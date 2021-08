Jeudi, Biden a demandé au Department of Homeland Security de mettre en œuvre un « report de renvoi » jusqu’à 18 mois pour des milliers de résidents de Hong Kong séjournant actuellement aux États-Unis.

Dans une note, le président accuse la Chine d’atteinte à l’autonomie de Hong Kong, de « saper ses processus et institutions démocratiques restants », et de restreindre la liberté académique et la liberté de la presse. « Les États-Unis ne faibliront pas dans leur soutien au peuple de Hong Kong », il a promis.

L’offre de Biden d’un ‘refuge’ expose Washington « intention sinistre » jouer le « Carte de Hong Kong » pour contenir le développement de la ville et saper la Chine, a déclaré vendredi la branche hongkongaise du ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué.

Cependant, les gens en Chine et à Hong Kong, en particulier, voient à travers cette « manipulation politique éhontée » par les Américains et c’est pourquoi » il est voué à l’échec « Ça disait.

Les États-Unis ne sont pas aux côtés de Hong Kong, mais seulement avec « un petit groupe de fauteurs de troubles anti-chinois », insista le ministère.

Plus de 100 militants et politiciens de l’opposition ont été arrêtés en vertu de la loi sur la sécurité nationale de Hong Kong, introduite par Pékin dans la ville autonome après une vague de protestations en 2019. À l’époque, la colère du peuple face à un projet de loi sur l’extradition qui permettrait à la Chine pour obtenir la restitution des individus de Hong Kong accusés de crimes sur le continent est devenu un mouvement plus large, exigeant des réformes démocratiques et l’autonomie de la Chine.

La loi controversée, qui criminalisait la sécession, la subversion et la collusion avec des forces étrangères, a fait l’objet d’une condamnation internationale et a été décrite par les critiques comme un outil de Pékin pour réprimer la dissidence dans la ville.

La déclaration a défendu la loi sur la sécurité nationale, insistant sur le fait qu’elle ne visait qu’un nombre limité d’auteurs, qui mettaient en danger la sécurité nationale, tout en permettant de « restaurer la stabilité » dans la ville et contribuer à sa croissance économique.

Hong Kong fait partie intégrante de la Chine conformément à la « un pays, deux systèmes » politique, rappelle le communiqué, ajoutant que Pékin s’opposera toujours aux tentatives des forces extérieures d’interférer dans ses affaires intérieures.

La ville était autrefois une colonie britannique avant de devenir une région administrative spéciale de Chine en 1997. Plus tôt cette année, Londres a offert aux Hongkongais de nouveaux visas qui leur ont permis d’obtenir la citoyenneté britannique. La Grande-Bretagne a déclaré qu’elle remplissait son engagement historique et moral envers le peuple de Hong Kong, ayant constaté que la loi sur la sécurité nationale violait l’accord en vertu duquel le territoire a été rendu à la Chine. Pékin a répondu à cette décision en annonçant qu’il ne reconnaîtrait plus le passeport spécial britannique d’outre-mer (BNO), détenu par beaucoup à Hong Kong, en tant que document de voyage.

