Les prisons de la capitale russe sont surpeuplées après des semaines de manifestations de soutien au critique du Kremlin Alexei Navalny.

Des manifestations ont eu lieu dans des villes du pays depuis que Navalny a été arrêté à son retour en Russie le mois dernier.

Des milliers de personnes ont été arrêtées à travers le pays, alors que la police réprimait ce qu’elle qualifiait de manifestations illégales.

À Moscou, plus de 800 personnes sont toujours détenues dans des cellules et des installations très surpeuplées. Une vidéo prise par un détenu montre 28 hommes entassés dans une cellule de détention destinée à huit détenus, sans matelas sur les lits de camp et avec des toilettes sales ressemblant à des latrines.

Plus de 11 000 manifestants auraient été détenus à travers le pays au cours de deux week-ends de rassemblements pro-Navalny le mois dernier et à Moscou et à Saint-Pétersbourg la semaine dernière après avoir été condamné à purger près de trois ans de prison.

À Moscou, les prisons se sont rapidement remplies alors que des centaines de personnes étaient condamnées par les tribunaux. La plupart des détenus ont été envoyés au centre de rétention des migrants de Sakhorovo à la périphérie de la ville.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a reconnu la surpopulation des centres de détention et a imputé le problème aux manifestants eux-mêmes.

«Cette situation n’a pas été provoquée par les forces de l’ordre; il a été provoqué par des participants à des rassemblements non autorisés », a déclaré Peskov.

Écoutez le rapport de Galina Polonskaya de Moscou en cliquant sur le lecteur multimédia ci-dessus.