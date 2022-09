Manifestations en Iran : Qui était Mahsa Amini, pourquoi les femmes se coupent-elles les cheveux et quelle est l’ampleur des manifestations ? | Nouvelles du monde

Les femmes en Iran se coupent les cheveux en public dans un défi courageux aux lois strictes de moralité du pays, risquant l’emprisonnement en le faisant.

Partout au pays, des manifestants descendent dans la rue et interpellent les autorités suite à la mort d’une femme de 22 ans en garde à vue.

Que se passe-t-il en Iran, qui est la police des mœurs et que peut-il arriver aux manifestants ? Sky News examine la situation actuelle.

Qui était Mahsa Amini ?

Image:

Mahsa Amini. Photo : Centre pour les droits de l’homme en Iran



Les derniers troubles en Iran ont été déclenchés par la mort de Mahsa Amini, une femme de 22 ans qui a été arrêtée par la police des mœurs du pays le 13 septembre pour avoir prétendument enfreint son code vestimentaire strictement appliqué.

La police des mœurs a déclaré qu’elle portait son foulard – ou hijab – trop lâche.

L’Iran oblige les femmes à porter le hijab afin qu’il couvre complètement leurs cheveux.

Mlle Amini s’est effondré dans un poste de police et est décédé trois jours plus tard.

La police iranienne affirme qu’elle est décédée d’une crise cardiaque et qu’elle n’a pas été maltraitée, mais sa famille a mis en doute ce compte.

Des experts indépendants affiliés aux Nations Unies (ONU) affirment que des informations suggèrent qu’elle a été sévèrement battue par la police des mœurs, sans apporter de preuves.

Sa mort a provoqué un tollé public à l’intérieur et à l’extérieur de l’Iran et a été condamnée par les États-Unis, l’Union européenne et l’ONU.

Image:

Des Iraniens en exil se rassemblent devant l’ambassade d’Iran à Berlin. Photo : AP



Qui est la police des mœurs ?

De vastes pans de la société iranienne sont couverts par des lois morales strictes, stipulant ce que les gens peuvent faire, dire et porter – et ce qu’ils ne peuvent pas.

La police de la moralité – connue sous le nom de patrouille d’orientation – détient régulièrement des femmes qui, selon elle, ne portent pas de hijab ou ne le portent pas correctement.

Ils ont été créés en 2005 par la justice et la police iraniennes pour faire respecter le code vestimentaire strict, alors que les autorités cherchaient à faire face à une société en évolution rapide.

La force est stationnée dans les espaces publics et composée d’hommes et de femmes.

Le président Hassan Rohani – considéré comme un homme politique modéré – s’était engagé à retirer la police des mœurs des rues lors de sa campagne électorale.

Cependant, bien que M. Rouhani ait changé plusieurs commandants de police, la patrouille d’orientation reste puissante un an après son départ.

Image:

Des manifestants au centre-ville de Téhéran, la capitale iranienne. Photo : AP



Quelle est l’ampleur des manifestations en Iran en ce moment ?

La mort de Miss Amini a incité les Iraniens à descendre dans les rues de Téhéran et d’au moins 12 autres villes du pays.

De nombreux Iraniens, en particulier les jeunes, en sont venus à voir sa mort dans le cadre de la répression brutale de la dissidence par la République islamique et du traitement de plus en plus violent des jeunes femmes par la police des mœurs.

Au vendredi 23 septembre, 26 personnes étaient mortes lors de manifestations.

Les manifestations sont les plus graves dans le pays répressif depuis 2019, lorsque des manifestations ont éclaté contre une hausse gouvernementale du prix de l’essence.

Selon l’organisation Human Rights Watch, les tribunaux iraniens auraient prononcé ou confirmé au moins quatre peines d’exécution en lien avec des manifestations.

Pourquoi les femmes se coupent-elles les cheveux ?

Les femmes ont joué un rôle de premier plan dans les récentes manifestations, agitant et brûlant leurs voiles, certaines se coupant publiquement les cheveux dans un défi direct aux chefs religieux.

Une vague de femmes du monde entier a mis en ligne des vidéos sur les réseaux sociaux, se coupant les cheveux en solidarité avec les femmes iraniennes et des manifestations ont eu lieu dans plusieurs pays.