La décision a été prise après que le Comité International Olympique (CIO) a consulté la commission des athlètes, qui a mené un sondage auprès de plus de 3 500 futurs participants olympiques, représentant plus de 185 pays.

LIRE LA SUITE: « Nous ne pensons PAS à annuler »: le responsable des Jeux olympiques de Tokyo promet que les Jeux se dérouleront comme prévu

Plus des deux tiers des athlètes qui ont participé au sondage ont déclaré: «il n’est pas approprié de démontrer ou d’exprimer leur point de vue sur le terrain de jeu (70% des répondants), lors de cérémonies officielles (70% des répondants) ou sur le podium (67% des répondants). »

En interdisant les manifestations sur le podium, le CIO a déclaré vouloir « éviter le risque de politisation des athlètes et le risque que les athlètes soient soumis à des pressions extérieures.«

L’instance dirigeante olympique a également souligné qu’elle souhaitait protéger les futurs concurrents de « conséquences potentielles d’être placés dans une position où ils pourraient être forcés de prendre une position publique sur une question nationale ou internationale particulière, quelles que soient leurs convictions. »

Nous avons demandé. Vous avez répondu. Nous écoutions. À la suite d’une consultation approfondie avec divers groupes, le rapport de consultation sur l’expression des athlètes AC du CIO a présenté 6️⃣ recommandations (voir les recommandations ici). 👇En savoir plus 👉 https://t.co/ghU5FSFflMpic.twitter.com/U6fj106yBW – Athlete365 (@ Athlete365) 21 avril 2021

« La neutralité politique des Jeux Olympiques est un moyen de protéger les athlètes de l’ingérence ou de l’exploitation politiques», Dit le corps.

Il a toutefois été mentionné que le CIO et la commission des athlètes du CIO soutiennent pleinement la liberté d’expression des athlètes, leur permettant d’exprimer leur point de vue aux Jeux Olympiques lors de conférences de presse et d’entretiens, lors de réunions d’équipe et sur les médias numériques ou traditionnels.

À la suite des récentes manifestations aux États-Unis et du mouvement Black Lives Matter, divers groupes de défense des droits ont exhorté le CIO à modifier sa règle 50, qui interdit la propagande politique, raciale et religieuse des concurrents olympiques.

La règle a été critiquée par les défenseurs des droits sociaux, qui ont appelé le CIO à modifier ses restrictions concernant les manifestations et les manifestations.