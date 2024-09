Manipuler les ondes cérébrales pendant le sommeil grâce au son

Résumé: La stimulation sonore peut manipuler les ondes cérébrales pendant le sommeil paradoxal, une phase cruciale pour la mémoire et la cognition. Grâce à une technologie de pointe, les chercheurs ont pu augmenter la fréquence des oscillations cérébrales qui ralentissent chez les patients atteints de démence, améliorant ainsi potentiellement les fonctions de la mémoire.

Cette technique non invasive pourrait ouvrir la voie à des traitements innovants contre la démence en ciblant l’activité cérébrale pendant le sommeil. Cette approche offre l’espoir d’améliorer la mémoire et la cognition avec un minimum de perturbations dans la vie des patients.

Faits essentiels:

La stimulation sonore augmente la fréquence des ondes cérébrales pendant le sommeil paradoxal.

Le sommeil paradoxal est lié à la mémoire et aux fonctions cognitives, qui ralentissent en cas de démence.

Cette technique non invasive pourrait conduire à de nouveaux traitements contre la démence.

Source: Université de Surrey

Selon une nouvelle étude de l’Université de Surrey, les ondes cérébrales peuvent être manipulées pendant le sommeil paradoxal, une phase du sommeil associée à la mémoire et à la cognition. Une nouvelle technologie, utilisant la stimulation sonore, permet aux scientifiques d’accélérer l’activité cérébrale qui devient plus lente chez les patients atteints de démence pendant cette phase du sommeil.

Au cours de cette étude unique, les scientifiques du Surrey, en collaboration avec le Centre de recherche et de technologie sur les soins du Dementia Research Institute du Royaume-Uni à l’Imperial College de Londres, ont utilisé une technologie récemment développée, la stimulation auditive en boucle fermée, qui cible les oscillations cérébrales pendant le sommeil de manière précise.

Selon la partie du cycle ciblée par les stimuli auditifs, les oscillations deviennent plus rapides ou plus lentes, ce qui démontre que les ondes cérébrales peuvent être manipulées. Crédit : Neuroscience News

Grâce à cette technologie, les sons sont programmés pour frapper les ondes cérébrales à des moments précis (par exemple, la phase croissante et décroissante) de l’oscillation. Les sons ont été administrés avec précision à une vitesse de six (cibles les ondes thêta) ou dix (cibles les ondes alpha) fois par seconde. Pour la première fois, cela a été fait pendant la période de sommeil paradoxal, lorsque l’activité cérébrale est similaire à celle de l’éveil, mais que le mouvement est inhibé.

Le Dr Valeria Jaramillo, chercheuse postdoctorale du Fonds national suisse de la recherche scientifique au Surrey Sleep Research Centre et à l’École de psychologie de l’Université de Surrey, leader émergente au UK Dementia Research Institute et première auteure de la publication, a déclaré :

« Les oscillations cérébrales participent au fonctionnement du cerveau et à la manière dont il apprend et retient les informations. Les oscillations cérébrales pendant le sommeil paradoxal sont impliquées dans les fonctions de la mémoire, mais leur rôle exact reste largement inconnu.

Dans la démence, l’activité cérébrale pendant le sommeil paradoxal devient plus lente, ce qui est associé à une réduction de la capacité à se souvenir de certains événements de la vie et à retenir des informations.

« La stimulation des ondes cérébrales par le son peut augmenter leur fréquence, ce qui peut aider à mieux comprendre comment les oscillations cérébrales pendant le sommeil paradoxal favorisent la cognition et comment le sommeil paradoxal peut être amélioré chez les personnes atteintes de démence. »

Pour étudier l’effet de la stimulation, 18 participants ont été recrutés et suivis pendant la nuit au Surrey Sleep Research Centre. Leur sommeil a été surveillé en continu au moyen d’électrodes placées sur leur cuir chevelu, et les oscillations cérébrales ont été analysées en temps réel afin que des stimuli auditifs puissent être administrés à des moments précis des oscillations sans réveiller les participants.

Selon la partie du cycle ciblée par les stimuli auditifs, les oscillations deviennent soit plus rapides, soit plus lentes, démontrant que les ondes cérébrales peuvent être manipulées.

Le professeur Derk-Jan Dijk, directeur du Surrey Sleep Research Centre de l’université de Surrey, chef de groupe de l’Institut de recherche sur la démence du Royaume-Uni et auteur principal de la publication, a déclaré :

« Cela pourrait ouvrir la voie à une nouvelle approche du traitement des patients atteints de démence, car la technique est non invasive et réalisée pendant leur sommeil, ce qui réduit les perturbations dans leur vie et nous permet d’être plus ciblés dans notre approche. »

Dr Ines Violante, maître de conférences en neurosciences psychologiques à l’Université de Surrey et auteur principal de la publication, a déclaré :

« L’utilisation de la stimulation sonore pour modifier les oscillations cérébrales pendant le sommeil d’une personne est prometteuse sur le plan thérapeutique. Il n’existe actuellement aucun traitement curatif contre la démence, seulement des médicaments qui peuvent ralentir la progression de la maladie ou soulager temporairement une personne souffrant de ses symptômes. Il est donc important que nous réfléchissions de manière innovante pour développer de nouvelles options thérapeutiques.

« La stimulation sonore, une technique non invasive et peu coûteuse, a le potentiel de faire exactement cela. »

Auteur: Natasha Meredith

Source: Université de Surrey

Contact: Natasha Meredith – Université de Surrey

Image: L’image est créditée à Neuroscience News

Recherche originale : Accès libre.

«La stimulation auditive en boucle fermée ciblant les oscillations alpha et thêta pendant le sommeil paradoxal induit des changements de puissance et de fréquence dépendants de la phase» par Ines Violante et al. Dormir

Abstrait

La stimulation auditive en boucle fermée ciblant les oscillations alpha et thêta pendant le sommeil paradoxal induit des changements de puissance et de fréquence dépendants de la phase

Objectifs de l’étude

Les oscillations alpha et thêta caractérisent l’électroencéphalogramme (EEG) humain à l’état de veille et peuvent être modulées par stimulation auditive en boucle fermée (CLAS). Ces oscillations se produisent également pendant le sommeil paradoxal (REM), mais leur fonction ici reste incertaine. La CLAS représente un outil prometteur pour déterminer comment ces oscillations cérébrales contribuent au fonctionnement cérébral chez l’homme. Nous étudions ici si la CLAS peut moduler les oscillations alpha et thêta pendant le sommeil paradoxal de manière dépendante de la phase.

Méthodes

Nous avons enregistré un EEG haute densité pendant une période de sommeil nocturne prolongée chez 18 jeunes adultes en bonne santé. La stimulation auditive a été délivrée pendant le sommeil paradoxal phasique et tonique dans des fenêtres alternées de 6 s ON et 6 s OFF. Pendant les fenêtres ON, les stimuli étaient verrouillés en phase sur quatre phases orthogonales d’oscillations alpha ou thêta en cours détectées dans une électrode frontale.

Résultats

Les phases d’oscillations alpha et thêta en cours ont été ciblées avec une grande précision pendant le sommeil paradoxal. Les CLAS alpha et thêta ont induit des changements de puissance et de fréquence dépendants de la phase à l’emplacement cible. Des effets spécifiques à la fréquence ont été observés pour les conditions de creux alpha (accélération) et de montée (ralentissement) et de creux thêta (accélération). Des changements dépendants de la phase induits par les CLAS ont été observés pendant les deux sous-stades du sommeil paradoxal, même si les potentiels évoqués auditifs étaient très réduits en sommeil paradoxal phasique par rapport au sommeil paradoxal tonique.

Conclusions

Cette étude démontre que les rythmes de sommeil paradoxal plus rapides peuvent être modulés par CLAS de manière dépendante de la phase. Cela offre une nouvelle approche pour étudier comment la modulation des oscillations du sommeil paradoxal affecte la contribution de cet état de vigilance au fonctionnement cérébral.