Manifestations en Iran : l’adolescente Sonia Sharifi « enlevée » et « torturée » par les forces iraniennes pour la deuxième fois | Nouvelles du monde

Une adolescente qui a applaudi la victoire après avoir été libérée de détention iranienne dit qu’elle a été enlevée et battue par le régime pour la deuxième fois.

L’image du manifestant Sonia Charifi debout sur le toit d’une voiture, les mains en l’air, est devenu un symbole de défi face à une répression de plus en plus violente contre les manifestations qui déferlent L’Iran en décembre de l’année dernière.

Lorsque la famille, les amis et les voisins de Sonia se sont réunis dans les rues d’Abdanan pour célébrer son retour, les manifestations se déroulaient quotidiennement depuis quatre mois.

Maintenant, huit mois plus tard, Sonia a partagé une image d’une blessure à la tête qu’elle dit avoir subie aux mains des forces de sécurité iraniennes lorsqu’elles l’ont à nouveau détenue.

Elle dit avoir été traînée hors de sa voiture et avoir eu les yeux bandés, avant d’être enlevée et battue.

Hengaw, un groupe qui surveille les violations des droits de l’homme en Iran, affirme que le jeune de 17 ans a subi de multiples blessures et a été « laissé seul dans l’une des rues d’Abdanan après avoir été menacé, interrogé et torturé pendant plus de deux heures ».

L’expérience de Sonia a de nouveau été largement partagée parmi les Iraniens en ligne cette semaine.

Image:

Sonia a partagé cette image d’une blessure à la tête après avoir déclaré avoir été enlevée par les forces de sécurité iraniennes. Photo : @sonim_7





Image:

Les photos de Sonia ont été largement partagées en ligne. Photo : @masih.alinejad





Protester contre le régime aussi publiquement que Sonia l’a fait peut être dangereux.

Plus de 500 manifestants sont morts et des milliers ont été arrêtés, selon l’Agence de presse des militants des droits de l’homme (HRANA).

Plusieurs manifestants ont été exécutés par l’État.

Les Gardiens de la révolution notoires du pays ont précédemment accusé des « médias hostiles » de « mentir » au sujet de l’arrestation de Sonia en décembre, mais jusqu’à présent, ils n’ont pas commenté ce que l’adolescente lui a dit mercredi.

L’attaque de Sonia survient environ un mois avant le premier anniversaire de la mort de Mahsa Aminila femme kurdo-iranienne décédée en garde à vue – déclenchant un énorme mouvement de protestation.

Les manifestations #MahsaAmini se sont calmées mais n’ont pas disparu, les tensions augmentant alors que les restrictions se sont resserrées sur les femmes en ces dernières semaines.

En juillet, les patrouilles de surveillance des vêtements féminins ont repris publiquement. Les femmes qui ne portent pas le hijab peuvent potentiellement être détenues.

Malgré cela, de nombreuses femmes iraniennes refusent toujours de porter un couvre-chef en public.

La manifestation se poursuit également en ligne. Les Iraniens ont systématiquement utilisé les hashtags et les réseaux sociaux pour mettre en avant les manifestations dans leur pays auprès de la communauté internationale.

Un hashtag qui signifie « l’anniversaire de Mahsa » a été posté sur X (anciennement Twitter), YouTube, TikTok et Twitch près de 450 000 fois au cours des huit dernières semaines.

À l’approche de l’anniversaire, la chaîne d’information iranienne basée aux États-Unis Iran International rapporte que les agences de sécurité iraniennes ont commencé à intimider et à menacer les manifestants et leurs proches dans le but de décourager les gens de descendre dans la rue.

Ceci malgré le fait qu’une mission d’enquête internationale indépendante sur la République islamique d’Iran ait exhorté le gouvernement iranien à « mettre fin à sa répression continue contre les manifestants pacifiques » dans un rapport soumis en juillet.

