Manipur Violence : Priyanka Chopra demande une « justice rapide » pour ce crime odieux ; exprime le choc et la colère dans une note sincère

Priyanka Chopra est la récente actrice de Bollywood qui a parlé de la Manipur Violence vidéo. Le crime odieux commis à Mumbai a secoué tout le pays. Akshay Kumar a critiqué les coupables et a demandé justice pour les femmes de Manipur. Après Akshay, d’autres célébrités comme Jaya Bachchan, Kiara Advani, Sonu Sood et plus de célébrités ont parlé de la question. Et maintenant, Priyanka Chopra a également exprimé sa colère et exigé une justice rapide.

Priyanka Chopra demande justice pour le crime contre les femmes à Manipur

Priyanka Chopra a pris son compte Instagram et a écrit une note sincère condamnant la violence contre les femmes à Manipur. Elle s’est dite choquée qu’il ait fallu 77 jours aux habitants du pays pour savoir ce qui se passait à Manipur. L’actrice de Citadel dit que nous ne pouvons pas permettre aux femmes d’être des pions dans n’importe quel jeu. « La honte et la colère collectives doivent maintenant être canalisées d’une voix unifiée pour une seule chose : une justice rapide », écrit l’actrice. Elle a également mis en place deux hashtags qui se lisent ensemble dans la honte et la justice pour les femmes de Manipur.

Découvrez l’histoire Instagram de Priyanka Chopra sur Manipur Violence ici:

Que s’est-il passé au Manipur ?

Ce qui est choquant et honteux, c’est que l’incident a eu lieu en mai. C’est que deux femmes ont été déshabillées et ont défilé nues dans les rues. Ils étaient entourés d’hommes Meitei. La chose la plus choquante étant les hommes tripotant les parties intimes des femmes. L’incident a laissé tout le monde honteux. Le problème à Manipur a été le manque de couverture médiatique des crimes qui ont lieu. C’est un sujet qui fait rage depuis un moment maintenant. L’incident est déchirant et justice doit être rendue.

D’autres célébrités de Bollywood réagissent à la violence du Manipur

Akshay Kumar a été l’une des premières personnes à réagir au crime odieux contre les femmes à Manipur. Kiara Advani, Richa Chadha, Sonu Sood, Renuka Shahane et Riteish Deshmukh bouillonnent de colère et de dégoût et sont consternés par l’audace des hommes. Jaya Bachchan a également exprimé sa colère et a déclaré qu’elle avait tellement honte qu’elle ne pouvait pas du tout voir toute la vidéo. L’actrice dit que personne n’a dit un seul mot pour les femmes de Manipur et a critiqué ceux qui parlaient d’avoir 50% de femmes dans le panel.