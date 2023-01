Manifestations en Iran : les familles endeuillées empêchées de pleurer leurs proches mettent leurs monuments commémoratifs en ligne | Nouvelles du monde

Lorsque des manifestations ont éclaté dans tout l’Iran en septembre, le message de Mohammed Hassan Torkaman, 26 ans, était un message de défi.

“Personnellement, si je vois ne serait-ce qu’une manifestation symbolique à Babol, je la soutiendrai”, a-t-il écrit sur Twitter.

L’étudiante amoureuse de la nature a été abattue par les forces de sécurité lors d’une manifestation à peine deux jours plus tard – des protestations avaient éclaté suite à la mort d’une jeune femme en garde à vue qui avait été arrêtée pour avoir porté son hijab “incorrectement”.

Des mois plus tard, sa famille affirme être toujours harcelée par les autorités dans le but de les faire taire sur ce qui s’est passé. C’est une expérience qui, selon les experts des droits de l’homme, est courante pour ceux dont les proches sont morts à la suite de la violence de l’État en Iran.

Pour certaines familles comme celle de Mohammad Hassan, cependant, garder le silence n’est pas une option. Et les médias sociaux leur offrent un moyen de commémorer et de demander justice pour les morts.

L’histoire de Mohammad Hassan Torkaman

Mohammad Hassan était un homme typique de 26 ans. Il aimait le plein air et on le retrouvait souvent en train d’explorer la forêt avec ses amis. Il était également fasciné par l’espace, couvrant sa maison d’affiches d’étoiles et de galaxies lointaines.

Son chat persan blanc moelleux, Pashmak, était sa fierté et sa joie.

Mohammed Hassan et son chat, Pashmak. Photo : Twitter



Son frère dit qu’il était une personne calme et gentille qui avait de grandes ambitions.

“Il avait de grandes idées et voulait avoir un impact à l’avenir”, a déclaré son frère.

Mohammed Hassan avait déménagé à Babol il y a cinq ans pour étudier à l’université. Ainsi, le 21 septembre, sa famille à Shahin Shahr, Ispahan, ne savait pas qu’il était sorti pour protester.

Ce n’est que lorsqu’ils ont reçu un appel téléphonique inquiet d’un de ses amis qu’ils ont réalisé que quelque chose de terrible s’était produit.

“J’étais dans un état de choc terrible, alors je me souviens de tout comme d’un cauchemar”, a déclaré son frère.

L’ami leur a dit qu’il avait appelé Mohammad Hassan après qu’il ne se soit pas présenté chez lui comme prévu. Une voix inconnue s’est finalement fait entendre et a dit que Mohammad Hassan avait été abattu.

Son père, un ancien combattant et ancien prisonnier de guerre pendant le conflit entre l’Iran et l’Irak, a été tellement choqué par la nouvelle qu’il a subi un accident vasculaire cérébral et a été placé en soins intensifs.

Son frère dit que lorsqu’il est allé voir le corps de Mohammad Hassan à la morgue, il a vu une balle dans sa tête.

Pendant trois jours, les autorités ont refusé de libérer le corps et ne l’ont fait qu’à la condition que la famille garde le silence sur l’endroit où il avait été abattu et organise les funérailles sous haute sécurité.

Mais même alors, leur calvaire était loin d’être terminé.

“Les événements des troisième et septième jours se sont déroulés sous les yeux attentifs des agents”, a déclaré son frère.

Lors de la cérémonie du 40e jour, la situation s’est aggravée.

“Ils ont été attaqués par les forces de sécurité, des miliciens en civil utilisant des grenades assourdissantes, des gaz lacrymogènes, des balles en caoutchouc, des balles de peinture et des matraques. Beaucoup ont été arrêtés et blessés”, a déclaré son frère.

Cela fait maintenant des mois depuis la mort de Mohammad Hassan et les rassemblements commémoratifs qui ont suivi. Mais des proches disent que les autorités les harcèlent toujours.

“Nous sommes plus ou moins menacés, nous sommes surveillés et contrôlés, certains jours ils nous suivent, certaines nuits ils sont postés près de chez nous”, a déclaré son frère.

Mémorisation numérique

Azadeh Pourzand, chercheuse sur les droits de l’homme à l’Université SOAS de Londres, explique que les autorités iraniennes ont l’habitude de traiter les familles des personnes tuées par l’État de cette manière, car elles craignent l’impact que le meurtre pourrait avoir.

“Il est ironique que le régime soit si fort avec sa violence d’État en tant que régime répressif, mais qu’il ait peur des cadavres qu’il crée”, a-t-elle déclaré à Sky News.

“Ce n’est pas nouveau de voir les cérémonies funéraires des victimes de la violence de l’État être perturbées de cette manière. C’est utilisé comme un outil pour harceler davantage et réduire au silence les familles”, a-t-elle déclaré.

Azadeh dit que pendant de nombreuses années, cela signifiait que les seuls cas qui retenaient l’attention étaient ceux dans lesquels la victime était déjà publiquement connue ou d’un certain statut social. Il a donc été largement laissé aux organisations de défense des droits humains comme le Centre Abdorrahman Boroumand de documenter les histoires de tous les autres qui sont morts aux mains de l’État.

Depuis 2002, le centre gère le projet Omid Memorial qui est une archive numérique de tous ceux qui ont été tués par l’État et agit comme un mémorial en ligne.

“La mission du projet est de veiller à ce que toutes les victimes de la violation du droit à la vie par l’État soient commémorées, que la société reconnaisse le mal qui leur a été fait, ainsi qu’à leurs proches, pour aider à démarrer leur processus de guérison en l’absence de justice”, a déclaré Roya Boroumand, qui dirige le centre.

L’avènement des médias sociaux, cependant, signifie que les individus sont désormais habilités à le faire eux-mêmes d’une manière qu’ils n’étaient pas en mesure de faire auparavant. Cela signifie que les pages de médias sociaux dédiées à la mémoire de ceux qui ont été tués en Iran sont de plus en plus courantes en ligne.

Beaucoup de ces comptes sont gérés par des membres de la famille endeuillés. Trois mois après la mort de Mohammad Hassan, deux de ses proches ont créé des pages Twitter qui publient quotidiennement, presque exclusivement sur Mohammad Hassan. Ils ont maintenant une suite combinée de plus de 27 000 personnes.

Cette image numérique de Mohammed Hassan a été partagée sur des pages dédiées à sa mémoire et sur les réseaux sociaux



Parmi les messages figurent des photos de Mohammad Hassan enfant, ainsi que sa pierre tombale et son sanctuaire commémoratif. Beaucoup incluent des anecdotes sur Mohammad Hassan et des appels à la justice.

Le hashtag du nom complet de Mohammad Hassan en farsi, qui figure dans chacun des messages, a été tweeté plus de 143 000 fois selon les données recueillies par la plateforme d’écoute sociale TalkWalker.

L’un des messages partagés à la mémoire de Mohammed Hassan, écrit à l’origine en farsi, décrit comment le cimetière dans lequel il est enterré a été bloqué par des agents de sécurité



“C’est mon devoir et le devoir de ma famille d’être la voix du sang injustement versé de mon frère. Mon père était celui qui s’est tenu devant les soldats irakiens et a défendu son pays. Nous avons appris notre courage de lui”, a déclaré le frère de Mohammad Hassan.

D’autres comptes dédiés à la commémoration de tous ceux qui sont morts ont également vu le jour.

Une page a été initialement créée pour rendre hommage aux 1 500 manifestants tués en 2019. Le compte crée et partage désormais des mémoriaux pour ceux qui sont morts lors des récentes manifestations et pour ceux qui ont été exécutés. Il compte 27 000 abonnés sur Instagram et 7 000 autres sur Twitter.

“Le gouvernement iranien veut que ces choses ne soient pas du tout mentionnées, qu’elles ne soient pas du tout entendues. Les médias gouvernementaux le nient du tout”, a déclaré l’opérateur de la page à Sky News.

“Je suis la voix de leurs familles en deuil”, ont-ils déclaré.

“Ce que nous voyons ici, c’est de l’archivage et de la commémoration à la base”, a déclaré Azadeh Pourzand.

Elle explique que ces mémoriaux visent également à rendre justice à ceux qui sont morts.

“Le but ultime est : nous n’oublierons pas et nous n’allons pas pardonner. Nous n’allons pas laisser le sang de nos proches se perdre. Nous allons le garder vivant, nous allons nous souvenir et nous allons demander justice”, a-t-elle déclaré à Sky News.

