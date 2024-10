Manifestations propalestiniennes sur les campus : Amira Elghawaby veut plus de profs musulmans

La représentante d’Ottawa dans la lutte contre l’islamophobie recommande aux cégeps et universités d’augmenter le nombre de professeurs musulmans sur les campus et d’offrir des formations sur l’islamophobie afin de mieux protéger les étudiants et les manifestants opposés au conflit à Gaza.

Amira Elghawaby a écrit aux collèges et universités du pays, le 30 août dernier, afin qu’ils mettent en place des mesures pour protéger les étudiants musulmans et les manifestants propalestiniens.

Plusieurs membres de la communauté universitaire sont affectés par le conflit, qui a fait à ce jour plus de 40 000 morts à Gaza et 1 200 victimes en Israël, souligne la représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l’islamophobie.

De plus, la réponse aux manifestations sur certains campus a été inadéquate, selon elle.

«Il ne fait aucun doute dans notre esprit qu’en ces moments difficiles, de nombreuses universités n’ont pas bien fait les choses en ce qui concernent la protection du droit fondamental de manifester pacifiquement sur les campus», écrit M.moi Elghawaby.

Elle écrit « que les attaques dangereuses au vitriol, les attaques physiques sur les campus, le profilage racial et les campagnes de salissage en ligne, qui ont parfois été renforcées ou reprises par d’éminents dirigeants, ont contribué à créer un climat dangereux pour de de nombreux membres de la communauté collégiale et universitaire».

L’émissaire du gouvernement fédéral offre donc ses « recommandations » et demande aux établissements de lui faire partie des « mesures proposées pour protéger tous les étudiants d’ici le 30 septembre 2024 ».

Mmoi Elghawaby a refusé notre demande d’entrevue, jeudi.

Diversité

Dans sa lettre, la représentante d’Ottawa fait cinq recommandations aux dirigeants d’établissements d’enseignement supérieur.

Alors que des institutions ont priorisé les candidats issus de la diversité ces dernières années, Mmoi Elghawaby propose de sélectionner des professeurs en fonction, entre autres, de leur foi.

En effet, la recommandation numéro quatre suggère d’« améliorer la représentation des professeurs musulmans, palestiniens et arabes ».

Mmoi Elghawaby se base sur un rapport du juge à la retraite Michael MacDonald pour souligner la nécessité de «refléter le corps étudiant, y compris une représentation accumulée des membres du corps professoral musulmans, palestiniens et arabes».

De la même façon, les établissements d’enseignement supérieur devraient créer des postes de «conseillers spéciaux désignés auprès des présidents et des présidentes afin de les conseiller sur les libertés civiles, l’islamophobie et le racisme anti-palestinien».

Mmoi Elghawaby recommande également de former la «communauté universitaire dans son ensemble sur le racisme anti-palestinien, le racisme antiarabe et l’islamophobie».

Représentante controversée

Toute première personne à occuper ce poste, Amira Elghawaby a suscité la controverse au Québec lors de sa nomination, l’an dernier, en raison d’une chronique publiée en 2019.

La militante et ex-journaliste avait écrit que les Québécois semblaient influencés « par un sentiment antimusulman ».

Devant la controverse et les appels à la démission du gouvernement Legault, Mmoi Elghawaby avait déclaré sur Twitter qu’elle «ne pense pas que les Québécois soient islamophobes». Son propos, explicitait-elle, faisait référence à un sondage qui portait sur la Loi sur la laïcité de l’État.

«Au cours de diverses réunions et tables rondes tenues partout au Canada avec des étudiants, du personnel et des professeurs musulmans, arabes et palestiniens du Canada, il est devenu très clair que beaucoup trop d’entre eux ont subi des conséquences négatives pour leur défense. des droits. Ce contrecoup comprend le silence délibéré, le harcèlement, les menaces et la violence sur les campus partout au pays et a également été vécu par des alliés des droits de la personne palestiniennes.»