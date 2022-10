Manifestations en Iran : le gouvernement utilise Internet « kill-switch » alors que les jeunes férus de technologie continuent d’échapper à la censure numérique | Nouvelles du monde

À quel point une vidéo de sept secondes peut-elle être dangereuse ?

De courts clips comme celui-ci montrant des manifestations dans L’Iran ont été largement partagés en ligne depuis que la mort d’une jeune femme il y a un mois a déclenché des troubles civils dans tout le pays.

Mahsa AminiLe nom de ‘s en anglais et en persan est devenu le hashtag le plus utilisé au monde au cours des six derniers mois, selon des données exclusives partagées avec Sky News.

Les aperçus que ces publications virales donnent sur l’Iran ont été jugés si dommageables que le gouvernement du pays a développé un “kill-switch” pour couper l’accès à Internet à un niveau plus sophistiqué qu’auparavant.

Le moniteur Internet Netblocks a déclaré à Sky News que l’Iran avait été en mesure de couper les régions et les plates-formes plus rapidement et avec une plus grande précision. L’Iran a principalement mis en place un couvre-feu Internet quotidien à l’échelle nationale avec quelques restrictions supplémentaires.

Auparavant, il avait fallu plus de 24 heures à l’Iran pour imposer un black-out de l’information à l’échelle nationale lors des manifestations de 2019.

Cette percée permet à l’Iran de se concentrer davantage sur où et sur ce qu’il cible avec ses contrôles, ce qui signifie que l’infrastructure numérique nécessaire ailleurs peut rester en ligne et que les coûts économiques sont minimisés.

“Alors que la capacité de l’Iran a été décrite dans le passé comme un” kill-switch “, c’est la première fois que nous assistons à une telle perturbation coordonnée de la connectivité et des ressources en ligne à grande échelle”, a déclaré le fondateur de NetBlocks, Alp Toker, à Sky News.

Lancé en 2017, NetBlocks surveille la gouvernance en ligne, la liberté sur Internet et la cybersécurité.

Freedom House classe l’Iran parmi les pires pays au monde pour la liberté sur Internet, et presque toutes les plateformes de médias sociaux y sont effectivement bloquées.

Les recherches de NetBlock montrent que l’Iran a régulièrement imposé un couvre-feu sur Internet pendant les manifestations et a également restreint deux applications de médias sociaux qui sont généralement accessibles, Instagram et WhatsApp.

En perturbant l’accès de millions de personnes à Instagram et au Web au sens large, l’Iran a tenté d’isoler le pays du reste du monde tout en tentant de maîtriser les manifestations.

Mais de jeunes manifestants férus de technologie ont exploité les fissures de la barrière du régime pour sortir des centaines de films, tout comme la vidéo de sept secondes.

Sky News surveille les clips depuis le début des manifestations. Beaucoup de vidéos sont courtes. Cela les rend plus faciles à envoyer aux Iraniens à l’étranger qui peuvent partager les postes hors de portée des contrôles iraniens.

Il y a eu quatre semaines de protestations déclenchées par la mort de Mahsa Amini, photographiée



Le hashtag fait référence à Mahsa Amini, la jeune femme dont la mort a déclenché la désobéissance civile qui balaye toujours l’Iran. La jeune femme de 22 ans a été tuée après avoir été détenue par des fonctionnaires qui ont affirmé qu’elle portait son hijab (couvre-chef) “de manière inappropriée”.

Des données exclusives de TalkWalker, une société d’analyse sociale, révèlent que #MahsaAmini a été publiée 65,1 millions de fois sur Internet depuis sa mort à la mi-septembre. Son nom en persan, #مهسا_امینی, a été posté 305,5 millions de fois.

Les manifestations en Iran sont devenues véritablement mondiales, #MahsaAmini ayant été posté un million de fois au Royaume-Uni seulement depuis sa mort.

Les données de TalkWalker montrent également que 93 % de ceux qui publient sur #MahsaAmini et #مهسا_امینی dans le monde et uniquement en Iran ont entre 18 et 34 ans.

Cela montre que non seulement les protestations sur le terrain sont dirigées par des jeunes, mais que ce même groupe démographique mène une guerre contre le régime en ligne.

La jeune armée iranienne en ligne est potentiellement importante. Quelque 48 millions de personnes sur les 85 millions d’habitants de l’Iran sont sur les réseaux sociaux. Beaucoup de ceux qui sont en ligne sont jeunes – 60% de la population du pays a moins de 30 ans.

Une jeune femme filme lors d’une manifestation en Iran au début du mois d’octobre



Mona Tajali, auteure et professeure agrégée de relations internationales et d’études sur les femmes, le genre et la sexualité au Agnes Scott College, a déclaré à Sky News que si les femmes iraniennes ont continuellement protesté depuis la révolution de 1979, cette jeune génération est “plus avisée” avec les médias sociaux.

“La raison pour laquelle nous avons #MahsaAmini partout, c’est que ça a commencé avec une journaliste [Niloufar Hamedi]… Elle est allée à l’hôpital, a pris des photos d’elle et l’a publiée sur les réseaux sociaux après sa mort. Tout cela est bien intentionnel. Cela ne s’est pas produit par hasard”, explique-t-elle.

Le Dr Babak Rahimi, un universitaire qui a co-édité un livre sur les médias sociaux en Iran, prévient que cette tactique est risquée.

“C’est extrêmement difficile. Dès que vous publiez quelque chose sur un événement qui se passe sur les réseaux sociaux, le gouvernement le voit également.

“Leur surveillance des médias sociaux est devenue de plus en plus sophistiquée depuis [the civil unrest in] 2009.”

Les protestations ont été fortement surveillé, les manifestants étant passés à tabac dans la rue et détenus. Au moins 144 hommes, femmes et enfants ont été tués par les forces de sécurité iraniennes entre le 19 septembre et le 3 octobre, selon le groupe de défense des droits humains Amnesty International.

Les images partagées en ligne sont souvent floues ou montrent l’arrière de la tête des gens, comme dans cette capture d’écran d’une vidéo d’écolières qui manifestent



Ceux qui filment et téléchargent des vidéos sont conscients des dangers. La majorité des vidéos vues par Sky News sont fortement floutées pour cacher le visage des gens ou les gens sont délibérément filmés de dos.

Il y a peu d’accès aux autres outils numériques utilisés par les journalistes. Les vues au niveau de la rue disponibles sur Google Maps et Mapillary, qui sont utilisées pour aider à confirmer les emplacements, sont sous-peuplées en Iran.

Les zones surlignées en bleu et vert ci-dessous indiquent où Street View est possible. Lorsque la carte n’est pas marquée, cela signifie qu’il n’y a pas de vue sur la rue.

L’Iran n’a qu’une poignée de reflets bleus (signifiant où se trouvent les images prises dans la rue) par rapport aux terres d’Europe et d’ailleurs. Photo : Google Maps



L’Iran a moins de couverture que d’autres zones sur Mapillary, un autre site où la photographie de rue peut être recherchée. Photo : Mapillaire



Malgré ces limitations, de nombreuses vidéos sont vérifiables et nous donnent des informations.

Dans la vidéo de sept secondes, la filmeuse semble être l’une des jeunes femmes qui composent cette foule de manifestants à côté du bâtiment distinctif de l’Université de Shiraz, dans le sud de l’Iran.

La forme distinctive du campus Eram de l’Université de Shiraz peut être vue dans la vidéo et confirmée sur Google Earth (encart)



Des foulards sont agités dans les airs, des femmes applaudissent et crient fort, tandis que d’autres brandissent des pancartes faites maison.

Une femme proche de notre vidéaste enregistre également. Alors qu’elle lève son téléphone dans son étui jaune vif dans les airs, nous voyons les montures de ses lunettes de soleil scintiller au soleil.

La femme qui filme cache son visage derrière des lunettes de soleil et un masque facial



Les lunettes ont le même objectif que son masque COVID-19 : elles ne sont pas portées pour protéger sa santé, mais pour protéger son identité.

Elle n’est pas seule dans ce cas – un certain nombre de femmes dans la foule ont pris des mesures pour cacher leur visage.

Les masques faciaux et les lunettes sont devenus un moyen essentiel pour les manifestants de cacher leur identité



Ces femmes et le peuple iranien dans son ensemble savent que ce qu’elles font est dangereux, mais elles sont prêtes à prendre le risque – à la fois dans la rue et en ligne.

Azadeh Pourzand, chercheuse sur les droits de l’homme à l’Université SOAS de Londres, explique que la mort de Mahsa Amini a touché de nombreuses personnes en Iran.

Elle dit que la police de la moralité, qui a d’abord arrêté Amini, a arrêté un grand nombre de jeunes femmes.

“C’était si facile de s’identifier à une femme iranienne moyenne. Vous n’aviez pas besoin d’être une militante. Vous n’aviez pas besoin d’être une dissidente. Tout ce dont vous aviez besoin était une femme iranienne”, dit-elle.

“C’est ce qui l’a déclenché, mais les gens ont perdu patience.

“Ils veulent voir le changement dans leur vie.

“Les femmes sont au centre, mais ce n’est pas seulement par les femmes pour les femmes. C’est aussi par les femmes et le peuple pour le changement politique.”

Reportage supplémentaire de Kieran Devine, journaliste d’enquêtes numériques

