Maninder et Raheel provoquent une émeute contre le Bangladesh alors que l’Inde remporte une victoire 15-1 lors des éliminatoires de la Coupe du monde de hockey asiatique à 5

Maninder Singh et Mohammed Raheel ont marqué respectivement quatre et trois buts alors que l’équipe indienne de hockey masculin a battu le Bangladesh 15-1 lors de son premier match de qualification pour la Coupe du monde de hockey asiatique à 5 ici.

Maninder a frappé aux 10e, 18e, 28e et 30e minutes tandis que Raheel a trouvé la cible aux 2e, 15e et 24e minutes.

Sukhvinder (13e, 22e), Gurjot Singh (13e, 23e), Pawan Rajbhar (19e, 26e) ont marqué deux fois chacun tandis que Mandeep Mor (8e) et Dipsan Tirkey (9e) ont marqué une fois chacun alors que les Indiens marquaient des buts presque à volonté.

Pour le Bangladesh, Sawon Sarowar (2e minute) a marqué le seul but mardi.

L’Inde a commencé le match en mode offensif avec Pawan Rajbhar faisant un geste dangereux. Mais le Bangladesh a contrecarré le mouvement et a rattrapé l’Inde lors de la contre-attaque, Sarowar marquant le premier but deux minutes après le début du match.

En quelques secondes, Raheel a ramené l’Inde à égalité avec un tir puissant. Après la première vague d’attaques, l’Inde et le Bangladesh ont commencé à jouer avec prudence pour éviter les premiers buts.

Mais l’impasse a été brisée par le skipper indien Mandeep, qui a marqué un superbe but à la 8e minute pour donner l’avantage à l’Inde. Grâce aux buts de Dipsan (9e) et Maninder (10e), l’Inde a prolongé son avance à 4-1 dans les deux minutes suivantes.

Un superbe arrêt du gardien Suraj Karkera a donné lieu à une contre-attaque indienne et Gurjot (13e) en a profité pour marquer un nouveau but.

Les buts de Sukhvinder (13e) et Raheel (15e) ont clôturé la première mi-temps avec l’Inde menant par 7-1.

L’Inde a commencé la seconde période avec une autre attaque depuis le flanc droit et Maninder (18e) a marqué pour poursuivre le festival de buts pour l’Inde.

Moins d’une minute plus tard, Pawan (19e) inscrivait son nom sur la feuille de match avec le neuvième but indien. Conservant la possession, l’Inde a enfoncé plus profondément dans la moitié de terrain du Bangladesh et Sukhvinder (22e) a porté le total de buts de l’Inde à deux chiffres avec un tir près de la mi-course.

Gurjot a de nouveau frappé à la 23e minute avant que Raheel (24e) ne complète son triplé une minute plus tard alors que l’Inde continuait de jouer contre le Bangladesh. Pawan (26e) inscrivait ensuite son deuxième but du match.

A deux minutes de la fin, Maninder a complété son triplé avec des buts aux 28e et 30e minutes, avant d’en ajouter un autre au coup de sifflet final.

