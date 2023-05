Manipur : 54 morts. L’armée met sous contrôle les zones touchées par la violence "Contrôle ferme"

Le nombre de morts dans le carnage de Manipur est passé à 54, ont déclaré des responsables alors même que des sources non officielles évaluaient le chiffre à plusieurs dizaines. La vie est revenue à une normalité méfiante dans la vallée d’Imphal samedi alors que les magasins et les marchés ont rouvert et que les voitures ont commencé à circuler sur les routes. La présence de sécurité, qui a été renforcée par l’envoi de plus de troupes de l’armée, d’une force d’action rapide et de forces de police centrales, était clairement visible dans toutes les principales zones et routes.

La plupart des magasins et des marchés de la ville d’Imphal et d’autres endroits ont ouvert le matin et les gens achetaient des légumes et d’autres produits de base alors même que les forces de sécurité étaient déployées en grand nombre.

Sur les 54 morts, 16 corps ont été conservés à la morgue de l’hôpital du district de Churachandpur tandis que 15 corps se trouvaient à l’Institut des sciences médicales Jawaharlal Nehru dans le district d’Imphal East, ont indiqué des responsables.

L’Institut régional des sciences médicales de Lamphel dans le district d’Imphal Ouest a fait état de 23 morts, a indiqué le responsable.

Pendant ce temps, cinq militants basés dans les collines ont été tués et deux jawans du bataillon de réserve indien ont été blessés lors de deux rencontres distinctes dans le district de Churachandpur vendredi soir, a annoncé la police.

Une rencontre a eu lieu à Saiton dans le district de Churachandpur entre les forces de sécurité et les militants au cours de laquelle quatre militants ont été abattus, a indiqué la police.

Les militants ont ouvert le feu sur les forces de sécurité à Torbung, les forçant à riposter. Dans l’échange de tirs, un militant a été tué et deux jawans de l’IRB ont été blessés, a indiqué la police.

Un porte-parole de la Défense a déclaré qu’un total de 13 000 personnes avaient été secourues et transférées dans des abris sûrs, certaines dans des camps militaires alors que l’armée plaçait les districts de Churachandpur, Moreh, Kakching et Kangpokpi sous son « contrôle ferme ».

« Au cours des 12 dernières heures, les districts d’Imphal Est et Ouest ont été témoins d’incendies criminels sporadiques et de tentatives d’éléments hostiles d’établir des blocus. Cependant, la situation a été contrôlée par une réponse ferme et synergisée », a déclaré le responsable de la Défense vendredi soir.

Les détails des incidents, cependant, n’étaient pas disponibles.

Selon plusieurs sources, les combats entre communautés ont fait plusieurs dizaines de morts et près d’une centaine de blessés. Cependant, la police n’a pas voulu le confirmer.

Les corps ont été amenés de districts tels que Imphal Est et Ouest, Churachandpur et Bishenpur.

De nombreuses personnes blessées par balle sont également soignées au RIMS et à l’Institut des sciences médicales Jawaharlal Nehru.

« La réponse rapide des forces de sécurité a conduit au sauvetage de civils de toutes les communautés de diverses poches minoritaires des zones touchées par la violence. En conséquence, Churachandpur, Kangpokpi, Moreh et Kakching sont désormais sous contrôle ferme et aucune violence majeure n’a été signalée depuis hier soir, » a déclaré le PRO.

Près de 10 000 soldats de l’armée et des Assam Rifles ont été déployés dans l’Etat qui a été secoué depuis mercredi par des affrontements entre la communauté Meitei, qui vit principalement dans la vallée d’Imphal, et les tribus Kuki, qui sont des habitants des districts des collines.

« Au total, environ 13 000 civils ont été secourus et séjournent actuellement dans diverses installations d’embarquement ad hoc spécialement créées à cet effet au sein des bases opérationnelles de la compagnie et des garnisons militaires », a déclaré le responsable de la défense.

Vendredi, le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, a passé en revue la situation à Manipur avec le ministre en chef N Biren Singh et de hauts responsables, alors même que le Centre a envoyé des forces de sécurité supplémentaires et des véhicules anti-émeutes pour y maintenir la paix.

Environ 1 000 autres membres du personnel paramilitaire central avec des véhicules anti-émeutes ont atteint Manipur vendredi, ont indiqué des sources.

Les trains à destination de Manipur ont été annulés avec effet immédiat vendredi en raison de la situation qui prévaut dans l’État, a déclaré un porte-parole du Northeast Frontier Railway (NFR).

La violence a éclaté pour la première fois dans la région de Torbung, dans le district de Churachandpur, lors de la « Marche de solidarité tribale » organisée mercredi par l’Union étudiante All Tribal Manipur (ATSUM) pour protester contre la demande de Meiteis pour le statut de tribu répertoriée (ST).

La marche a été organisée par certains tribaux – dont des Kukis – après que la Haute Cour de Manipur a demandé le mois dernier au gouvernement de l’État d’envoyer une recommandation au Centre dans les quatre semaines concernant la demande du statut ST par la communauté Metei.

Au cours de la marche à Torbung, une foule armée aurait attaqué des membres de la communauté Meitei, entraînant des attaques de représailles dans les districts de la vallée, qui ont intensifié la violence dans tout l’État, a indiqué la police.

Les Meiteis représentent environ 53 % de la population et vivent principalement dans la vallée d’Imphal. Les tribus, qui comprennent les Kukis, représentent 40 % de la population et vivent principalement dans les districts des collines qui entourent la vallée.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est générée automatiquement à partir d’un flux syndiqué.)