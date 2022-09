Manifestations en Iran : le Canada sanctionne la « police des mœurs »

Le Canada imposera de nouvelles sanctions à l’Iran à la suite d’une répression violente et continue contre les manifestants, a déclaré lundi le Premier ministre Justin Trudeau.

Les sanctions seront appliquées à “des dizaines d’individus et d’entités, y compris la soi-disant police de la moralité iranienne”, a déclaré le Premier ministre.

“Nous avons vu l’Iran mépriser les droits de l’homme à maintes reprises, et maintenant nous le voyons avec la mort de Mahsa Amini et la répression des manifestations”, a déclaré Trudeau, faisant référence à la mort d’un jeune de 22 ans qui a été détenu pour avoir prétendument violé les lois du pays sur le port obligatoire du voile. Sa mort a suscité l’indignation et provoqué une vague de manifestations internationales, voyant certaines femmes se couper les cheveux ou brûler leur hijab en révolte.

« Aux femmes en Iran qui manifestent et à celles qui vous soutiennent, nous sommes à vos côtés. Nous joignons nos voix, les voix de tous les Canadiens, aux millions de personnes dans le monde qui exigent que le gouvernement iranien écoute leur peuple. , mettre fin à leur répression des libertés et des droits, et laisser les femmes et tous les Iraniens vivre leur vie et s’exprimer pacifiquement », a déclaré Trudeau.

Bien qu’aucun avis officiel des nouvelles sanctions n’ait été publié par Affaires mondiales Canada, le premier ministre a noté qu’elles s’ajoutent aux mesures exceptionnelles que le Canada a prises contre l’Iran.

Dans un courriel à CTV News, Adrien Blanchard, attaché de presse de la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a déclaré que Trudeau “avait annoncé l’intention du Canada” d’imposer ces sanctions, promettant plus de détails “en temps voulu”.

Joly, ainsi que des députés de tous les partis, ont dénoncé l’escalade des tensions et le recours à la force contre les civils en Iran, avec le La Chambre des communes adopte à l’unanimité une motion la semaine dernière offrant “la solidarité aux femmes d’Iran qui se battent pour leurs droits et leurs libertés”.



Avec des fichiers de Michael Lee de CTV News