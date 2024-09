Manijeh Verghese veut développer Open City à son « plein potentiel »

La commissaire d’exposition Manijeh Verghese a été nommée directrice générale d’Open City, qui organise le festival Open House London. Dans cette interview exclusive, elle explique ses projets pour cette association caritative éducative.

Verghese, qui a été annoncé comme Ville ouverteLe nouveau PDG d’aujourd’hui souhaite que l’organisation se concentre sur l’amélioration des villes.

« Open City a ce potentiel grâce à son incroyable portée »

« D’après mon expérience, tant professionnelle que personnelle en tant que femme sud-asiatique, je suis très consciente que les villes sont façonnées par une poignée de puissants », a-t-elle déclaré à Dezeen.

« Je pense vraiment qu’Open City a ce potentiel, grâce à sa portée incroyable et à la manière dont il engage le public, pour devenir réellement un espace où nous pouvons tester des orientations, organiser des ateliers et diffuser des projets dans tout Londres », a ajouté Verghese.

« [It can] « Ils ont donc un impact direct sur la manière dont tous les Londoniens peuvent façonner leur ville. »

Architecte de formation, Verghese était désireuse d’assumer ce rôle car elle estime que la mission de l’association s’aligne sur la sienne et lui permettra de s’appuyer sur ses rôles précédents, qui ont été largement axés sur la création de villes plus équitables.

Avant de rejoindre Open City, Verghese était responsable de l’engagement public à l’Architectural Association de Londres, où elle a développé son programme public gratuit.

Comprendre comment les espaces publics peuvent être repensés était également l’objectif du pavillon britannique de la Biennale d’architecture de Venise 2021, qu’elle a organisé aux côtés de l’architecte Madeleine Kessler.

Elle est avocate en charge du design auprès du maire de Londres depuis 2022 et estime qu’Open City peut jouer un rôle plus actif dans le développement de la ville dans son ensemble.

« Je suis vraiment inspirée par le travail d’Open City et sa mission de rendre la ville plus ouverte, accessible et équitable depuis longtemps », a-t-elle déclaré. « Cela correspond parfaitement à ce qui a motivé ma carrière jusqu’à présent, car j’ai vraiment essayé d’engager, d’éduquer et de responsabiliser les gens quant à la façon dont ils peuvent façonner leurs villes et leurs espaces. »

« Je suis vraiment impatient d’assumer ce rôle pour m’appuyer sur mon expérience en tant que défenseur de la conception du maire à la GLA [Greater London Authority] et développer Open City, qui est déjà une organisation de défense auprès de la GLA, à son plein potentiel. »

« Le festival est l’épine dorsale de toute l’organisation »

Au cœur de l’organisation Open City se trouve l’événement Open House London, qui voit environ 800 bâtiments ouverts au public chaque année, avec plus de 200 000 visiteurs présents.

Bien que ces week-ends soient extrêmement importants, Verghese souhaite développer le programme annuel de l’association et s’assurer que les gens comprennent et s’engagent dans son offre complète.

« Le festival est l’épine dorsale de toute l’organisation – c’est en quelque sorte là que tout a commencé et il rassemble aujourd’hui environ un quart de million de personnes », a-t-elle expliqué.

« C’est ce qui façonne l’énorme portée d’Open City et c’est quelque chose qui démocratise vraiment l’accès à l’architecture dans notre environnement bâti, c’est donc vraiment important », a-t-elle ajouté.

« Mais ce qui m’intéresse vraiment, c’est de savoir comment mieux relier toutes les différentes choses que fait Open City. Je pense que beaucoup de gens qui participent au festival ne voient pas toujours comment cela se connecte à des programmes éducatifs comme Accélérer et C’est aussi ma ville ! ou les visites, événements et podcasts qui se déroulent les 360 autres jours de l’année.

Association caritative visant à « donner réellement au public les moyens de façonner sa ville »

Elle estime que la force d’Open City réside dans le fait qu’il s’adresse à un grand nombre de membres du public, ce que les architectes ont souvent du mal à faire.

« C’est incroyable qu’il y ait autant d’organisations et d’initiatives différentes qui proposent des moyens plus larges de comprendre l’architecture », a-t-elle déclaré. « Mais ce qui distingue Open City, c’est qu’il ne s’adresse pas uniquement à un public d’architectes. »

« L’objectif est avant tout de donner au public les moyens de façonner sa ville, de s’impliquer dans sa ville, de s’engager auprès de sa ville – et c’est ce qui le rend si passionnant », a-t-elle poursuivi.

« Je travaille dans le domaine de l’architecture depuis longtemps, mais je m’adresse principalement à des architectes ou à des disciplines connexes. Je suis vraiment ravi de pouvoir travailler avec des gens qui vivent à Londres et dans d’autres villes, voire au-delà, et de les amener à réfléchir au rôle que joue l’architecture dans leur vie. »

Dans ce qu’elle décrit comme le « prochain chapitre » d’Open City, Verghese cherchera à capitaliser sur cet engagement public pour avoir un impact sur Londres.

« Lorsque Open City s’est développé au-delà du festival, ce qui était vraiment intelligent, c’est que toutes leurs activités ont été liées entre elles avec ce désir de démocratiser et d’ouvrir l’accès à ceux qui peuvent participer aux conversations sur la ville, qu’il s’agisse de visiter un bâtiment, de faire une visite ou de participer à une conversation », a-t-elle déclaré.

« Je suis impatient de réfléchir sérieusement, dans ce prochain chapitre, aux moyens de transformer ces choses en actions ? Comment cela commence-t-il à façonner les politiques, à éclairer les projets, et peut-être même à changer les choses à l’échelle des infrastructures ? »

Les gens peuvent être des « agents actifs pour changer la ville »

Verghese estime qu’un changement est nécessaire après plusieurs années difficiles avec la pandémie de Covid-19 et la crise du coût de la vie qui ont fait que les gens se sentent déconnectés de la ville.

« Il semble de plus en plus important que les gens aient le sentiment de pouvoir s’attaquer aux problèmes et de pouvoir faire entendre leur voix », a-t-elle expliqué.

« Je pense qu’il est extrêmement important et nécessaire d’en apprendre davantage sur la ville afin de comprendre où se situe votre action, individuellement et collectivement », a-t-elle poursuivi.

« C’est là que l’architecture peut être très puissante, dans la mesure où elle nous donne tous ces outils pour réfléchir aux façons dont nous pouvons travailler ensemble pour changer notre réalité et notre ville. Je souhaite vraiment que nous puissions nous considérer comme des agents actifs pour changer la ville. »

« Open House défend la ville comme une forme d’inspiration »

Bien qu’Open City ait débuté à Londres, il est désormais présent dans environ 60 villes à travers le monde et Verghese souhaite utiliser cette opportunité pour créer des liens.

« Le monde est de plus en plus divisé », a-t-elle déclaré. « C’est donc une excellente occasion de créer des liens, de mettre en relation les gens du monde entier et d’élaborer des stratégies pour faire face aux défis qui nous attendent. »

« Je considère vraiment le festival comme une sorte de dispositif de connexion. Je pense donc qu’une grande partie de mon rôle consiste à travailler avec l’équipe pour réfléchir à la manière dont tout cela peut se connecter, mais aussi à la manière dont nous pouvons raconter un récit vraiment convaincant et cohérent aux différents publics d’Open City. »

Les photos du Pavillon britannique sont de Cristiano Corte et le portrait de Manijeh Verghese d’Elena Andreea Teleaga.

L’Open House London aura lieu à Londres du 14 au 22 septembre 2024. Consultez le guide des événements Dezeen pour obtenir une liste à jour des événements d’architecture et de design qui se déroulent dans le monde entier.