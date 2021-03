Manish Kaushik et Mohd Husamuddin marchent en quarts au tournoi international de Boxam

Le médaillé de bronze aux Championnats du monde Manish Kaushik a fait un retour impressionnant sur le ring en devançant son adversaire espagnol Raddouane Ammari 5-0 lors de la première journée du tournoi international de Boxam pour entrer en quarts de finale chez les poids mi-moyens légers de 63 kg à Castellon, en Espagne. Un autre Indien qui était en action lors de la première journée, Mohammed Husamuddin (57 kg) s’est également qualifié pour les quarts de finale avec un score confortable de 4-1 contre le garçon local Juan Manuel Torres.

La boxeuse Haryana, âgée de 25 ans, n’a pas pu concourir sur le ring depuis les éliminatoires olympiques asiatiques qui se sont déroulées en mars de l’année dernière en raison de blessures et fait un retour après plus d’un an de pause. Il affrontera jeudi le boxeur kazakh Sufiullin Zakir, deux fois médaillé d’argent aux Championnats d’Asie de boxe ASBC, au huitième tour, tandis que le médaillé de bronze des Jeux du Commonwealth Hassamuddin affrontera l’Italienne Simone Spada. Zakir a battu Abdelhaq Nadir du Maroc 3-1 lors du match du tour préliminaire.

Le deuxième jour du tournoi verra six boxeuses indiennes Mary Kom (51kg), Jasmine et Manisha Moun (57kg), Simranjit Kaur (60kg), Lovlina Borgohain (69kg) et Pooja Rani (75kg) se disputent les quarts de finale.

Un contingent indien de 14 membres (huit hommes et six femmes), dont neuf qualifiés olympiques et d’autres boxeurs de haut niveau, prend part à la 35e édition du tournoi où des boxeurs de 17 pays, y compris les meilleures nations de boxe comme la Russie, les États-Unis, l’Italie, Le Kazakhstan et l’Espagne participent.