Manika Batra et Sreeja Akula à une victoire du tableau principal en simple au WTT Contender Doha

La jeune pagayeuse indienne Sreeja Akula a surpassé une adversaire mieux classée pour se qualifier pour le dernier tour des éliminatoires du simple féminin aux côtés de Manika Batra au WTT Contender Doha mardi. Manika et Sreeja ne sont plus qu’à une victoire de se frayer un chemin dans le tableau principal. N ° 150 mondial d’Hyderabad, Sreeja a battu la N ° 74 mondiale Vega Paulina du Chili au tour précédent et a envoyé le Thaïlandais Orawan Paranang, 87e, classé 11-5, 11-5, 11-6 au troisième tour. Elle affrontera désormais la Russe Mariia Tailakova au tour final. Tailakova est entré dans le dernier tour avec une victoire de 14-12, 11-8, 11-8 contre l’Indien Archana Kamath.

Fidèle à sa réputation, la médaillée d’or des Jeux du Commonwealth et la pagayeuse indienne vedette Batra a pris le meilleur sur la Roumaine Irina Ciobanu 11-7, 15-13, 11-8 confortablement au troisième tour des éliminatoires du simple féminin et affrontera Ganna Gaponova, d’Ukraine en le dernier tour.

Plus tôt dans les matches du tour final des qualifications en double mixte, une paire indienne de Sathiyan Gnanasekaran et Sutirtha Mukherjee a décroché une place dans le tableau principal après une victoire en deux sets 11-5, 11-7, 11-5 contre Daniel Gonzalez et Melanie Diaz de Porto Rico. Cependant, l’autre paire de Achanta Sharath Kamal et Batra n’a pas réussi à profiter d’une avance en début de match et a perdu contre les Russes Alexander Shibaev et Polina Mikhailova par un score de 11-9, 11-13, 11-13, 3-11.

Harmeet Desai a également subi une défaite de 11-9, 11-7, 9-11, 8-11, 2-11 contre le Russe Alexander Shibaev lors du match du troisième tour des éliminatoires du simple messieurs. Bien qu’il ait dominé les deux premiers matchs, Desai n’a pas pu retenir ses nerfs et a concédé une défaite inattendue.