Des milliers de personnes dans les pays musulmans et au-delà ont manifesté vendredi en solidarité avec les Palestiniens de la bande de Gaza, appelant à la fin du blocus et des frappes aériennes d’Israël à la suite d’une incursion brutale dans le sud d’Israël par des combattants du groupe militant Hamas qui dirige Gaza.

Des manifestants se sont rassemblés en Irak au poste frontière avec la Jordanie ; dans des endroits à travers l’Égypte ; à Ankara, la capitale turque, et à Istanbul, sa ville la plus peuplée ; et en Indonésie, en Malaisie et en Corée du Sud.

Une explosion mardi soir dans un hôpital de la ville de Gaza soignant des Palestiniens blessés et des résidents cherchant un abri était un thème majeur de certaines manifestations. La cause de l’explosion à l’hôpital al-Ahli n’a pas été déterminée.

Les évaluations américaines indiquent que l’explosion n’a pas été causée par une frappe aérienne israélienne, comme l’avait initialement rapporté le ministère de la Santé dirigé par le Hamas à Gaza. Israël a présenté des preuves vidéo, audio et autres qui, selon lui, prouvent que l’explosion a été provoquée par une roquette ratée par des militants palestiniens, qui ont nié toute responsabilité.

L’AP n’a vérifié de manière indépendante aucune des affirmations ou preuves publiées par les parties.

Le siège israélien du territoire palestinien et les frappes aériennes sur ce territoire ont été au centre des manifestations en début de semaine dans les universités égyptiennes, à l’intérieur d’un bâtiment du Congrès à Washington, devant l’ambassade d’Israël à Bogota et près de l’ambassade américaine à Beyrouth.

Près de deux semaines après l’attaque du Hamas en Israël, de telles manifestations se sont poursuivies alors qu’Israël se préparait à une invasion terrestre attendue de Gaza.

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que plus de 4 000 personnes ont été tuées et plus de 13 000 ont été blessées à Gaza depuis le début de la guerre, pour la plupart des femmes, des enfants et des personnes âgées. Plus de 1 000 personnes seraient ensevelies sous les décombres, ont indiqué les autorités.

Plus de 1 400 personnes ont été tuées en Israël, pour la plupart des civils, lors de l’incursion meurtrière du Hamas. Environ 200 autres personnes ont été enlevées. L’armée israélienne a déclaré jeudi avoir informé les familles de 203 captifs.

Egypte

Des milliers d’Égyptiens ont manifesté dans les villes et villages de ce pays d’Afrique du Nord, en signe de solidarité avec les Palestiniens de la bande de Gaza assiégée.

Fait rare, le gouvernement égyptien a approuvé et même aidé à organiser 27 lieux de rassemblement des manifestants vendredi. Depuis son arrivée au pouvoir en 2013, le gouvernement d’Abdel-Fattah el-Sissi a interdit les grandes manifestations publiques. Mais des manifestations pro-palestiniennes ont également éclaté dans des zones non désignées.

Des centaines de personnes se sont rassemblées dans la cour de la mosquée Al-Azhar, la plus grande institution religieuse sunnite du monde, au centre du Caire. « Oh Al-Aqsa, ne vous inquiétez pas, nous vous rachèterons avec notre âme et notre sang », ont-ils scandé à l’unisson après avoir terminé la prière de midi du vendredi. La mosquée Al-Aqsa est le troisième lieu saint de l’Islam situé dans la vieille ville contestée de Jérusalem, un endroit également connu des Juifs sous le nom de Mont du Temple, qui est le lieu le plus saint du judaïsme.

Des manifestants crient des slogans anti-israéliens lors d’un rassemblement de solidarité avec la population de Gaza au Caire, en Égypte, le 20 octobre 2023. Amr Nabil/AP

Lors d’une manifestation qui ne faisait pas partie de celles approuvées par le gouvernement, des dizaines de manifestants se sont rassemblés sur la place Tahrir, où ils ont été bouclées par les forces de sécurité. La place du centre-ville du Caire a été le point central du soulèvement de 2011 qui a renversé l’ancien président Hosni Moubarak.

Dans les lieux de manifestation officiels situés dans chaque grande ville égyptienne, la télévision d’État a montré des manifestants brandissant des drapeaux et scandant des slogans pro-palestiniens.

Même si l’Égypte entretient des relations fonctionnelles avec Israël et le Hamas, l’écrasante majorité des Égyptiens éprouvent de la sympathie envers les Palestiniens et leur désir d’indépendance.

Au cours de la semaine dernière, el-Sissi a publiquement critiqué Israël, accusant le gouvernement de Benjamin Netanyahu de tenter de liquider la cause palestinienne en poussant les habitants de Gaza sur le territoire égyptien.

Turquie

En Turquie, où le gouvernement a déclaré trois jours de deuil en solidarité avec les victimes d’une explosion dans un hôpital de Gaza, des milliers de personnes ont manifesté devant les mosquées après les prières du vendredi à Istanbul et dans la capitale, Ankara.

À Istanbul, des manifestants affiliés à des groupes islamiques ont brandi des drapeaux turcs et palestiniens, brandi des pancartes et scandé des slogans dénonçant les actions d’Israël à Gaza.

« Arrêtez le génocide ! » et « Israël meurtrier, sortez de Palestine », lisent certaines pancartes. Une douzaine d’hommes, vêtus de blouses de médecin tachées de rouge, portaient des poupées représentant des bébés morts pour protester contre l’explosion de l’hôpital, tandis que certains manifestants incendiaient une effigie du Premier ministre israélien et un drapeau israélien.

Contrairement aux manifestations du début de la semaine, lorsque certains manifestants ont tenté d’entrer dans les missions diplomatiques israéliennes à Ankara et Istanbul et ont lancé des feux d’artifice sur le consulat israélien, aucune violence n’a été signalée lors des manifestations de vendredi.

Israël a retiré jeudi ses diplomates de Turquie pour des raisons de sécurité, ont indiqué des responsables.

Des gens participent à un rassemblement de soutien aux Palestiniens, à Istanbul, le 18 octobre 2023. Ozan Kose / AFP – Getty Images

Irak

Des centaines de manifestants irakiens se sont rassemblés au poste frontière ouest de Trebil, près de la Jordanie, lors d’une manifestation organisée par le Cadre de coordination, une alliance de groupes politiques et de milices chiites soutenus par l’Iran en Irak.

La coalition pro-iranienne a également appelé à manifester à Bagdad, près de la porte principale de la zone internationale hautement fortifiée, où se trouve l’ambassade américaine, pour condamner son soutien à Israël dans la guerre en cours contre le Hamas.

Leur rival, le religieux chiite irakien Muqtada al-Sadr, le plus influent du pays, a lancé jeudi un appel aux pays arabes limitrophes d’Israël, notamment le Liban, la Syrie, l’Égypte et la Jordanie, à s’engager dans ce qu’il a appelé des manifestations pacifiques à leurs frontières. .

Les manifestants ont brandi des drapeaux palestiniens et scandé « Non à Israël » avant de prier en présence de religieux.

Ces derniers jours, des milices soutenues par l’Iran ont attaqué des bases militaires américaines en Irak. L’Iran a averti qu’une incursion terrestre israélienne dans la bande de Gaza pourrait déclencher une escalade des groupes armés alliés et une éventuelle guerre régionale.

Malaisie

Quelque 1 000 musulmans ont défilé le long d’une artère très fréquentée de Kuala Lumpur après la prière du vendredi, qualifiant Israël d’intimidateur et appelant à la fin des massacres à Gaza.

Agitant des drapeaux palestiniens, les manifestants se sont rassemblés devant l’ambassade américaine, sous haute sécurité, pour protester contre le soutien américain à Israël.

« Israël n’est qu’un grand tyran, et ils sont des lâches parce qu’ils ciblent les enfants et l’hôpital. Ces (Palestiniens) sont impuissants parce qu’on leur refuse toutes les choses de base pour survivre, et pourtant ils (Israël) se plaignent d’être harcelés par le Hamas », a déclaré Salwa Tamrin, une retraitée.

Scandant « Mort à Israël, Dieu est grand », beaucoup portaient des pancartes appelant à la fin de la violence. « Pour moi, la Palestine est à juste titre palestinienne, ce n’est pas un endroit pour les Israéliens. Ils sont allés là-bas et ont pris la terre » aux Palestiniens, a déclaré le militant Isyraf Imran.

La Malaisie, à majorité musulmane, fervent partisan de la cause palestinienne, n’entretient pas de relations diplomatiques avec Israël. Le Premier ministre Anwar Ibrahim, qui se trouve en Arabie Saoudite pour le sommet du Conseil de coopération ASEAN-Golfe, a averti vendredi que la crise humanitaire sans précédent à Gaza pourrait s’étendre vers un conflit régional et mondial si aucune solution n’est trouvée.

« La communauté internationale ne doit plus fermer les yeux sur ces atrocités. Nous devons mettre fin au traitement disproportionné et à l’hypocrisie flagrante » contre les Palestiniens, a-t-il déclaré lors du sommet.

Indonésie

Dans la capitale indonésienne, des manifestants ont défilé depuis plusieurs mosquées jusqu’à l’ambassade américaine à Jakarta, fortement gardée, pour dénoncer le soutien américain à Israël et exiger

Des manifestations similaires ont également eu lieu devant la mission des Nations Unies, à quelques kilomètres de l’ambassade, et dans l’enceinte du ministère indonésien des Affaires étrangères. Les autorités ont estimé qu’environ 1 000 personnes ont participé aux rassemblements à Jakarta après les prières du vendredi dans le pays à majorité musulmane le plus peuplé du monde.

Les manifestants qui marchaient vers l’ambassade américaine ont interrompu la circulation en scandant « Dieu est grand » et « Sauvez les Palestiniens ».

Agitant des drapeaux indonésiens et palestiniens et des pancartes indiquant « Nous sommes fiers de soutenir la Palestine », plus de 100 manifestants bruyants se sont rassemblés le long d’une rue principale de Jakarta qui passe devant l’ambassade.

Des femmes musulmanes brandissent des drapeaux palestiniens et indonésiens lors d’un rassemblement de soutien aux Palestiniens à Jakarta, en Indonésie, le 15 octobre 2023. Dita Alangkara / AP

Certains manifestants ont brûlé les portraits du président américain Joe Biden et du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Environ 1 000 policiers ont été déployés autour de l’ambassade, du palais présidentiel voisin et de la mission de l’ONU.

L’Indonésie n’entretient pas de relations diplomatiques formelles avec Israël et il n’y a pas d’ambassade israélienne dans le pays. Il est depuis longtemps un fervent partisan des Palestiniens.

Le président Joko Widodo a fermement condamné l’explosion de l’hôpital de la ville de Gaza, la qualifiant d’attaque violant le droit humanitaire international.

« Il est maintenant temps pour le monde de s’unir pour construire une solidarité mondiale afin de résoudre équitablement la question palestinienne », a déclaré Widodo dans une déclaration télévisée depuis l’Arabie saoudite, où il participait au sommet du Conseil de coopération ASEAN-Golfe.

Corée du Sud

Dans la capitale sud-coréenne, des dizaines de manifestants ont scandé des slogans, brandi des drapeaux palestiniens et brandi des banderoles anti-israéliennes.

« Palestiniens libres et libres ! » » ont crié les manifestants, tout en brandissant des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Nous sommes aux côtés de Gaza » et « Arrêtez le massacre perpétré par Israël !

« S’il vous plaît, souciez-vous des vies humaines. C’est tout ce à quoi je pense », a déclaré Elshafei Mohamed, un étudiant égyptien à Séoul. « Si nous voulons vraiment aider, nous devons fournir immédiatement une aide humanitaire à Gaza. »