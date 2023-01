Manish Kaushik, Rohit Tokas et Sachin partent en trombe

Le médaillé de bronze des Championnats du monde 2019 Manish Kaushik et le duo du Railways Sports Promotion Board (RSPB) composé de Rohit Tokas et Sachin ont fait des démonstrations sensationnelles pour commencer leur campagne sur une note gagnante lors de la première journée des 6e Championnats nationaux de boxe masculine d’élite samedi.

Kaushik (63,5 kg) a affronté Prabhat Diwedi du Madhya Pradesh et, à la hauteur de son nom, il a fait un travail léger sur son adversaire. Il était sur le pied depuis le départ et après avoir dominé les deux premiers tours, le combat a pris fin après que l’arbitre a arrêté le concours (RSC) vers la fin du troisième tour. Kaushik affrontera Sandeep Doni d’Andhra Pradesh en huitièmes de finale mardi

Le médaillé de bronze des Jeux du Commonwealth 2022 Tokas (67 kg) a affronté Rahul d’Uttarakhand lors de son premier match. Étant à son meilleur niveau d’attaque, Tokas a maîtrisé son adversaire en utilisant son mouvement rapide pour esquiver les attaques et sa force pour décrocher des coups précis. Il a remporté le combat 5-0 par décision unanime et sera en huitièmes de finale lundi.

Semblable à Tokas, Sachin (57 kg) a réalisé une performance époustouflante pour l’emporter par 5:0 contre Raman Sharma de Dadra et Nagar Haveli Daman et Diu (DNHDD). Le champion du monde junior 2016 était au sommet de son art et a à peine laissé à son adversaire une chance de revenir tout au long du combat. Il affrontera Neeraj de l’Haryana en huitièmes de finale lundi.

Le médaillé de bronze des Championnats d’Asie 2022 Govind (48 kg) a reçu une victoire contre Jenish Patel du Gujarat. Le champion de l’Open de Thaïlande affrontera Mansingh du Jammu-et-Cachemire lors de son huitième de finale mardi.

Priyandhu Dabas (54 kg) de l’Haryana a enregistré une victoire décisive contre Prakash Singh du Chhattisgarh, le combat se terminant après que l’arbitre ait arrêté le combat au premier tour.

Le sextuple médaillé asiatique Shiva Thapa, qui représente l’Assam, débutera sa campagne à partir des huitièmes de finale après avoir obtenu un laissez-passer au premier tour. Il affrontera Jaswinder Singh de Delhi lundi.

Semblable à Thapa, le duo Service Sports Control Board (SSCB) composé de Sanjeet et Narender lancera sa campagne à partir des huitièmes de finale après avoir reçu un laissez-passer au premier tour.

Le champion d’Asie 2021 Sanjeet (92 kg) montera sur le ring contre l’un ou l’autre des députés Sampath du Kerala et Jagwinder Singh du Pendjab dimanche tandis que Narender (+92 kg), le médaillé de bronze des Championnats d’Asie 2022 affrontera le vainqueur du combat entre Gajalvaliyathan du Kerala et Sarthak Achriya du Rajasthan lundi.

Le double médaillé de bronze des Jeux du Commonwealth, Mohammad Hussamuddin (57 kg), qui représente également la SSCB, sera en action dimanche. Il affrontera Bulen Buragohain d’Assam lors de son combat en huitièmes de finale.

Au total, 386 boxeurs de 13 catégories de poids différentes participent aux championnats.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici