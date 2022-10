Manifestations en Iran: les forces de sécurité ont battu, abattu et détenu des étudiants de l’université d’élite de Téhéran alors que la répression des manifestations s’intensifie

CNN

Lorsque l’ami de Farid a appelé en pleurant à l’aide dimanche, il a sauté sur son vélo et s’est rapidement rendu à l’Université Sharif de Téhéran.

« S’il vous plaît, venez nous sauver. Nous sommes coincés ici. Ils nous tirent dessus », a déclaré son ami.

Des scènes de violence et de “sauvagerie” l’ont rencontré à son arrivée sur le campus de l’université d’élite, a-t-il dit, où des centaines d’étudiants avaient été piégés dans le parking par le Corps des gardiens de la révolution iraniens, selon des vidéos vérifiées par CNN sur les réseaux sociaux.

“Ils avaient des fusils, ils avaient des pistolets de paintball, ils avaient des matraques”, a déclaré Farid, dont le nom a été changé pour sa sécurité.

« Ils utilisaient des gaz… [that are] interdit internationalement… c’était une zone de guerre… il y avait du sang partout.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux depuis la scène, on peut voir des policiers détenir des personnes et les transporter à moto. Dans un autre, de fortes détonations se font entendre.

C’était le premier jour d’école, mais de nombreux élèves avaient refusé de rejoindre la classe. Au lieu de cela, ils protestaient contre le régime, dans un mouvement national déclenché par la mort de Mahsa Amini, une jeune de 22 ans qui est décédée le mois dernier dans un hôpital après avoir été appréhendée par la police des mœurs iranienne et envoyée dans un « centre de rééducation ». centre » pour ne pas avoir respecté les lois de l’État sur le hijab.

Depuis plus de deux semaines, des manifestations ont lieu dans plus de 45 villes d’Iran, dont la capitale, et des dizaines de personnes auraient été tuées lors d’affrontements avec les forces de sécurité.

CNN ne peut pas vérifier de manière indépendante les allégations d’arrestations ou de détentions car il est impossible pour les personnes extérieures au gouvernement iranien de confirmer un nombre précis de manifestants arrêtés ou détenus. Les chiffres varient selon qu’ils proviennent de groupes d’opposition, d’organisations internationales de défense des droits ou de journalistes locaux. Le média d’État Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) a rapporté qu’au moins 41 personnes sont mortes en Iran lors de récentes manifestations. Selon Amnesty International, la répression a fait au moins 52 morts et des centaines de blessés.

Alors que les rassemblements ont commencé par des appels à la justice pour la mort d’Amini, ils se sont depuis transformés en un mouvement plus large, unissant un éventail de factions et de classes sociales.

Farid a déclaré que l’incident de dimanche a commencé après qu’un groupe d’étudiants ait été réprimandé par la sécurité du campus – qui a appelé des renforts – pour avoir organisé un débrayage et s’être engagé dans des chants anti-régime.

« Cela a commencé avec les élèves qui refusaient d’aller en classe. Et puis le (professeur) de sciences est venu leur parler parce qu’ils scandaient des trucs… les étudiants ont été emmenés par les forces de sécurité de l’université, et ils ont ensuite été arrêtés par des Sepahs (forces de l’IRGC), portant des vêtements de gens normaux », Farid a déclaré à CNN.

“Ils leur ont dit que ‘si vous vous approchez de la station de métro, nous allons commencer à tirer, retournez à l’université.’ Et puis après que la moitié des étudiants soient rentrés à l’université, ils ont laissé les autres entrer dans le parking. Et après cela, ils ont commencé à leur tirer dessus avec des balles de peinture et à les arrêter de manière très, très sauvage », a-t-il ajouté.

Le journal officiel de l’université, le Sharif Daily, a également rapporté que les forces de sécurité avaient tiré des balles moins meurtrières sur de grands groupes d’étudiants dans le parking du campus alors qu’ils tentaient de fuir les forces de sécurité dimanche. Des vidéos sur les réseaux sociaux examinées par CNN ont capturé l’incident.

Les « trois dortoirs principaux » de l’Université Sharif ont également été « abattus » par les forces de sécurité, selon Farid, qui a affirmé qu’il y avait encore des étudiants qui se cachaient à l’université après les événements de dimanche soir.

“Au moment où nous parlons, il y a encore des étudiants cachés à l’université dans les parkings ou dans les salles des professeurs”, a-t-il déclaré à CNN.

“Nous n’avons pas de bilan [of detainees] encore. Le conseil étudiant essayait de faire un décompte, mais nous ne le saurons pas avant cinq ou six heures.

Citant une source à l’université, l’agence de presse d’Etat iranienne IRNA a indiqué lundi que 30 des 37 étudiants arrêtés lors des manifestations avaient été libérés.

CNN ne peut pas vérifier de manière indépendante ce qui s’est passé lors des affrontements à l’Université Sharif ou le nombre d’étudiants détenus par la suite. Les représentants de l’Université Sharif n’ont pas pu être contactés dans l’immédiat pour commenter.

Dans un communiqué publié lundi, l’Association islamique des étudiants de l’Université Sharif a exhorté tous les “professeurs et étudiants de l’Université Sharif à ne pas assister aux cours tant que tous les étudiants arrêtés n’auront pas été libérés”, tout en appelant les étudiants et les professeurs de tout l’Iran à suspendre les cours par solidarité.

Des bribes de cette solidarité permanente ont déjà été aperçues dans la capitale iranienne, où vidéo publié sur les réseaux sociaux montre une file de voitures bloquant les rues près de l’Université Sharif dimanche soir pour soutenir les étudiants.

Les manifestations à l’échelle nationale – qui rassemblent une combinaison de griefs concernant une économie en difficulté, des droits civils limités et la marginalisation des minorités ethniques – sont la menace intérieure la plus importante à laquelle le régime iranien ait été confronté depuis des années.

Les manifestations d’aujourd’hui rassemblent également de jeunes Iraniens ayant accès à Internet qui n’ont pas connu l’Iran avant la République islamique.

Selon les analystes, il est peu probable que le gouvernement – ​​qui a accusé les médias occidentaux d’être à l’origine des manifestations – fasse des concessions, la fin des manifestations étant plus susceptible de se faire par le recours à la force brute.

Mais Farid insiste sur le fait que lui et ses contemporains n’ont pas peur, affirmant qu’ils n’ont rien à perdre.

« C’est loin d’être fini. Nous n’avons pas peur. Nous sommes scandalisés. Nous sommes furieux. Vous savez, ces gens pensent que nous sommes la génération précédente – que s’ils font cela, nous allons tout simplement arrêter. Nous n’allons pas nous arrêter”, a-t-il déclaré.

“Ces enfants sont notre avenir”, a ajouté Farid. “Nous n’allons pas supporter cela.”