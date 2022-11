Maninder Singh joue le rôle des guerriers du Bengale qui battent les titans de Telugu

Le capitaine Maninder Singh a réalisé une performance fantastique pour aider les Bengal Warriors à enregistrer une victoire 36-28 contre les Telugu Titans au Gachibowli Indoor Stadium ici vendredi.

Maninder a marqué 12 points, tandis que Shrikant Jadhav a contribué avec sept points pour les Warriors dans le match.

Après cette victoire, les Bengal Warriors sont placés à la sixième place avec 42 points en 14 matches (7 victoires, deux nuls) tandis que les Telugu Titans sont en bas du classement avec neuf points en 15 matches (1 victoire).

Siddharth Desai a récolté quelques points de raid alors que les Telugu Titans ont pris les devants à 5-4 à la 5e minute.

Cependant, Deepak Hooda a réussi un raid fantastique peu de temps après et a aidé les Warriors à égaliser les scores à 5-5. Par la suite, Parvesh Bhainswal a réalisé quelques tacles fantastiques alors que les Titans reprenaient la tête à 8-6 à la 9e minute.

Cependant, le capitaine Maninder Singh a effectué un raid et a aidé son équipe à égaliser les scores à 8-8. Par la suite, les deux équipes ont joué au coude à coude et ont continué à échanger des points jusqu’à ce que les Warriors se faufilent devant 14-13 à la fin de la première mi-temps.

Les Warriors ont infligé un All-Out dans les premières minutes de la seconde mi-temps et ont pris une avance massive à 20-14.

Abhishek Singh et Siddharth Desai ont récolté des points de raid pour les Titans, mais l’héroïsme de Maninder Singh a aidé les Warriors à rester en tête à 25-19 à la 31e minute.

Shrikant Jadhav a réussi un raid fantastique à la 33e minute et a réduit les Titans à seulement deux membres sur le tapis. Quelques instants plus tard, les Warriors ont infligé un autre All-Out pour atteindre un bastion sur le match à 33-22 à la 35e minute.

Les Bengal Warriors ont continué sur leur lancée et ont finalement quitté le tapis avec une victoire massive.

