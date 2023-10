Manifestations en Libye contre la frappe à l’hôpital de Gaza

Plusieurs centaines de personnes ont manifesté mardi soir à Tripoli et dans d’autres villes libyennes contre la frappe meurtrière contre un hôpital de Gaza, selon des journalistes de l’AFP.

A Tripoli, des centaines de manifestants de tous âges, brandissant des drapeaux palestiniens et certains se couvrant le visage de keffiehs palestiniens, ont sillonné les rues du centre-ville avant de converger vers la place des Martyrs.

Ils ont scandé des slogans de soutien aux habitants de Gaza et dénoncé la frappe de « l’ennemi sioniste ».

« Nous donnons notre sang et nos âmes pour Gaza », ont-ils scandé à Tripoli et de même à Misrata, une ville située à 200 kilomètres à l’ouest de la capitale.

Au moins 200 personnes ont été tuées mardi dans une frappe contre un hôpital de Gaza, selon le ministère de la Santé du territoire palestinien dirigé par le Hamas, qui a imputé la responsabilité à Israël.

Pour sa part, l’armée israélienne a déclaré que la frappe était une roquette ratée par le groupe militant du Jihad islamique basé à Gaza, allié du Hamas.

Plus tôt, Abdulhamid Dbeibah, premier ministre du gouvernement libyen reconnu internationalement, basé à Tripoli, avait condamné la grève dans les hôpitaux, la qualifiant de « crime ignoble ».

« Nous dénonçons ce crime qui a dépassé toutes les limites, et j’appelle tous les pays du monde et les grandes puissances en particulier, à mettre fin à ces crimes et à ouvrir des couloirs pour acheminer l’aide humanitaire vers le secteur assiégé », a-t-il déclaré. X, anciennement Twitter, mardi soir.

« Cibler des installations médicales et civiles est un crime de guerre. Cette agression doit cesser », a-t-il déclaré.