Manifestations en Iran: le nombre de morts continue de grimper, alors que le journaliste qui a d’abord souligné la mort d’Amini est arrêté

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Au cours du week-end, les forces de sécurité iraniennes ont arrêté le journaliste qui avait rendu compte pour la première fois de la mort de Mahsa Amini alors que les manifestations dans le pays se poursuivent depuis près de deux semaines.

“Ce régime n’a pas réussi à réprimer les protestations, qui se sont maintenant étendues à toutes les provinces du pays”, a déclaré à Fox News Digital Saeed Ghasseminejad, conseiller principal en économie financière et Iran à la Fondation pour la défense des démocraties. “Les manifestations qui ont commencé à Téhéran devant l’hôpital où l’âme de Mahsa Zhina Amini a quitté son corps après avoir été battue par la patrouille d’orientation, également connue sous le nom de police des mœurs, se sont étendues au Kurdistan, d’où elle venait, et de là à tous les coins de le pays.”

“La protestation qui a commencé après le meurtre de Mahsa par la police de la moralité, dont le travail consiste à imposer la charia aux Iraniens, en particulier aux Iraniennes, est rapidement allée au-delà de la question du hijab et a uni les gens dans une lutte pour renverser le régime islamiste en Iran, ” Ghasseminejad, qui est né et a grandi en Iran, a ajouté.

La nouvelle de l’arrestation de la journaliste Niloofar Hamedi a commencé à se répandre sur les réseaux sociaux mercredi soir, heure locale, alors que ses amis et sa famille tentaient de sensibiliser le public. Mohammad Ali Kamfirouzi, l’avocat d’Hamedi, a déclaré qu’il se tenait au courant des conditions de détention de sa cliente et qu’il s’efforçait de la libérer, a rapporté le Foreign Desk.

LA POLICE IRAN AVERTISSENT QU’ELLES SERONT RÉPRESSIONNÉES AVEC ” TOUTE LEUR PUISSANCE ” ALORS QUE LES PROTESTATIONS PRÈS DE LA TROISIÈME SEMAINE

Kamfirouzi a déclaré que les autorités avaient également suspendu le compte Twitter de son client.

Les protestations ont commencé lors des funérailles d’Amini, 22 ans, après sa mort alors qu’elle était sous la garde de la police des mœurs, qui affirme qu’elle est simplement tombée dans le coma après son arrestation. Sa famille et certains témoins ont plutôt déclaré avoir vu des preuves que la police l’avait battue.

Les manifestants ont exigé la fin des lois strictes de la charia que la police des mœurs applique, ainsi que d’autres violations des droits des femmes dans le pays.

Le président iranien Ebrahim Raisi a averti les manifestants que son régime agirait « de manière décisive » pour mettre fin à la violence alors que les gens dans la rue exigent son retrait – ou, dans certains cas, sa mort.

EXCLUSIF : LE CONGRÈS SONDE L’OBERLIN COLLEGE PROF. AVEC DES LIENS VERS LE REGIME IRANIEN

“Le brave peuple iranien est actuellement dans les rues de tout le pays pour protester contre le meurtre brutal d’une jeune fille innocente de 22 ans pour avoir simplement montré une partie de ses cheveux”, a déclaré Lisa Daftari, rédactrice en chef du Foreign Desk, à Fox News. Numérique. “Alors qu’on l’appelait un mouvement féministe ou un mouvement pour les droits des femmes, il s’est transformé en un mouvement pour la liberté totale.”

Certains rapports ont affirmé que les manifestations se sont étendues à 156 villes, avec 240 morts et plus de 12 000 arrestations, bien que Fox News Digital n’ait pas été en mesure de vérifier ces chiffres. D’autres sources ont indiqué qu’au moins 76 personnes sont mortes et plus de 1 200 arrêtées.

LE JOURNALISTE IRANIEN MASIH ALINEJAD EXHORTE LE MONDE À SOUTENIR LES PROTESTATIONS CONTRE LE RÉGIME

Les États-Unis ont réagi aux actions de l’Iran en sanctionnant la police des mœurs et sept autres responsables de la sécurité iraniens “responsables de la répression des manifestations non violentes” dans le pays, a annoncé le secrétaire d’État américain Antony Blinken le 22 septembre. Il a directement blâmé la police des mœurs pour la mort d’Amini.

Mais Daftari a insisté sur le fait que les États-Unis pouvaient faire plus et a exhorté les dirigeants à envoyer un message clair et unifié en faveur des manifestants.

“Chaque fois que le peuple courageux d’Iran descend dans la rue, il peut y avoir un catalyseur différent qui l’y amène, mais les slogans que vous entendez et le message central de son mouvement sont toujours les mêmes”, a-t-elle déclaré. “Ils appellent à la fin de ce régime et à la suppression du régime théocratique des mollahs.”

“Le peuple iranien dit au monde qu’il ne s’agit pas d’un cas isolé, et qu’il ne s’agit pas d’un cas isolé, mais qu’il s’agit d’une brutalité systémique qu’il subit depuis 43 ans sous ce régime.”

L’IRAN CONDAMNE L’IMPLICATION DES NOUS ET DE L’UE DANS LE SOUTIEN DES MANIFESTATIONS NATIONALES

Daftari et Ghasseminejad ont également appelé le président Biden à mettre fin aux négociations avec l’Iran sur un accord nucléaire qui restituerait de l’argent au régime en échange de promesses de retarder le développement de la technologie des armes nucléaires – de l’argent qui pourrait servir à financer d’autres groupes mandataires comme le Houthis et créant un plus grand chaos au Moyen-Orient.

“L’administration Biden devrait arrêter les négociations avec le régime. C’est une erreur de verser des centaines de milliards de dollars à un régime islamiste radical qui scande la mort de l’Amérique, assassine son peuple, crée le chaos dans la région, soutient le terrorisme à travers le monde, a complots actifs pour assassiner des citoyens américains, y compris des hauts responsables américains, et veut anéantir notre allié », a déclaré Ghasseminejad.

“Les États-Unis peuvent sanctionner ceux qui se livrent au meurtre du peuple iranien et ils ne devraient pas délivrer de visas aux responsables du régime et aux membres de leur famille dont nous savons qu’ils vivent [a] double vie luxueuse aux États-Unis.”, a-t-il ajouté.

Maryam Radjavi, l’actuelle dirigeante du MEK, a applaudi le peuple iranien pour ses protestations “courageuses” contre le régime dirigé par le guide suprême Ali Khamenei et a affirmé que le peuple – en particulier les femmes – allait “balayer le sombre règne de Khamenei”.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Le peuple iranien donne vie à la DUDH en résistant à un régime qui bafoue les droits fondamentaux de l’homme”, a posté Radjavi sur Twitter après la première semaine de manifestations. “J’exhorte la communauté internationale à condamner le régime des mollahs et à soutenir les manifestants.”

Anders Hagstrom de Fox News a contribué à ce rapport.