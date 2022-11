Manifestations en Iran: le dirigeant loue la force pour annuler la dissidence

BAGDAD –

Le chef suprême de l’Iran a fait l’éloge des volontaires paramilitaires chargés d’écraser la dissidence samedi dans un discours télévisé alors que des dizaines d’ophtalmologistes ont averti qu’un nombre croissant de manifestants avaient été aveuglés par les forces de sécurité lors de manifestations antigouvernementales.

L’ayatollah Ali Khamenei s’est adressé aux membres du Basij, l’aile paramilitaire volontaire des gardiens de la révolution d’élite, et a réitéré des affirmations non étayées selon lesquelles les manifestants qui manifestent dans tout le pays sont des “outils” des États-Unis et de ses “mercenaires”.

“(Le) Basij ne doit pas oublier que le principal affrontement est avec l’hégémonie mondiale”, a déclaré Khamenei, faisant référence aux États-Unis.

Louant les vertus militaires et sociales du Basij au fil des décennies, Khamenei a déclaré que les forces “se sont sacrifiées pour sauver les gens d’un groupe d’émeutiers et de mercenaires”, faisant référence aux récents troubles dans tout le pays. “Ils se sont sacrifiés pour affronter l’oppression.”

Le Basij a joué un rôle de premier plan dans la répression des manifestations qui ont débuté le 17 septembre, déclenchées par la mort d’une jeune femme alors qu’elle était détenue par la police des mœurs iranienne. Sa mort a déclenché des mois de protestations contre le foulard obligatoire du pays, mais s’est rapidement transformée en l’un des plus grands défis à la théocratie iranienne depuis les années chaotiques qui ont suivi la révolution islamique de 1979.

Les manifestations se sont poursuivies samedi dans certaines universités de la capitale Téhéran et dans d’autres villes, selon les médias sociaux. En raison d’une répression sévère à l’échelle du pays par les forces de sécurité iraniennes, les manifestations sont devenues plus dispersées. Les manifestants ont également appelé à des grèves commerciales.

Les commentaires de Khamenei sont intervenus un jour après que le président iranien Ebrahim Raisi a rencontré un groupe de membres du Basij et a salué leurs efforts pour maintenir la sécurité, selon l’agence de presse semi-officielle Tasnim.

La répression féroce de l’Iran contre la dissidence a suscité des critiques, avec au moins 448 personnes tuées et plus de 18 000 arrêtées lors des manifestations et la réponse violente des forces de sécurité qui a suivi, selon Human Rights Activists in Iran, un groupe surveillant les manifestations. L’Iran n’a pas proposé de bilan ni de nombre de personnes arrêtées.

Dans une lettre, 140 ophtalmologistes ont fait part de leurs inquiétudes concernant le nombre croissant de patients souffrant de lésions oculaires graves résultant d’avoir été touchés par des plombs métalliques et des balles en caoutchouc, selon le site d’information iranien pro-réforme Sobhema et Iran International ainsi que d’autres sites sur les réseaux sociaux. “Malheureusement, dans de nombreux cas, le coup a causé la perte de la vue d’un œil ou des deux”, indique la lettre adressée au chef de l’association des ophtalmologistes du pays.

Les médecins ont demandé au chef de l’Association iranienne d’ophtalmologie de faire part de leurs préoccupations concernant les dommages irréparables causés par les forces de sécurité aux autorités compétentes.

Il s’agissait de la deuxième lettre d’ophtalmologistes exprimant des inquiétudes au sujet de la brutalité policière et des tirs de plombs et de balles en caoutchouc dans les yeux des manifestants et d’autres personnes. Une lettre précédente a été signée par plus de 200 ophtalmologistes.

La semaine dernière, des vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux de l’étudiante en droit Ghazal Ranjkesh dans la ville méridionale de Banda Abbas qui a perdu un œil après avoir reçu une balle de métal alors qu’elle rentrait chez elle après le travail.