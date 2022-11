‘Manifest’s New Cal & Luna Blaise Talk Saison 4 Spoilers (Exclusif) – Hollywood Life

Manifeste la saison 4 commence deux ans après les événements choquants de la finale de la saison 3. La famille Stone fait toujours face au chagrin de perdre Grace (et d’une certaine manière Eden) tout en traitant avec un Cal nouveau et plus ancien. HollywoodLa Vie parlé EXCLUSIVEMENT avec Ty Doran et Luna Blaise sur la dynamique familiale compliquée de la quatrième saison.

«Ils ne sont pas dans un endroit formidable. Mais pour Cal, il fait face à beaucoup de choses écrasantes », a déclaré Ty HollywoodLa Vie au Manifeste conférence de presse. « Il ne reçoit aucun soutien de son parent désormais unique. Luna peut en parler davantage, il compte sur sa sœur pour traiter ces émotions. C’est quelque chose vers quoi il se tourne, et elle est un tel leader dans la famille et commence vraiment, vraiment à l’aider à traverser cela. Elle est son rocher. Toute sorte de retour à la vie réelle après ce moment dévastateur est entièrement grâce à elle.

Luna a ajouté que les fans seront informés de ce qui s’est passé pendant le saut dans le temps. « Vous voyez tout ce qui s’est passé ces deux dernières années. Vous êtes informé. Vous serez à jour. Tout le monde sera rattrapé”, a promis l’actrice. «Mais ce premier épisode initial, vous voyez vraiment ce genre d’état maniaque dans lequel tout le monde est. Je pense que maintenant que j’ai terminé le spectacle, je peux parler pour moi et Ty où c’est vraiment, vraiment beau où les anciens Cal et Olive ont commencé là où ils finissent est vraiment solide, et c’est vraiment, vraiment beau.

Ty rejoint le casting de la série en tant que série régulière dans la saison 4 après que Cal ait déjà été joué par Jack Messine. Il est apparu pour la première fois dans la finale de la saison 3 lorsque Cal est revenu après sa disparition et avait mystérieusement 5 ans. Des questions se sont immédiatement posées : que lui est-il arrivé ? Pourquoi est-il plus âgé ?

«Je pense que toute cette première partie de la saison 4 est son grand arc. Il essaie de comprendre pourquoi cette chose horrible s’est produite », a révélé Ty. « Il a perdu 5 ans et demi de son enfance et sa mère. Il peut voir toutes les pièces de ce mystère mais ne peut pas tout à fait les assembler, puis il les déverrouille en quelque sorte au fur et à mesure que nous avançons. Je pense qu’au cours de la saison, nous voyons en quelque sorte à la fois ce qui s’est passé et quelle a été son expérience, et nous apprenons en quelque sorte ce qui s’est passé pendant son absence et pourquoi. Je pense qu’au moment où nous arrivons à la fin de cette partie, il a accepté le fait que c’est sa réalité et ce qui s’est passé. Soudain, il peut réaliser à quel point c’était important pour tout cela, ce grand mystère dans lequel nous sommes noyés.

Dans la bande-annonce, Cal trouve la boîte noire du vol 828. Ty a admis qu’il s’agissait d’une “énorme” découverte. «Nous voyons l’avion, le corps 828 qu’ils avaient à Eureka dans la saison 3, disparaître à la fin de la saison 3 après cette scène avec Grace et tout. Donc, une partie physique de l’avion finit par être séparée de ce corps réel et être toujours là et pouvoir l’examiner est énorme et débloque tellement de choses », a déclaré Ty. HollywoodLa Vie. Partie 1 de Manifeste la saison 4 sortira le 4 novembre sur Netflix.