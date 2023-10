Vendredi, les forces de sécurité israéliennes ont interdit aux jeunes Palestiniens d’entrer dans la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem pour prier et se sont déployées en force dans la vieille ville et au-delà pour apaiser tout trouble découlant du conflit à Gaza.

En Cisjordanie occupée, les troupes israéliennes ont tué quatre Palestiniens lors de raids, a indiqué l’agence de presse officielle palestinienne WAFA. Deux des morts ont été identifiés par des groupes de combattants comme étant leurs membres.

Un grand nombre de policiers israéliens montaient la garde autour d’Al-Aqsa, un point chaud et souvent le théâtre d’affrontements, alors que les Palestiniens se rassemblaient pour les prières du vendredi, selon des informations. À un moment donné, la police a tiré des gaz lacrymogènes sur les Palestiniens, selon Reuters.

En Cisjordanie, l’armée israélienne a déclaré que lors des opérations d’arrestation, ses troupes avaient été attaquées dans la ville de Jénine et avaient riposté, tuant deux hommes.

Le groupe Jihad islamique a confirmé que l’un des hommes appartenait au groupe et le Hamas a déclaré qu’un de ses combattants avait été tué dans les combats de Jénine.

WAFA a déclaré que deux autres Palestiniens avaient été tués, un à Jénine et un dans la ville de Qalqilya, affirmant que leurs morts portaient à 110 le nombre de Palestiniens tués en Cisjordanie depuis le début du conflit Hamas-Israël.

Plus tôt dans la journée, les forces israéliennes ont détruit à Jénine un mémorial dédié à la journaliste d’Al Jazeera assassinée, Shireen Abu Akleh, et rasé la rue où elle a été abattue par un soldat israélien.

L’armée a déclaré qu’à Qalqilya, les troupes avaient essuyé des tirs alors qu’elles fermaient un magasin dont le propriétaire était accusé d’incitation à la violence. Ils ont riposté, touchant au moins une personne, selon un communiqué militaire.

« 350 personnes manifestent et chantent pour Gaza »

Des manifestations de solidarité avec la population de Gaza ont également eu lieu à Hébron, en Cisjordanie. La manifestation a débuté au rond-point Ibn Rushd, au centre de la ville, avec des manifestants dénonçant les actions israéliennes et exprimant leur soutien à la résistance palestinienne.

Un manifestant, qui a parlé à Al Jazeera sous couvert d’anonymat, a déclaré que l’armée israélienne avait réprimé la manifestation à l’aide de drones.

« Il y avait environ 350 personnes qui manifestaient et scandaient en faveur de Gaza », a déclaré le manifestant. « Les forces d’occupation ont d’abord envoyé un drone de surveillance qui a pris des photos des personnes présentes. Environ une demi-heure plus tard, un drone plus gros est arrivé et a largué des bombes gazeuses sur les manifestants », a ajouté la personne.

Les forces politiques ont appelé samedi à la grève et au deuil dans le gouvernorat d’Hébron et ses villes.

À Naplouse, des images vidéo diffusées par le média Jenin News et vérifiées par Sanad montrent un groupe de manifestants dispersés par ce qui serait les forces de sécurité de l’Autorité palestinienne (AP). Sanad est l’unité de vérification des faits d’Al Jazeera.

Alors que les manifestants fuyaient les nuages ​​de ce qui ressemblait à des gaz lacrymogènes, on pouvait les entendre scander « Espions ! » Des espions ! » en référence aux forces de l’AP.

À Ramallah, des vidéos sur les réseaux sociaux, corroborées par Sanad, montraient une manifestation massive de solidarité avec les habitants de Gaza, dirigée principalement par des jeunes hommes. Cette manifestation faisait suite à l’annonce par le porte-parole de l’armée israélienne d’une incursion terrestre dans la bande de Gaza.

Dans la capitale de la Jordanie voisine, des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour dénoncer Israël et exprimer leur soutien aux Palestiniens. Beaucoup ont brandi le drapeau palestinien vert, rouge, blanc et noir.

« Nous sommes avec les Palestiniens et les Gazaouis. Nous avons également souligné que nous soutiendrons la résistance jusqu’au bout », a déclaré Mahmoud Aqalan, participant.

Un autre manifestant, Hassan Sultan, a déclaré : « Ce sont nos frères qui sont tués à Gaza. C’est le moins que nous puissions faire : faire connaître notre position au monde. »