Manika Batra hors compétition en simple aux championnats du monde de tennis de table

La pagayeuse indienne star Manika Batra s’est battue avec acharnement avant de se rendre à Adriana Diaz de Porto Rico 3-4 en huitièmes de finale aux Championnats du monde de tennis de table ici mercredi.

Face à Diaz, classée 13e au classement ITTF, la numéro 39 mondiale Manika a remporté le premier match avant que son adversaire n’appuie sur la pédale. C’était assez équilibré jusqu’au sixième match avec les deux joueurs bloqués à 3-3.

Mais Diaz s’est enfui avec le décideur alors que Manika a perdu 3-4 (6-11, 12-10, 11-9, 6-11, 13-11, 9-11, 11-3), pour réserver sa place dans le dernier 16.

Même si elle a perdu, Manika a réussi à assurer le meilleur résultat pour l’Inde en simple ici.

Plus tard dans la journée, Achanta Sharath Kamal et Sathiyan Gnanasekaran affronteront la paire anglaise de Paul Drinkhall et Liam Pitchford en huitièmes de finale du double masculin.

La combinaison indienne avait battu le même duo anglais en route vers une médaille d’or aux Jeux du Commonwealth de Birmingham l’an dernier.

Manika fera ensuite équipe avec Archana Kamath et affrontera les Japonaises Hina Hayata et Mima Ito en huitièmes de finale du double féminin.

