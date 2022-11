Manifestations en Iran : le Conseil des droits de l’homme de l’ONU vote pour enquêter sur la réponse violente du régime

L’ONU a voté pour ouvrir une enquête sur la répression par l’Iran des manifestations nationales au cours des deux derniers mois.

Le Conseil des droits de l’homme nommera un enquêteur indépendant pour mener à bien une mission d’enquête sur la réponse de Téhéran aux manifestations après que le conseil a adopté la motion jeudi. Le chef du conseil, Volker Turk, a déclaré que l’Iran était dans une crise “à part entière” et a qualifié les actions du gouvernement “inacceptables” et “disproportionnées” dans son discours d’ouverture.

Volker a noté qu’au moins 300 personnes sont mortes et plus de 14 000 ont été arrêtées depuis le début des manifestations à la mi-septembre. Certaines estimations évaluent le nombre à 350 morts et plus de 15 000 arrêtés.

“Les responsables iraniens ne pourront pas perpétrer cette répression violente de manière anonyme”, a déclaré l’ambassadrice américaine auprès du HRC Michele Taylor à propos du vote, selon The Guardian. “La communauté internationale regarde.”

Mais la représentante de l’Iran à la réunion, Khadijeh Karimi, a accusé l’Occident d’utiliser le conseil pour cibler son pays dans une démarche “épouvantable et honteuse”.

Les manifestations ont commencé en réponse à la mort de Mahsa Amini, 22 ans, décédée dans un hôpital après être tombée dans le coma après avoir été battue par la police des mœurs du pays. Les agents avaient arrêté Amini pour avoir enfreint les lois du pays sur le hijab (foulard).

Ce qui a commencé comme des manifestations dans la capitale s’est propagé à plus de 140 villes et villages à travers le pays, devenant les défis les plus importants pour le régime depuis sa création après la révolution de 1979.

Les manifestants sont même allés jusqu’à attaquer des institutions historiques, comme l’incendie d’un musée dédié au fondateur du régime, l’ayatollah Ruhollah Khomeini.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a salué le vote pour ne laisser “aucun doute” sur le fait que le conseil “reconnaît la gravité de la situation en Iran”, et il a fait valoir que la mission d’enquête “s’assurera que ceux qui sont engagés dans la répression violente en cours de l’Iran les personnes sont identifiées et leurs actions documentées.”

La mission recueillera des preuves des actions du régime, qui pourront ensuite être utilisées dans des procédures judiciaires devant la Cour internationale de Justice.

Le conseil a été confronté à un certain nombre de contestations de sa validité et de son autorité ces dernières années après que les États-Unis se sont initialement retirés, craignant que le conseil n’ait perdu son objectif. Il n’a pas non plus adopté de motion pour enquêter sur la Chine concernant le traitement qu’elle a réservé à sa population ouïghoure.

Reuters a contribué à ce rapport.