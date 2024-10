Manifeste pour la souveraineté tribale 2024

Avis des invités. RÉSERVATION DE LA TRIBU SAULT — En tant que fier Amérindien, je soutiens et soutiens Kamala Harris à la présidence des États-Unis. Non pas en tant que partisan, mais en tant qu’étudiant de longue date de la politique fédérale sur les Indiens et en tant que chef tribal depuis plus de 22 ans.

Veuillez lire cette justification fondée sur la politique indienne. L’ancien président du NCAI, Jefferson Keel (Chickasaw), avait l’habitude de dire que notre travail n’est pas « D » pour démocrate ou « R » pour républicain, mais « I » pour indien, ce qui signifie que nous donnons la priorité à une plate-forme de souveraineté tribale plutôt qu’à la partisanerie.

Mes chers chefs tribaux et citoyens élus, nous sommes au bord de ce qui sera probablement une élection historique qui déterminera si nous allons en avant ou en arrière dans le respect des traités et des obligations fiduciaires. Les tribus ont tellement en jeu. Si le passé n’est qu’un prologue, il est clair quel candidat soutiendra Indian Country à la présidence : Kamala Harris.

Sous les époques Obama-Biden-Harris, nous avons assisté à la mise en fiducie d’un nombre record de terres, dont 800 000 acres, dont 5 000 acres en Alaska. Sous l’administration Trump-Pence, c’était le contraire qui était vrai. Cela a retiré la confiance aux terres de l’Alaska. Vous souvenez-vous des réglementations proposées par Trump en 2017 pour donner aux gouvernements locaux non tribaux un plus grand contrôle sur le processus de fiducie des terres ?

Le Congrès national des Indiens d’Amérique (NCAI) a organisé des séances d’écoute et a mis un terme à cet affront.

En nous concentrant sur la politique fédérale indienne au-delà de la partisanerie, sous l’administration Biden-Harris, nous avons vu des montants records de fonds fédéraux aller aux nations tribales dans le cadre de l’American Rescue Act, à hauteur de près de 32 milliards de dollars, soit 2 % du total, ce qui se rapproche de notre population à l’époque. Cela contraste fortement avec le dérisoire 0,3 de 1 pour cent du Cares Act sous Trump. Le pays indien s’en est sorti 6,5 fois mieux sous Biden-Harris. La loi sur l’emploi et les infrastructures de 2021 (Biden-Harris) a apporté 13 milliards de dollars aux nations tribales. Trump n’a fourni aucun fonds pour les infrastructures aux tribus. Rappelons que le vice-président Harris a voté à égalité au Sénat américain pour l’Inflation Reduction Act alors que 100 % des sénateurs républicains ont voté contre celui-ci et les 720 millions de dollars destinés aux nations tribales.

Sous l’administration Trump, le sommet annuel des dirigeants tribaux de la Maison Blanche a été abandonné. De même, le Conseil de la Maison Blanche sur les affaires amérindiennes n’a pas réussi à se réunir pendant quatre ans. Sous Biden-Harris, le Sommet des chefs tribaux et les conseillers juridiques de la Maison Blanche ont repris leur important travail de soutien aux nations tribales.

Les amis, nous sommes déjà venus ici. Avant sa première élection en 1832, Andrew Jackson a fait campagne sur un programme d’expulsion des Indiens après la promulgation de la loi. Loi sur le renvoi des Indiens de 1830. Jackson, comme Trump, se qualifiait de président populeux. Jackson a inauguré des décennies de traitement de nos ancêtres comme des réfugiés le long de la Piste des Larmes. Les tactiques d’assimilation forcée des internats indiens ainsi que la politique de réserve étaient similaires aux conditions des camps de concentration. Le plan était de nous exterminer. Au cours de sa première année au pouvoir, Trump a fièrement affiché le portrait du « tueur indien » Andrew Jackson et a utilisé des insultes racistes contre nous tout en honorant soi-disant les Navajo Code Talkers. La rhétorique récente de Trump, menaçant d’utiliser l’armée américaine pour s’attaquer aux « ennemis intérieurs », n’est que trop familière si l’on considère son modèle, le président Jackson. Passé comme prologue ?

J’ai rencontré et interagi avec l’ancien président Trump (une fois) et le vice-président Harris (5 fois). J’étais parmi les huit premiers chefs tribaux à rencontrer Donald Trump, nouvellement élu, en avril 2017. Un mauvais signe a été lorsqu’il a alerté les Indiens dans la salle de guerre du bâtiment du bureau exécutif d’Eisenhower. Lorsqu’il est finalement arrivé à la discussion tribale au cours des cinq dernières minutes de notre réunion, il a dit : « Maintenant, parlons des Indiens. TRUMP AIME LES INDIENS ! » Son attitude était floue, non sérieuse et tout simplement bizarre. Lorsque l’administration Trump a rencontré pour la première fois le comité exécutif du NCAI, nous avons été informés que Trump avait ordonné des réductions de 35 % dans tous les domaines de la plupart des programmes fédéraux indiens, notamment la protection de l’enfance indienne, l’application de la loi tribale, le MMIP/les services aux victimes, et la suppression du JOM Indian. Budget de l’éducation.

Mon expérience avec Kamala Harris était tellement différente. J’ai eu le plaisir de travailler directement avec elle sur le réseau tribal à large bande d’un milliard de dollars. À sa demande, j’ai aidé à créer une formule pour la distribution du haut débit aux tribus. Reconnaissant que le besoin était bien supérieur à 1 milliard de dollars, elle a plaidé pour que 2 milliards de dollars supplémentaires soient inclus dans la loi sur l’emploi et les infrastructures.

Trump a proposé de décimer les budgets des pays indiens, notamment pendant quatre ans, en essayant d’abroger l’expansion Medicaid de l’Affordable Care Act (ACA), qui fournit une couverture d’assurance maladie aux Indiens d’Amérique, quel que soit l’endroit où vous vivez. Biden-Harris a proposé un financement obligatoire et un financement progressif de l’IHS (50 milliards de dollars contre 9 milliards de dollars), mais le Congrès républicain a rejeté cette demande. En outre, les revenus des tiers liés à l’expansion de l’ACA Medicaid ont doublé le financement des soins de santé accordé aux tribus. Trump dit qu’il a « l’idée d’un plan ». Ne vous y trompez pas, son projet d’abroger l’ACA décimera votre budget de soins de santé. Demandez-vous si votre tribu peut se permettre de perdre les revenus de tiers. Plutôt que de revenir en arrière, je propose que nous supprimions l’éligibilité en termes de revenus à l’expansion de l’ACA Medicaid afin que les autochtones puissent bénéficier d’une assurance maladie, peu importe où nous vivons.

Le plan Projet 2025 de Trump inaugurera une ère avec des impacts sur les tribus jamais vus depuis l’administration d’Andrew Jackson ou l’ère de la résiliation des Indiens. Ce qui diffère aujourd’hui de la première administration de Trump, c’est son immunité présidentielle et le fait qu’il reconnaît clairement que sa perte en 2020 était due aux votes autochtones du Minnesota, du Wisconsin, du Michigan et de l’Arizona. Avec son programme de « représailles », je suis convaincu que la chasse sera ouverte sur Indian Country si Trump obtient une seconde chance au bâton.

Il y a trop d’enjeux pour se tromper. Allons-nous inaugurer une troisième présidence de type Jackson ou aller de l’avant avec une présidente qui a fait ses preuves avec un soutien sans précédent au pays indien ?

Le Dr Aaron A Payment est un membre élu du conseil tribal de sa tribu, mais soumet cet expert en éducation optionnelle et en politique fédérale indienne. Les opinions exprimées sont les siennes. Il peut être contacté à [email protected].

