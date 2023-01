Manika Batra participe aux demi-finales du simple et du double mixte

La joueuse de tennis de table indienne la mieux classée, Manika Batra, a fait irruption dans les quarts de finale du simple du WTT Contender avec une impressionnante victoire 3-0 (11-4, 11-9, 11-7) contre Joo Cheonhui jeudi.

La numéro 36 mondiale, Manika, n’a mis que 24 minutes pour s’imposer sur son adversaire coréenne, classée 129e au classement ITTF.

Manika va désormais affronter un autre Coréen, Choi Hyojoo, classé 53e mondial, vendredi soir pour une place en demi-finale.

Lors de la séance du matin de jeudi, les deuxièmes têtes de série Manika et Sathiyan Gnanasekaran se sont qualifiées pour les demi-finales du double mixte après avoir battu Maria Xiao et Alvaro Robles d’Espagne.

Le duo indien, qui avait remporté sa dernière rencontre face à la même combinaison lors du WTT Star Contender ESS 2022, mais avait perdu sur le sol qatari lors du WTT Star Contender Doha 2022, n’a mis que 24 minutes pour inscrire un convaincant 3-0 (11- 9, 11-9, 11-5) gagnent et organisent un affrontement dans les quatre derniers avec les Coréens Lim Jonghoon et Shin Yubin, qui se tiendra plus tard jeudi.

Dans l’autre demi-finale, la paire chinoise de Kuai Man et Lin Shidong affrontera Wong Chun Ting et Doo Hoi Kem de Hong Kong.

La paire indienne, qui a terminé deuxième du WTT Doha Contender 2022, qui s’est tenu en janvier de l’année dernière, est la paire la mieux classée restante en lice pour le titre après une défaite choc lors de la première journée des têtes de série en double mixte Jia Nan Yuan et Emmanuel Lebesson de France.

Dans le match des huitièmes de finale du simple masculin qui s’est déroulé jeudi soir, le vétéran pagayeur Achanta Sharath Kamal a perdu 2-11, 1-11, 4-11 face à Peng Xiang, de Chine.

Mercredi, Sathiyan avait subi une défaite choc 1-3 aux mains du Slovaque Lubomir Pistej, classé 92 places en dessous de lui au classement mondial, lors du match des 16es de finale.

