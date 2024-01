« Manigances démocrates » : les experts s’alarment alors que les fans de MAGA crient à la « fraude » dans l’Iowa – malgré l’énorme victoire de Trump

Malgré la victoire dominante de l’ancien président Donald Trump dans le caucus de l’Iowa, certains partisans propagent de fausses allégations de fraude électorale parce qu’il a perdu un seul comté par une seule voix.

Trump, qui s’est appuyé sur des théories du complot et un récit fabriqué alléguant que les élections de 2020 ont été truquées contre lui, a des partisans qui perpétuent des affirmations similaires. Certains de ses plus fervents partisans encouragent les complots électoraux sur les plateformes en ligne d’extrême droite, même si Trump a remporté 51 % des voix dans l’Iowa, Filaire signalé.

« Haley, par une voix dans le comté de Johnson, fait passer ma prédiction de 99/99 à Trump. Audit ! », a publié l’influenceur du négationnisme électoral Seth Keshel sur Truth Social.

Les partisans de Keshel ont affirmé sans fondement que les personnes qui avaient voté pour Nikki Haley avaient été « payées » pour voter contre Trump.

Les utilisateurs de The Donald, un forum de discussion pro-Trump qui a joué un rôle clé dans l’organisation des émeutes du 6 janvier, ont exprimé leur mécontentement face à l’affirmation de Haley lundi soir selon laquelle les électeurs de l’Iowa avaient transformé l’élection présidentielle en une « course à deux », a rapporté Wired.

“Ils ont truqué ce comté avec un seul vote juste pour qu’elle puisse dire cela”, a écrit un utilisateur.

D’autres ont affirmé que la perte d’une voix était l’œuvre de ce qu’on appelle l’État profond, un utilisateur écrivant : « Gagner par UNE voix est tout simplement trop visible. Cela ressemble à un ‘F**k You’ du Deep State.

Des messages similaires se sont également répandus sur X/Twitter, la militante d’extrême droite Laura Loomer perpétuant de telles affirmations.

“Après qu’il a été rapporté que le président Trump avait remporté tous les comtés de l’Iowa ce soir, des manigances démocrates se sont ensuivies et maintenant, il est rapporté que le comté de Johnson dans l’Iowa, qui est un comté de Biden +40, a été cédé à Nikki Haley par UN VOTE”, Loomer posté sur X.

Elle a ensuite affirmé à tort que le vote provenait d’un démocrate qui s’était présenté pour changer son inscription en républicain à la porte pour voter pour Haley, ajoutant que l’Iowa autorise l’inscription le jour même, « c’est pourquoi les démocrates ont dit à leurs partisans de s’inscrire. Les républicains voteront pour Nikki Haley pendant le caucus.

Un autre compte appelé Red Eagle Politics a écrit “Nous avons besoin d’un recomptage dans le comté de Johnson MAINTENANT!”

Les partisans de l’ancien président continuent d’adhérer au faux discours selon lequel l’élection présidentielle de 2020 lui aurait été volée.

Près de 70 % des électeurs de son caucus de l’Iowa croient à tort que le président Joe Biden a été élu illégalement. L’Indépendant a rapporté. Interrogés sur la légitimité de l’élection de Biden en 2020, plus des deux tiers des membres du caucus de l’Iowa ont répondu qu’ils pensaient que ce n’était pas le cas, y compris 69 % des membres du caucus de l’Iowa qui ont soutenu Trump.

À l’approche de l’élection présidentielle, les experts préviennent que la désinformation constituera une menace sans précédent pour la démocratie en 2024, d’autant plus qu’un nombre croissant d’électeurs sont victimes de la désinformation propagée par Trump et ses alliés.

Il n’existe vraiment « aucun moyen légal » de punir Trump pour avoir alimenté les complots autour des primaires du Parti Républicain, à moins qu’il ne tente d’interférer directement dans les résultats des élections, a déclaré à Salon AJ Bauer, professeur de journalisme à l’Université d’Alabama qui étudie les médias conservateurs.

Le principal impact des théories du complot entourant les résultats des élections primaires se fera sentir après les élections générales : si Trump continue à « inciter » les électeurs républicains à ne pas faire confiance aux processus électoraux, cela augmentera la probabilité de nouveaux troubles si Biden était réélu, a déclaré Bauer.

Cela augmente également la probabilité que les républicains se livrent à la fraude électorale pour contrecarrer les efforts perçus par leurs adversaires, comme nous l’avons vu en 2020, a souligné Bauer : référant à trois personnes en Floride accusées de fraude électorale en relation avec les dernières élections.

«Plus de trois ans après les élections de 2020, certains sont encore convaincus qu’il y a eu fraude électorale et il existe une méfiance persistante à l’égard des institutions électorales américaines en raison de l’impression que Donald Trump n’a pas été en mesure de reconquérir l’État de la Maison Blanche.» Andra Gillespie, professeur de sciences politiques à l’Université Emory, a déclaré à Salon. “Les législateurs n’ont pas pris suffisamment de mesures positives pour tenter de lutter contre et de prévenir la fraude électorale, et une grande partie de ces mesures seront considérées sous un angle partisan.”

Ce qui aggrave la situation, c’est que les sociétés de médias sociaux ont renoncé à leurs efforts pour freiner la désinformation sur leurs plateformes, permettant ainsi aux utilisateurs de propager des théories du complot infondées.

Si l’essor des médias sociaux a démocratisé la diffusion et la collecte d’informations, il a également créé une opportunité pour des personnes qui ne sont pas des journalistes formés de diffuser de la désinformation, a souligné Gillespie.

« Nous vivons dans un environnement médiatique tellement fragmenté que les gens peuvent trouver n’importe qui pour dire ce qu’ils croient déjà », a-t-elle déclaré. “C’est pourquoi les gens recherchent des informations qui tendent à renforcer ce qu’ils croient déjà… Les gens peuvent choisir eux-mêmes de regarder des informations qui ne font que les chatouiller et ne leur disent que ce qu’ils veulent entendre.”

Le défi de la lutte contre la désinformation a toujours souffert d’un « principe erroné » : il existe en premier lieu une définition convenue de ce qui constitue une information exacte, a expliqué Bauer. Les faits et les informations nécessitent toujours une interprétation et une « création de sens » afin d’être compris et utilisés dans la prise de décision politique.

“Souvent, la désinformation consiste simplement à contextualiser l’information d’une manière avec laquelle quelqu’un d’autre n’est pas d’accord ou la contextualiserait différemment”, a déclaré Bauer.

Le défi consiste à construire un système médiatique et une culture politique qui permettent de cultiver des significations largement partagées des informations politiquement pertinentes et des nouvelles du moment, a-t-il ajouté.

« Le dysfonctionnement croissant de notre système médiatique, ainsi que la croissance d’un secteur médiatique nettement de droite (sans homologue de gauche), ont inhibé notre capacité à construire des valeurs communes pour l’interprétation de l’actualité et de l’information, tout en amplifiant les récits et les interprétations de droite. “, a déclaré Bauer. «Le problème n’est pas la susceptibilité des électeurs de Trump, il est structurel. Ce n’est pas un problème de vérité, c’est fondamentalement un problème politique.»

Même si les fausses informations persistent, les progrès technologiques ont également permis aux gens d’avoir accès à des outils de manipulation des médias, permettant ainsi un partage plus rapide des informations. Une enquête du Forum économique mondial a révélé que la désinformation générée par l’IA constituait le principal risque mondial pour les deux prochaines années, devant le changement climatique et la guerre. NBC News a rapporté.

“Jusqu’à présent, dans cette primaire, il n’y a pas eu beaucoup de rumeurs – même par rapport à 2016 ou 2020, du moins sur X”, Mike Caulfield, chercheur au Center for an Informed Public de l’Université de Washington, qui étudie les rumeurs électorales. , a déclaré Salon. “Cela pourrait changer dans le New Hampshire si le récit de la domination de Trump était sérieusement remis en question.”

Mais il a mis en garde contre l’utilisation des primaires comme « indicateur » du niveau de désinformation électorale que nous verrons en novembre.

« Une course serrée augmentera considérablement la prévalence des rumeurs électorales, en particulier si Trump est en tête de liste, et le focus de ces rumeurs, avec leurs regards tournés vers le New Hampshire, le seul État qui pourrait être proche, est une indication de ça », a déclaré Caulfield.

À long terme, si les politiciens de droite continuent de nier les résultats des élections, nous nous rapprocherons d’une « crise constitutionnelle », a prédit Bauer. Si le Parti républicain continue de suivre le « discrédit des élections et la légitimation de la dictature » de Trump, nous risquons de voir une « rupture fondamentale » avec nos traditions constitutionnelles. «La “démocratie” telle que nous l’avons vécue est en danger.»

Aucune mesure n’a été prise à court terme pour relever les défis posés par la désinformation sur les réseaux sociaux, a-t-il ajouté.

« Nous abordons le cycle électoral de 2024 sans aucune préparation pour résoudre les problèmes structurels qui rendent notre politique dysfonctionnelle », a déclaré Bauer. « Cela fait huit ans que nous discutons ouvertement de ces problèmes, en vain. Si quelque chose doit être fait, cela ne se fera pas avant novembre. Les choses vont empirer avant de s’améliorer, si tant est qu’elles s’améliorent.