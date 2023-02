Manifestations en Israël : pourquoi les gens sont-ils contre la réforme judiciaire ?

Points clés Benjamin Netanyahu et ses alliés ont proposé des changements au système judiciaire israélien.

Les changements donneraient au gouvernement israélien beaucoup plus de contrôle sur la Cour suprême du pays.

Les critiques et les manifestants disent que les changements donneraient au gouvernement un «pouvoir incontrôlé».

Des dizaines de milliers de manifestants sont descendus dans les rues d’Israël cette semaine, s’opposant aux réformes judiciaires proposées par le gouvernement de droite.

Les critiques et les manifestants affirment que la réforme donnerait au gouvernement conservateur une autorité incontrôlée et conduirait à «l’effondrement de la société».

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu et ses alliés affirment que cette décision « corrigerait un déséquilibre » et estiment que la Cour suprême détient trop de pouvoir.

Voici ce que vous devez savoir.

Quels sont les changements proposés ?

Le plan a été dévoilé en janvier et est soumis à l’approbation par une série de votes préliminaires à l’intérieur de la chambre.

Israël n’a pas de constitution et suit plutôt les lois fondamentales, qui sont appliquées par le tribunal.

Les opposants à la cour disent que les juges ont outrepassé leur autorité en revendiquant le droit d’annuler la législation par une lecture des lois fondamentales.

Le gouvernement Netanyahu veut mettre en œuvre une clause de dérogation qui affaiblirait le pouvoir de la Cour suprême et la priverait de la capacité d’annuler des lois.

Le Parlement aurait beaucoup plus de contrôle et aurait la capacité d’annuler toute décision de la Cour suprême avec le soutien de 61 politiciens du parlement israélien de 120 membres, ou Knesset.

M. Netanyahu et ses alliés veulent également que le gouvernement prenne le contrôle des candidats à la Cour suprême, un rôle tenu par un panel mixte de politiciens, de dirigeants judiciaires et d’autres représentants légaux.

Pourquoi les réformes sont-elles controversées ?

Ian Parmeter, chercheur au Centre d’études arabes et islamiques de l’Université nationale australienne, a déclaré que les changements avaient été largement opposés par les secteurs les plus libéraux de la société.

“La réalité est que les changements proposés à la Cour suprême sont assez radicaux et de grande envergure”, a-t-il déclaré.

“Ils sont opposés par d’anciens membres de la Cour suprême, par l’actuel président de la Cour suprême et par une coalition de ce qu’on pourrait généralement appeler les éléments libéraux ou les éléments laïcs de la société israélienne.”

Si les réformes sont adoptées, les critiques craignent que le gouvernement ne détienne un pouvoir excessif.

Devant la Knesset israélienne à Jérusalem lundi, les manifestants ont rempli le terrain d’une mer de drapeaux israéliens bleus et blancs et brandi des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Sauvez la démocratie d’Israël » et « Le monde entier regarde ».

Selon Ran Parat, chercheur associé au Australian/Israel & Jewish Affairs Council et universitaire, les opposants et les manifestants considèrent les changements comme une « dictature en devenir ».

“Les implications pourraient être immenses si le gouvernement va de l’avant avec la réforme”, a-t-il déclaré.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et ses alliés proposent une réforme de la Cour suprême d’Israël. Source: PAA “L’inquiétude des manifestants est que le gouvernement élimine les rivaux politiques, fait des choses comme” ma voie ou l’autoroute “… les manifestants ont le sentiment que c’est une dictature en devenir.”

Certains critiques de Netanyahu ont également lié le plan de réforme à arguant qu’il cherche à saper un système judiciaire qu’il a accusé de le cibler.

Pourquoi les gens manifestent-ils dans les tenues de Handmaid’s Tale ?

Parmi les dizaines de milliers de manifestants, des femmes ont revêtu des costumes inspirés de The Handmaid’s Tale, une série dystopique se déroulant dans un monde où les femmes ont une liberté limitée.

Le Dr Parat dit que cette comparaison illustre les préoccupations concernant les droits des femmes sous le gouvernement conservateur.

Les opposants aux réformes proposées du système judiciaire israélien craignent que les femmes aient des droits limités sous le gouvernement conservateur. Source: Getty / Eyal Warshavsky/SOPA Images/LightRocket « C’est l’idée d’être des esclaves, et parce que les partis ultra-orthodoxes de la coalition… ont une perception différente de ce qu’est la place d’une femme », a-t-il dit.

“La crainte est que la Cour suprême perde son pouvoir de protéger les droits des femmes.”

Que se passe-t-il maintenant ?

Dimanche, dans un rare discours national, le président Isaac Herzog a averti qu’Israël était « au bord de l’effondrement juridique et social ».

Le président, qui tient un rôle essentiellement cérémoniel, a exhorté le gouvernement à suspendre le processus législatif et à tenir des pourparlers avec l’opposition dans l’espoir de parvenir à un compromis.

“Je vous demande de ne pas présenter le projet de loi en première lecture”, a déclaré M. Herzog.

L’appel n’a pas abouti et lundi, des projets de loi faisant avancer les réformes ont été adoptés en première lecture.

“Je pense qu’il y a de très bonnes chances que cela se produise, il ne faut que 61 membres de la Knesset pour adopter les lois qui sont proposées”, a déclaré M. Parmeter.

“C’est une opportunité pour les éléments de droite de la société de façonner le tribunal dans leur propre intérêt, donc je pense qu’il y a de très bonnes chances qu’il soit adopté.”