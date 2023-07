Manika Batra et Sharath Kamal exclues du WTT Zagreb

Les meilleurs pagayeurs indiens Manika Batra et Achanta Sharath Kamal ont perdu leurs matchs de pré-quart de finale respectifs alors que le défi du pays dans les épreuves en simple du WTT Contender s’est terminé ici samedi.

Batra et Sharath ont perdu par des marges identiques de 0-3 contre leurs adversaires les mieux classés.

Alors que Batra a perdu contre le n ° 11 mondial Shin Yubin de Corée 11-13, 5-11, 14-16, Sharath a été montré à la porte par le n ° 16 mondial Lin Shidong de Chine 6-11, 7-11, 5-11.

Plus tard dans la journée, la paire indienne de double féminin composée de Diya Chitale et Sreeja Akula affrontera la combinaison coréenne de Jihee Jeon et Shin Yubin en demi-finale.

