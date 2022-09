Manifestations en Iran : le Canada blâme le régime pour la mort d’une femme

Le ministre des Affaires étrangères du Canada blâme le régime iranien pour la mort récente d’une femme, qui a été détenue pour avoir prétendument violé les lois du pays sur le port forcé du voile.

Dans un communiqué vendredi, Mélanie Joly a déclaré : « Le Canada condamne fermement la détention et le meurtre répréhensibles de Mahsa Amini.

La police de la moralité iranienne a arrêté Amini dans la capitale du pays, Téhéran, la semaine dernière pour avoir prétendument porté son foulard islamique trop lâche. Les Iraniennes sont tenues de porter le hijab en public.

Amini est décédée plus tard en garde à vue et bien que la police affirme que la jeune femme de 22 ans a subi une crise cardiaque et n’a pas été maltraitée, sa famille a douté de ce récit.

Les Iraniens de tout le pays ont depuis manifesté dans les rues et confronté la police, avec des vidéos sur les réseaux sociaux montrant des femmes enlevant et brûlant leurs voiles. Certaines femmes ont également coupé leurs cheveux en signe de protestation.

“Sa mort est le résultat direct du harcèlement et de la répression systémiques et continus des femmes par l’Iran”, a déclaré Joly dans sa déclaration. “Nous sommes solidaires des proches de Mahsa Amini et des femmes iraniennes.”

Joly a également condamné les “répressions violentes” contre les civils et a déclaré : “Le Canada est gravement préoccupé par d’éventuelles nouvelles répressions et le recours à une force supplémentaire contre les civils”.

La télévision d’État iranienne a déclaré jeudi que 26 manifestants et policiers avaient été tués depuis le début des manifestations samedi dernier après les funérailles d’Amini, bien que l’on ne sache pas comment les autorités sont arrivées à ces chiffres.

L’Associated Press rapporte qu’au moins 11 personnes ont été tuées, sur la base de déclarations de médias publics et semi-officiels.

L’Iran a perturbé son Internet et ses plateformes telles qu’Instagram et WhatsApp en réponse aux manifestations. Les manifestations anti-gouvernementales ont également été accueillies vendredi par des rassemblements pro-gouvernementaux.

“Nous appelons l’Iran à cesser d’aggraver les tensions et à s’abstenir de commettre de nouveaux actes de violence contre sa propre population. Nous exhortons l’Iran à répondre de manière significative aux griefs de tous ses citoyens sans discrimination et à protéger leur droit à manifester pacifiquement”, a déclaré Joly. .

« Les droits des femmes sont des droits humains. Nous saluons le courage des femmes iraniennes qui manifestent pacifiquement et nous nous joignons à elles pour envoyer au régime un message très clair : ils doivent mettre fin à toutes les formes de persécution et de violence contre les femmes.

LES CONSERVATEURS ET LE NPD RÉAGISSENT AUX PROTESTATIONS

La Chambre des communes a adopté mercredi une motion du consentement unanime pour présenter ses condoléances après la mort d’Amini.

Le gouvernement fédéral conseille officiellement aux Canadiens d’éviter tout voyage en Iran et, plus récemment, a mis en garde contre la fréquentation des zones où des manifestations ont lieu.



Dans un communiqué sur Twitter Mercredi, le nouveau chef conservateur Pierre Poilievre a qualifié le meurtre d’Amini “d’autre acte déchirant de brutalité et de meurtre par la dictature iranienne contre les femmes d’Iran”.

“Trudeau doit enfin se tenir aux côtés du peuple iranien qui se bat pour sa liberté et répertorier le CGRI (Corps des gardiens de la révolution islamique) comme groupe terroriste”, a-t-il ajouté.

Le CGRI est une branche des forces armées iraniennes, formée en 1979 après la révolution iranienne.

Les États-Unis ont inscrit le CGRI sur la liste des organisations terroristes étrangères désignées en 2019.

Le Canada, quant à lui, a désigné la Force clandestine Qods du CGRI comme une entité terroriste, mais ne l’a pas fait pour le corps lui-même.

Les appels récents pour que le Canada qualifie le CGRI de groupe terroriste sont intervenus à la suite de la destruction du vol 752 d’Ukraine International Airlines par les forces iraniennes le 8 janvier 2020, qui a tué les 176 personnes à bord, dont 55 citoyens canadiens et 30 résidents permanents. Plus de 100 passagers avaient des liens avec le Canada.

En juin 2018, la Chambre a également adopté une Motion conservatrice lister le CGRI comme une entité terroriste, entre autres actions.

« Son nom est #MahsaAmini. Elle avait 22 ans. Elle a été assassinée. Elle a été battue et assassinée par le régime iranien. Cela doit arriver maintenant”, a déclaré la députée conservatrice Melissa Lantsman. tweeté mercredi.

Dans une déclaration jeudi, la porte-parole du NPD en matière d’affaires étrangères, Heather McPherson, a félicité les femmes et les hommes en Iran qui « prennent des mesures courageuses pour lutter pour leurs droits et libertés », ajoutant que le parti soutient l’appel de l’ONU à une enquête indépendante sur la mort d’Amini.

“La mort tragique de Mahsa nous rappelle que la violence sexiste est toujours une réalité pour de nombreuses femmes et filles dans le monde et que les Canadiens sont à juste titre préoccupés par la situation actuelle en Iran”, a déclaré McPherson.

“Il est troublant d’entendre les informations faisant état de pannes d’Internet quasi totales alors que le gouvernement iranien tente de réprimer les manifestations.”

Une répression contre les manifestants en 2019, déclenchée par la hausse des prix de l’essence, a entraîné des centaines de morts estimées, un rapport de Reuters portant le nombre de morts à 1 500.



Avec des fichiers de l’Associated Press, CNN et Reuters

Le meurtre de #MahsaAmini est un autre acte déchirant de brutalité et de meurtre commis par la dictature iranienne contre les femmes iraniennes. Trudeau doit enfin se tenir aux côtés des Iraniens qui se battent pour leur liberté et répertorier le CGRI comme groupe terroriste. — Pierre Poilievre (@PierrePoilievre) 21 septembre 2022

Son nom est #MahsaAmini.

Elle avait 22 ans. Elle a été assassinée.

Elle a été battue et assassinée par le régime iranien. La Chambre des communes a voté pour déclarer le CGRI une organisation terroriste en 2018. Le gouvernement n’a pas agi en ce sens. Cela doit arriver maintenant. #cdnpoli pic.twitter.com/feKDncG1Fo – Mélissa Lantsman (@MelissaLantsman) 21 septembre 2022