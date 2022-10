Manifestations en Iran : qu’est-il vraiment arrivé à Nika Shahkarami ?

Une Iranienne vêtue de noir se tient au sommet d’une poubelle renversée, agitant son foulard alors qu’il est englouti par les flammes, au milieu des chants de “mort au dictateur”.

Un instant plus tard, montre la vidéo, elle s’accroupit pour récupérer une autre écharpe, chez une amie, qu’elle mettra également le feu devant les manifestants.

La jeune fille était Nika Shahkarami, 16 ans, de Téhéran. Quelques heures après l’enregistrement de ces scènes le 20 septembre, dans des vidéos exclusivement obtenues et vérifiées par CNN, Nika a disparu. Et plus d’une semaine plus tard, sa famille a appris qu’elle était morte.

Les autorités iraniennes ont affirmé que le corps de Nika avait été retrouvé au fond d’une cour le matin du 21 septembre. Sa mère n’a été autorisée à l’identifier que 8 jours plus tard. Des images de vidéosurveillance diffusées par les autorités et horodatées juste après minuit alors que le 20 septembre devenait le 21 septembre montraient la silhouette d’une personne masquée, selon eux, Nika entrant dans un bâtiment inhabité et toujours en construction à Téhéran.

Un procureur de Téhéran a d’abord déclaré qu’elle était décédée après avoir été éjectée du toit de l’immeuble et que sa mort “n’avait aucun lien avec les manifestations” de ce jour-là, mais bien qu’il ait apparemment déclaré sa mort comme un homicide, il n’a pas précisé s’il y avait des suspects sous enquête. Les radiodiffuseurs d’État ont rapporté qu’elle était « tombée », mais n’ont pas fourni de preuves pour étayer l’affirmation selon laquelle il s’agissait d’un accident.

Mercredi, après que CNN ait demandé au gouvernement de commenter les preuves de cette enquête, un rapport des médias iraniens a cité un procureur de Téhéran disant que la mort de Nika était un suicide. Les autorités iraniennes n’ont toujours pas répondu aux demandes répétées de CNN concernant la mort de Nika.

Les autorités n’ont jamais expliqué pourquoi Nika entrerait seule dans ce bâtiment, et la mère de Nika a déclaré qu’elle ne croyait pas que la personne masquée soit Nika. Sa mère a déclaré qu’elle pensait que Nika avait été tuée par les autorités, mais les autorités n’ont jamais dit si Nika était sous leur garde à un moment donné.

Mais des dizaines de vidéos et de témoignages obtenus exclusivement par CNN indiquent que Nika semble avoir été poursuivie et détenue par les forces de sécurité iraniennes cette nuit-là. Un témoin oculaire clé, Ladan, a déclaré à CNN qu’elle avait vu Nika être arrêtée lors de la manifestation par “plusieurs agents de sécurité en civil de grande taille” qui l’ont embarquée dans une voiture.

Quelques instants plus tôt, ce témoin, alors qu’il était coincé dans la circulation à Téhéran, a filmé une vidéo qui montre prétendument Shahkarami se cachant derrière une voiture blanche et criant “tekoon nakhor, tekoon nakhor” — ce qui signifie “ne bouge pas, ne bouge pas” — à son conducteur avant de s’enfuir du bref abri qu’il lui a donné.

Sept personnes qui connaissaient Nika et ont parlé à CNN ont confirmé que c’était elle. La même séquence, filmée à 20h37 le 20 septembre, montre également des policiers anti-émeute à moto, patrouillant dans la zone.

“Je voulais la sauver, mais je n’ai pas pu”, a déclaré Ladan. “Il y avait environ 20 ou 30 Basijis à moto sur le trottoir”, a-t-elle déclaré, en utilisant le nom local de l’organisation paramilitaire qui a été à l’avant-garde de la répression de l’État contre les manifestants.

“Shahkarami leur lançait des pierres. J’avais peur et je suis même passée à côté d’elle et j’ai dit:” Fais attention ma chérie! parce qu’il y avait un certain nombre de policiers en civil dans les rues qui fouillaient les voitures à sa recherche.

“Cinquante mètres plus loin, ils l’ont eue”, a ajouté Ladan.

Ladan s’est présentée à CNN après avoir réalisé que l’adolescente qu’elle avait filmée et à qui elle avait parlé était celle dont la mort avait été signalée quelques jours plus tard. CNN s’est entretenu en exclusivité avec plusieurs témoins présents à la manifestation de Téhéran le 20 septembre avec l’aide du groupe d’activistes 1500Tasvir.

D’autres vidéos, y compris celles brûlant des écharpes, prouvent que Nika était à l’avant-garde des manifestations plus tôt dans la nuit, avant le début de la répression – menant sans peur des chants et lançant des pierres, selon plusieurs témoignages.

Cela aurait fait d’elle une cible pour les forces de sécurité, y compris des membres de la redoutable milice iranienne Basij, alors qu’ils commençaient à descendre dans la zone autour de l’université de Téhéran et du boulevard Keshavarz où la plupart des manifestants se sont rassemblés ce soir-là, ont déclaré des témoins.

“Je me souviens à quel point elle était courageuse parce qu’elle montait sur la poubelle et ne descendait pas. Elle a également brûlé son foulard”, a déclaré Najmeh, une manifestante qui accompagnait Nika lors de la manifestation.

CNN utilise des pseudonymes pour tous les témoins cités dans cette enquête, en raison du risque pour leur sécurité.



La police “tire des gaz lacrymogènes et des plombs”

Des étudiants s’étaient rassemblés près du parc Laleh vers 17h00 le 20 septembre pour protester contre la mort de Mahsa Amini, une Kurdo-iranienne de 22 ans décédée le mois dernier en garde à vue après avoir été détenue par la police des mœurs du pays, prétendument pour la façon dont elle était habillée.

La scène est devenue familière à Téhéran ces dernières semaines : des jeunes, pour la plupart des femmes, scandant « mort au dictateur », brûlant des foulards et lançant des pierres vers les forces de sécurité.

À un moment donné, une poubelle a été amenée et renversée pour bloquer la route. Nika a sauté sur le dessus avec quelques autres, a montré une séquence vidéo.

“Elle a brûlé son foulard et l’a agité. Je lui ai dit de ne pas l’agiter parce que vous pourriez vous brûler, tenez-le simplement jusqu’à ce qu’il brûle”, a déclaré Nima, qui était également à la manifestation et a vu les événements se dérouler. “Puis elle a pris les foulards des deux amies qui étaient avec elle et les a également brûlés.”

Dans d’autres vidéos de cette soirée géolocalisées et vérifiées par CNN, Nika est montrée en train de lancer des pierres sur les forces de police anti-émeute. Elle porte un sac à dos CAT distinctif et porte un masque noir et un chapeau sur la tête. Des sons qui semblent être des coups de feu peuvent être entendus.

De 19h à 20h, la répression des forces de sécurité s’est intensifiée, selon des témoins. “Ils tiraient des gaz lacrymogènes et des plombs et attrapaient des manifestants. Nous les affrontions presque tous et nous nous enfuyions”, a déclaré Reza, un autre témoin.

Alors que la police anti-émeute et les forces Basij remplissaient les rues, les manifestants ont commencé à se déplacer dans toutes les directions pour échapper à la répression.

Un autre témoin, Dina, qui a passé une partie de la manifestation à marcher aux côtés de Nika, a déclaré à CNN qu’elle avait vu Nika devant une station-service non loin de l’université de Téhéran, où le groupe de manifestants s’était rassemblé après avoir fui les gaz lacrymogènes lancés par les forces de sécurité. . D’autres ont réussi à capturer sur vidéo les personnes détenues par ce qui semblait être des agents en civil.

Reza a ajouté: “J’ai vu de mes propres yeux les forces de sécurité frapper des femmes avec des matraques, et ils en ont attrapé beaucoup et les ont emmenées dans des fourgons de police.”

C’est dans ce contexte de répression extrême de la manifestation que Nika a été vue pour la dernière fois par les témoins qui ont parlé à CNN – et neuf jours de plus se sont écoulés avant que sa famille ne soit officiellement informée de son sort. Des vidéos vérifiées et géolocalisées par CNN prouvent que la jeune fille, dans la dernière séquence témoin fournie à CNN la montrant vivante, était encerclée par les forces de sécurité sur trois côtés.

“Je pense que Nika s’est retrouvée coincée cette nuit-là alors que nous nous enfuyions. Parce qu’elle était très jeune”, a déclaré Dina.

Comptes en conflit

Alors que les autorités iraniennes insistent sur le fait que Nika est morte sur le terrain de ce bâtiment inhabité, sa mère Nasrin a déclaré à Etemad, un journal iranien indépendant, dans une interview publiée le 10 octobre qu’elle pensait que sa fille “était aux manifestations et y a été tuée”.

Les forces de sécurité iraniennes ont arrêté huit personnes qui travaillaient dans le bâtiment dans lequel Nika serait entrée quelques heures après que des témoins l’ont vue lors des manifestations du 20 septembre, a rapporté l’agence de presse Tasnim le 4 octobre. Le procureur de Téhéran, Ali Salehi, a déclaré qu’une affaire pénale judiciaire avait été lancé et a exprimé ses condoléances à la famille de Nika, a déclaré l’IRNA.

Mohammad Shahriari, le chef des poursuites pénales de la province de Téhéran, a d’abord déclaré que les blessures de Nika correspondaient au fait d’avoir été “renversé”, citant une autopsie qui a révélé de multiples fractures dans la région du bassin, de la tête, des membres supérieurs et inférieurs, des mains, pieds et hanches, rapporta Tasnim.

Il a ajouté qu'”une enquête a montré que cet incident n’avait aucun lien avec les manifestations. Aucun impact de balle n’a été trouvé sur le corps”.

CNN a demandé à plusieurs reprises aux autorités iraniennes des commentaires sur la question de savoir si Nika avait été arrêtée lors des manifestations cette nuit-là et si d’autres femmes avaient été agressées et placées dans des véhicules de police. CNN a également interrogé le bureau du procureur de Téhéran sur l’état de l’enquête pénale sur la mort de Nika. Aucune réponse n’a été reçue avant la publication de cette histoire.

Mercredi, le média en ligne Mizan, qui est affilié à la justice iranienne, a publié un rapport disant que la mort de Nika était un suicide, citant un procureur de t

Cependant, un certificat de décès vu pour la première fois par BBC Persian et vérifié par CNN indique que Shahkarami est décédé des suites de multiples blessures causées par des coups avec un objet dur.

Dans l’interview d’Etemad, Nasrin a déclaré qu’elle avait parlé au téléphone avec Shahkarami à plusieurs reprises le jour de sa disparition. Le bruit de fond pendant les appels indiquait qu’elle et les autres manifestants fuyaient les forces de sécurité, a ajouté Nasrin.​

Nika a également mentionné quelques endroits où elle se trouvait – la place Enghelab, le boulevard Keshavarz et la rue Valiasr – selon Nasrin, qui correspondent aux vidéos géolocalisées par CNN.

Nasrin a parlé pour la dernière fois avec sa fille juste avant minuit, a-t-elle dit, et après cela, toutes ses tentatives pour appeler Nika ont indiqué que le téléphone de Nika avait été déconnecté. Les comptes Instagram et Telegram de Nika ont été supprimés, selon la tante de Nika et plusieurs manifestants qui ont parlé à CNN.

Pendant des jours, sa famille dit qu’ils se sont rendus dans les postes de police, les prisons et les hôpitaux à la recherche de ses traces, en vain. Enfin, le 30 septembre, la mère et le frère de Nika ont été invités à identifier le cadavre de Nika, a-t-elle déclaré à BBC Persian.​

​Le 6 octobre, dans une interview accordée à Radio Farda, Nasrin a affirmé qu’alors qu’elle et d’autres membres de la famille cherchaient Nika dans les jours qui ont suivi sa disparition, une personne lui a donné le numéro d’identification national de Nika et lui a dit que “le CGRI l’a , ils voulaient l’interroger lentement.”

Cela correspond à ce que la tante de Shahkarami, Atash, a déclaré à la BBC persan peu de temps après sa disparition. “Une source non officielle du CGRI lui-même m’a contacté et m’a dit que cet enfant était sous notre garde il y a une semaine, et après que nous ayons fini d’interroger et de constituer le dossier, il y a 1 ou 2 jours (elle) a été transférée à prison d’Evine”, a déclaré Atash.

Atash et l’oncle de Nika, Mohsen, ont ensuite été arrêtés par les forces de sécurité iraniennes et contraints de faire une fausse déclaration, selon BBC Persian, citant une source proche de la famille. Suite au reportage de la BBC, lorsqu’il a été contacté par CNN, Atash a demandé à ne plus être recontacté, invoquant des problèmes de sécurité.

Alors que la famille cherche des réponses, les personnes qui étaient avec Nika ce jour-là sont également encore sous le choc de sa mort.

“La situation était très effrayante et tout le monde a pensé à s’échapper”, a déclaré Dina. “Je ne peux pas me pardonner la mort de Nika. C’était une enfant.”