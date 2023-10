Manifestations pro-palestiniennes : tendues à Johannesburg, calmes au Cap, alors que l’Europe réprime

La manifestation au Cap le mercredi 11 octobre 2023.

Les manifestations pro-palestiniennes à Johannesburg et au Cap se sont déroulées dans le calme mercredi – avec un incident tendu mais bref à Johannesburg – alors que des villes européennes ont interdit des rassemblements similaires en invoquant des craintes pour la sécurité publique. À Johannesburg, la police a emmené un contre-manifestant solitaire avec un drapeau israélien alors que les manifestants devant le consulat américain à Sandton lançaient des menaces et des insultes. Certains manifestants ont suivi et l’un d’eux a tenté de s’emparer du drapeau avant qu’un commissaire de protestation n’intervienne.

