WASHINGTON – Une ville habituée aux manifestations de masse se prépare à des manifestations particulièrement intenses sur ce qui devrait être le plus banal des événements politiques: le décompte des votes du Collège électoral lors d’une session spéciale conjointe du Congrès.

À la demande pressante du président Donald Trump, cependant, des partisans inconditionnels prévoient de descendre dans la capitale du pays le 6 janvier pour faire pression sur les législateurs républicains afin qu’ils s’alignent sur l’effort voué à l’échec pour renverser la victoire électorale de Joe Biden.

Des combats au couteau, des matches de cris et le harcèlement verbal des opposants à Trump ont accompagné les manifestations précédentes après la victoire électorale de Biden en novembre. Maintenant, les forces de l’ordre fédérales et locales se préparent à ce qui pourrait être la manifestation la plus intense de Trump à ce jour, alors que le Congrès est sur le point de déclarer officiellement le président élu de Biden.

Divers groupes Trump font la promotion des manifestations en ligne. L’un appelé « #StopTheSteal » exploite le site Web « WildProtest.com », qui proclame que « LE PRÉSIDENT TRUMP VOUS VEUT À DC le 6 JANVIER ».

« Soyez là, sera sauvage », dit un aviateur.

L’événement a été cosigné par les nouveaux membres du Congrès Lauren Boebert et Marjorie Taylor Greene.

Le Service des parcs nationaux a reçu trois demandes de permis différentes pour que des manifestations soient programmées autour du décompte des voix électorales.

Women for America First, un groupe de femmes conservatrices qui a aidé à organiser la « Million MAGA March » de novembre, a demandé un permis pour une manifestation d’environ 5 000 personnes à Freedom Plaza.

Un groupe appelé Eighty Percent Coalition a également demandé un permis pour 10 000 manifestants dans la même zone. Le groupe, dont le nom fait référence aux quelque 80% des électeurs de Trump qui ne croient pas que Biden a remporté les élections équitablement, a intitulé leur événement «Rally to Save America».

Une autre manifestation plus petite intitulée «La majorité silencieuse» est organisée par l’activiste conservateur de Caroline du Sud James Epley. Il conduira plusieurs centaines de manifestants dans une marche du National Mall au Capitole.

La police des parcs des États-Unis a confirmé que les permis avaient tous été approuvés mais pas encore délivrés. Il n’a pas commenté les mesures de sécurité spécifiques qu’il prendra pour maintenir la paix.

« La police du parc s’est engagée à travailler avec ses partenaires pour protéger le public et les ressources du service des parcs nationaux en veillant à ce que des protocoles de sécurité soient en place pour les événements autorisés et autres activités du premier amendement », a déclaré l’agence dans un communiqué.

Sur l’application de médias sociaux Parler et les babillards d’extrême droite, les membres du groupe « Proud Boys » ont discuté de l’organisation à Washington DC et un chef du groupe, Enrique Tarrio, a suggéré qu’ils seraient incognito.

« Les Proud Boys se produiront en nombre record le 6 janvier, mais cette fois avec une torsion », a déclaré Tarrio sur Parler.

« Nous ne porterons pas notre traditionnel noir et jaune. Nous serons incognito et nous nous disperserons dans le centre-ville de DC en petites équipes », a-t-il écrit.

Tarrio a également postulé que le groupe pouvait s’habiller entièrement noir la nuit, un style similaire à la tactique vestimentaire du black bloc utilisée par les groupes Antifa qui combattent souvent les Proud Boys.

D’autres groupes envisagent de manifester au Capitole lui-même alors que la Chambre et le Sénat comptent les votes du Collège électoral.

Au moins 140 membres siégeant et entrants de la Chambre des représentants contesteront également le décompte officiel du vote du Collège électoral par le Congrès.

Le sénateur Josh Hawley, R-Mo., A ensuite déclaré mercredi qu’il contesterait les résultats des élections, veillant à ce que le Congrès soit obligé de débattre de la question lorsque les législateurs se réuniront pour la session conjointe.

Tout cela pourrait s’additionner à un cirque politique le 6 janvier, de la Chambre et du Sénat aux rues de Washington, DC

Bien que les organismes d’application de la loi locaux et fédéraux n’aient pas détaillé leurs stratégies de sécurité, ils ont déclaré qu’ils seraient préparés comme ils l’ont été pour les manifestations précédentes.

Bien que nous ne discutions pas des moyens, méthodes ou ressources spécifiques utilisés pour s’acquitter de nos responsabilités de protection, la police du Capitole des États-Unis a mis en place des plans de sécurité complets et nous surveillons et évaluons en permanence les menaces nouvelles et émergentes, dans le but global de maintenir ceux qui se trouvent dans le complexe du Capitole sont sûrs et sécurisés », a déclaré la police du Capitole américaine dans un communiqué aux USA TODAY.

De nombreux restaurants et immeubles de bureaux du centre-ville de Washington, DC, sont déjà fermés, tout comme ils l’étaient pour les manifestations de l’été concernant la justice raciale et, plus récemment, l’élection présidentielle.

Washington est également au milieu des restrictions COVID-19, y compris une interdiction de manger à l’intérieur dans les restaurants.

Trump, qui jeudi a interrompu son voyage de fin d’année dans le sud de la Floride et est revenu à la Maison Blanche, a promu les manifestations du 6 janvier par ses partisans.

«SIXIÈME JANVIER, Rendez-vous à Washington! Trump a tweeté mercredi, un thème qu’il a repris tout au long des vacances.

Trump n’a pas dit s’il prévoyait d’assister à l’un des rassemblements prévus le 6 janvier.

Le 14 novembre, en route vers un rassemblement politique pour les courses au Sénat de Géorgie, le cortège de Trump a croisé des milliers de partisans qui se sont rassemblés à Freedom Plaza, une place publique à environ deux pâtés de maisons à l’est de la Maison Blanche.

Quatre semaines plus tard, au départ de la Maison Blanche pour le match Armée-Marine dans le nord de l’État de New York, Trump a fait voler l’hélicoptère Marine One au-dessus des partisans enthousiastes rassemblés sur le National Mall.

Ces rassemblements du 12 décembre ont eu lieu deux jours avant que les membres du Collège électoral ne se réunissent dans 50 capitales des États pour voter sur la base des résultats des votes populaires dans leurs États. Biden, qui a remporté plus de 7 millions de voix que Trump lors du vote populaire, l’a emporté avec 306 voix électorales contre 232 pour Trump.

Le Congrès doit certifier le décompte du Collège électoral le 6 janvier.

Normalement, la tâche du Congrès d’enregistrer les votes électoraux et de déclarer officiellement un vainqueur au Collège électoral est une formalité. Cette année, les factions pro-Trump au Congrès ont promis de contester les votes électoraux dans certains États swing qui ont opté pour Biden.

Cela déclenchera des débats à la Chambre et au Sénat, même si l’issue ne fait aucun doute. Les démocrates contrôlent la Chambre et voteront sûrement pour confirmer les votes de Biden; Pendant ce temps, suffisamment de sénateurs républicains ont déclaré qu’ils s’opposaient aux manifestations et ne soutiendraient pas le rejet des votes électoraux de Biden.

En faisant pression sur le Congrès, Trump et ses partisans ont exprimé les mêmes affirmations non fondées qu’ils avaient formulées dans des poursuites et des plaintes électorales antérieures. Divers juges et fonctionnaires électoraux, y compris des républicains, ont rejeté ces allégations et ont proclamé que les élections dans leurs États étaient libres et équitables.

De nombreux rassemblements pro-Trump à travers le pays ont vu des violences éclater entre les partisans du président et la police et les contre-manifestants.

Au cours d’une journée de manifestations le 12 décembre, au moins quatre personnes ont été poignardées lors d’une mêlée au centre-ville de Washington, près de l’hôtel Harrington. L’hôtel a annoncé cette semaine qu’il serait fermé du 4 au 6 janvier, déclarant dans un communiqué: « Bien que nous ne puissions pas contrôler ce qui se passe à l’extérieur de l’hôtel, nous prenons des mesures supplémentaires pour protéger la sécurité de nos visiteurs, clients et employés. »

Lors de manifestations précédentes, les partisans de Trump incluaient des groupes comme les Proud Boys et d’autres organisations que le FBI a qualifiées d’extrémistes croyant au nationalisme blanc. Certains ont parcouru les rues en raillant les gens, à la recherche de confrontations sur la présidence de Trump.

Le 12 décembre, des partisans de Trump ont traversé les lignes de police du centre-ville de Washington DC formées pour séparer les manifestants des grands groupes d’opposants de Trump, les deux parties se criant dessus et se menaçant mutuellement.

Certaines des lignes de police ont été conçues pour empêcher les groupes Trump d’entrer dans Black Lives Matter Plaza, une zone située à deux pâtés de maisons au nord de la Maison Blanche et qui est un lieu de rassemblement populaire pour les opposants au président.

Des escarmouches impliquant des groupes d’extrême droite ont entraîné des dizaines de blessés policiers et d’hospitalisations de contre-manifestants.

Certains républicains ont dénoncé les appels de Trump à l’annulation des élections, affirmant qu’il joue avec le feu qui pourrait déclencher la violence de ses partisans les plus fervents, en particulier lors du décompte du collège électoral le 6 janvier.

La page éditoriale du Wall Street Journal, qui a souvent soutenu l’administration Trump, a déclaré que les républicains devaient réfléchir à ce qui se passerait si le Congrès refusait d’une manière ou d’une autre à Biden des votes électoraux suffisants et déclarait à la place Trump le gagnant.

« Les émeutes dans les rues seraient la moindre des choses », a déclaré l’éditorial.