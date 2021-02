Après des semaines de murs en jersey de béton, de clôtures en fil de fer barbelé entourant les bâtiments fédéraux et de vastes étendues de rues bouclées à la circulation dans ma ville d’adoption, Washington, DC, la ville semble maintenant étrangement vide.

La capitale américaine a dû demander l’aide de la Garde nationale pour se défendre contre l’attaque meurtrière du 6 janvier par des nationalistes blancs et d’autres groupes racistes et extrémistes invités ici par l’ancien président Donald Trump et ses ardents défenseurs. Les deux tiers des 21000 gardes nationaux armés qui nous ont permis de survivre à la pire attaque contre le Capitole depuis la guerre de 1812 rentrent chez eux, même si certains sont entrés en contact avec la pandémie qui fait rage et doivent être mis en quarantaine ici pendant quelques semaines de plus.

La fête nationale en l’honneur de Martin Luther King Jr., l’apôtre de la non-violence, a eu lieu quelques jours avant l’investiture du président Joe Biden. Normalement, ce jour est observé à Washington et ailleurs avec des cérémonies, des défilés et des actes de service désintéressé tels que le bénévolat dans les soupes populaires, la visite de citoyens vieillissants isolés dans des maisons de retraite et le nettoyage des ordures des terrains vides envahis par la végétation.

Au lieu de cela, alors que les insurgés planifiaient plus de violence pour le jour de l’inauguration, les habitants de Washington terrifiés étaient blottis dans leurs maisons derrière des portes verrouillées. Les entreprises montaient à bord de leurs fenêtres et portes, juste au cas où. La ville, avec le reste de l’Amérique, a retenu son souffle jusqu’à la fin de la cérémonie inaugurale avant de pousser un soupir collectif de soulagement qu’aucune violence n’entrave la transition du pouvoir de notre nation.

Manifestations pacifiques pour les droits fondamentaux

Même si j’étais un petit enfant, je me souviens comment la police a envahi les rues pour empêcher les marches pacifiques des Afro-Américains à la fin des années 1960. Ces pétitionnaires ont doucement poussé la conscience américaine à défendre ses droits humains et son droit de vote. Tout ce qu’ils demandaient, c’était la possibilité de prendre un repas dans le restaurant où ils l’avaient acheté, de s’asseoir dans un siège d’autobus vide de leur choix et d’être autorisés à voter pour leur représentation au gouvernement.

Ensuite, les manifestants étaient pour la plupart des étudiants, bien coupés avec des coupes de cheveux fraîches, des permanentes et des vêtements soigneusement repassés. Ils se sont tenus la main et ont chanté des chansons comme «We Shall Overcome». Lorsque des chiens d’attaque, des gaz lacrymogènes et des matraques ont été lâchés sur eux, ils ont continué à chanter: «Oh, au fond de mon cœur, je crois, nous vaincrons un jour.»

Les manifestants d’aujourd’hui portent de la peinture de guerre. Ils ont tué un officier de la police du Capitole américain et ont laissé derrière eux 38 agents testés positifs pour le coronavirus. L’un a perdu un œil après avoir été poignardé avec un poteau de clôture, un autre a été hospitalisé après avoir été battu avec un drapeau américain, et d’autres encore souffrent de lésions cérébrales, de disques de moelle épinière cassés et de côtes fissurées.

Étonnamment, il y a encore des millions de personnes qui pensent que les manifestants du Capitole ont été lésés à juste titre, leur violence justifiée par le mensonge de Trump sur une élection supposée volée, même si 60 décisions de justice de 90 juges – dont beaucoup ont nommé Trump – ont conclu que les allégations étaient sans fondement. .

Ils rejettent également les recomptages des recomptages des votes d’un État. Ils rejettent le décompte des votes observé de près par les observateurs autorisés de Trump. Ils rejettent la certification des résultats des élections par les législatures républicaines. Désormais, sous l’instruction télévisée de Trump de «se tenir prêt», ils sont prêts à infliger de nouvelles violences.

Émeute du Capitole: La sortie de Trump ne mettra pas fin aux menaces terroristes violentes d’extrême droite qu’il a alimentées

Les sondages montrent à plusieurs reprises qu’une pluralité d’Américains – 45% dans un sondage Gallup le mois dernier – s’identifient comme indépendants. A 30% et 24% respectivement, les partis démocrate et républicain sont des partis minoritaires. Une minorité d’une minorité, radicaux au sein du Parti républicain, ne pouvait se résoudre à accepter aucun résultat électoral autre que celui qu’ils recherchaient.

La dernière fois que cela s’est produit, c’était pendant la guerre civile, lorsque l’élection d’Abraham Lincoln a envoyé des États en rébellion, se retirant de l’Union pour créer une nation séparée. Ils ne resteraient, ont-ils dit, que si les élections se déroulaient dans leur sens.

Comparez cela avec les pétitions de millions d’Afro-Américains au cours des siècles pour se voir refuser les droits humains fondamentaux. Ils n’ont pas attaqué le Congrès. Ils n’ont pas envoyé d’insurgés armés aux inaugurations des présidents esclavagistes. Au lieu de cela, les Afro-Américains ont mené une «révolte sans violence», comme l’appelait le Dr Martin Luther King dans une interview en mars 1960 avec US News & World Report sur les manifestations naissantes et les sit-in dans le Sud.

«Y a-t-il un danger, dans votre esprit, que le piquetage et les sit-in conduisent à la violence?» On a demandé au Dr King.

Vétéran:Affrontez de front la suprématie blanche et le nationalisme de l’armée, sinon la situation s’aggravera

Il a dit qu’il ne le croyait pas, « parce que nous avons souligné à maintes reprises la nécessité de la non-violence. » King qui a ajouté que «dans la mesure où la communauté blanche va,» cela dépend «si les forces de l’ordre sont préoccupées par le maintien de la paix et la prévention des foules et des éléments illégaux de la communauté de prendre le relais, je ne pense pas qu’il y aura mais si les forces de l’ordre continuent de prédire la violence – comme elles le font dans de nombreux cas – cela se révélera être une invitation inconsciente à la violence.

Avancer sans fausse « unité »

Cela reste vrai aujourd’hui. Malheureusement, il y a des dirigeants du GOP avec des ambitions présidentielles qui continuent de susciter la colère, l’invitant efficacement. Les sénateurs républicains comme Ted Cruz et Josh Hawley n’ont pas cessé d’inciter à la violence future avec leurs mensonges répétés sur une élection volée. Aucun d’eux n’exhorte les groupes racistes armés à «se retirer». Leur continuation du «gros mensonge» de Trump n’est pas seulement un suicide politique, mais un possible suicide national.

Oh, nous avons entendu leurs appels à «l’unité». Mais c’est une unité qui se fait au prix d’accepter ou d’ignorer leurs mensonges. Leur unité exige l’annulation de l’objectif global de décision politique et direction nationale par le biais d’une élection présidentielle.

Émeute du Capitole: La sortie de Trump ne mettra pas fin aux menaces terroristes violentes d’extrême droite qu’il a alimentées

Le Dr King n’a jamais enflammé ses partisans. Au lieu de cela, comme il l’a dit dans cet entretien de 1960, «j’ai toujours conseillé de suivre un chemin de non-violence, car si jamais nous succombons à la tentation d’utiliser la violence dans notre lutte, les générations à naître seront les bénéficiaires de la longue et nuit désolée d’amertume – et notre objectif n’est pas de vaincre ou d’humilier l’homme blanc, mais de gagner son amitié et sa compréhension.

La main de l’amitié est maintenant tendue par le président Joe Biden. Nous pouvons assurer ou perdre notre démocratie en faisant un choix de combat ou de coopération.

Trouvons un chemin pour coopérer. Et unissons-nous à la prière pour que le Congrès puisse faire de même. Comme dirait le Dr King, puis-je avoir un amen?

Donna Brazile est la présidente dotée de la série de conférences sur les politiques publiques Gwendolyn et Colbert King à l’Université Howard, professeure adjointe au programme d’études sur les femmes et le genre à l’Université de Georgetown, membre du Conseil des contributeurs de USA TODAY, contributrice de Fox News et auteur de « Hacks: The Inside Story of the Break-ins and Breakdowns that Put Donald Trump in the White House. » Suivez-la sur Twitter: @donnabrazile