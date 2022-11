Maninder Singh et Shrikant Jadhav mènent les guerriers du Bengale pour vaincre les géants du Gujarat

Maninder Singh (12 points) et Shrikant Jadhav (10 points) ont aidé les Bengal Warriors à réaliser une performance inspirante pour vaincre les Gujarat Giants 46-27 lors de la saison 9 de la Pro Kabaddi League (PKL) au Shree Shivchhatrapati Sports Complex samedi.

Les Bengal Warriors et les Gujarat Giants ont disputé un match au coude à coude dans les premières minutes du match et ont été verrouillés à 6-6 à la 8e minute.

Cependant, Sakthivel R. a réussi quelques points de tacle et a aidé les Warriors à prendre les devants à 9-8 à la 11e minute. Deepak Hooda a également rejoint la fête alors que l’équipe du Bengale continuait à détenir la tête à 11-9.

Mais le capitaine Chandran Ranjit n’a pas levé le pied et a gardé les Giants dans le match. Rakesh a également intensifié son jeu alors que les Giants ont pris la tête à 15-14 juste avant la mi-temps.

Les Giants ont continué sur leur lancée et ont réduit les Warriors à deux joueurs sur le tapis dans les premières minutes de la seconde mi-temps.

Mais Rakesh a raté un raid, ce qui a permis à Maninder Singh de revenir sur le tapis et d’aider les Warriors à prendre les devants à 20-18 à la 25e minute. Maninder a effectué un raid multipoint à la 29e minute et a aidé son équipe à infliger un All-Out et à prendre une avance massive à 27-20.

Jadhav a soutenu Maninder avec quelques raids alors que les Warriors atteignaient un bastion du match à 35-23 à la 35e minute. Le Bengale a infligé un autre All-Out à la 39e minute et a encore prolongé son avance. Les Warriors ont continué à faire rage et ont finalement quitté le tapis en tant que vainqueurs du match.

