Manika Batra s’effondre en demi-finale

La course de rêve de la pagayeuse vedette Manika Batra dans le tournoi de la Coupe d’Asie de tennis de table s’est terminée alors qu’elle s’est battue contre la quatrième tête de série Mima Ito du Japon ici samedi.

Manika, non classé, qui est devenu le premier Indien à atteindre les demi-finales du tournoi continental, a perdu 8-11 11-7 7-11 6-11 11-8 7-11 (2-4) contre le n°5 mondial. Pagayeur japonais.

Le numéro 44 mondial Manika avait auparavant battu le numéro 23 mondial Chen Szu-Yu du Taipei chinois 4-3 en quarts de finale au Hua Mak Indoor Stadium.

Manika a déjà assuré le meilleur résultat d’un Indien dans l’histoire de 39 ans de la Coupe d’Asie après qu’Achanta Sharath Kamal et G Sathiyan aient terminé sixièmes en 2015 et 2019 respectivement.

L’as de la pagaie indienne avait auparavant choqué la n ° 7 mondiale Chen Xingtong de Chine lors d’un match de huitièmes de finale jeudi.

L’événement de 200 000 USD présente les 16 meilleurs joueurs du simple masculin et féminin du continent en fonction des classements mondiaux et des qualifications.

