehors de ces stars, des célébrités comme Vicky Kaushal, Katrina Kaif, Ananya Panday, Aditya Roy Kapur, Nora Fatehi, Kiara Advani, Sara Ali Khan, Ibrahim Ali Khan, Navya Naveli Nanda, Siddhant Chaturvedi, Aayush Sharma, Arpita Khan Sharma et bien d’autres plus ont assisté à la fête de Diwali de Manish Malhotra.

Plus tôt, Ayushmann Khurrana et Kriti Sanon ont également organisé des fêtes de Diwali dans leurs maisons respectives. On dirait que Bollywood est juste d’humeur à profiter au maximum de la fête des lumières.