Manika Batra et Sreeja Akula entrent dans les pré-quartiers de l’étape continentale asiatique du WTTC

Les pagayeurs indiens Manika Batra et Sreeja Akula ont atteint les pré-quarts de finale de l’étape continentale asiatique du WTTC au complexe sportif de Lusail, ici mardi.

Le champion national indien Sreeja a surpris le numéro 21 mondial Chen Szu-Yu du Taipei chinois pour atteindre les pré-quarts de finale. Après avoir été menée 3-1, Sreeja s’est ralliée par derrière, a apporté le meilleur jeu de son minou pour vaincre la militante chevronnée et enregistrer la plus grande surprise du tournoi.

Manika, qui l’a rejointe pour l’étape suivante, a remporté une victoire facile 4-0 sur son adversaire de Hong Kong.

Trois autres pagayeuses indiennes Diya Chitale, Reeth Tennison et Swastika Ghosh n’ont pas passé une bonne journée dans la catégorie simple car elles se sont retirées du tournoi qui sert d’étape de qualification pour les championnats du monde.

Les victoires ont maintenu les espoirs de Manika et Sreeja de se rendre aux Mondiaux qui se tiendront à Durban, en Afrique du Sud, en mai 2023.

Sreeja, classée 72 sur l’ordinateur du classement mondial de l’ITTF, a surmonté un déficit de 3-1 pour enregistrer sa plus grande victoire en carrière jusqu’à la remporter 4-3 (11-2, 5-11, 2-11, 5-11, 13-11, 11-9, 11-8) dans un match qui a duré 52 minutes.

La joueuse de 24 ans de la ville d’Hyderabad a commencé sur une note impressionnante en remportant le premier match, mais a ensuite été flattée lorsque son adversaire a remporté les trois suivants pour prendre une avance fulgurante de 3-1.

Sreeja, cependant, a fait une reprise remarquable pour remporter le cinquième, sixième et match décisif de la rencontre de sept matchs, au grand plaisir des petits mais bruyants supporters dans les tribunes. Elle affrontera désormais la Japonaise Miyu Nagasaki, qui a devancé Cheng I-Ching du Taipei chinois.

D’autre part, le joueur le mieux classé de l’Inde et n ° 35 mondial, Manika a pris le dessus sur Zhu Chengzhu dans des matchs consécutifs 4-0 (13-11, 11-9, 11-6, 11-8) et passe au tour. de 16 où elle affrontera Suthasini Sawettabut de Thaïlande qui a pris le dessus sur Jingyi Zhou de Singapour 4-1 (11-2, 4-11, 11-6, 11-4, 11-7).

Trois autres pagayeuses indiennes se sont effondrées en huitièmes de finale avec Diya, Reeth et Swastika après avoir perdu contre des adversaires japonais et coréens.

Diya a perdu 1-4 (11-8, 11-4, 9-11, 11-4, 11-3) contre Miu Hirano du Japon, tandis que Reeth a perdu en matchs consécutifs 0-4 (11-7, 11-5 , 11-4, 11-3) à Hina Hayata du Japon. Swastika est tombé sur Jihee Jeon de Corée également dans des matchs consécutifs 0-4 (11-8, 11-7, 11-6, 11-5).

Lors de la ronde de 32 matchs du simple messieurs, Manush Utpal Shah et Harmeet Desai ont perdu leurs matchs respectifs et se sont effondrés. Harmeet a perdu en matchs consécutifs 0-4 (11-6, 11-8, 11-6, 11-7) contre Zhendong Fan de Chine et Manush a également perdu en matchs consécutifs 4-0 (11-4, 11-7, 11-7, 11-5) à Jonghoon Lim de Corée.

Achanta Sarath Kamal affrontera Amin Ahmadian d’Iran, plus tard dans la journée.

