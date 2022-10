Manifestations en Iran : La police secrète procède à des enlèvements en plein jour | Nouvelles du monde

Casquette de baseball, masque COVID, baskets et polo. C’est une tenue banale, mais c’est l’uniforme de prédilection de la police secrète iranienne.

Dans des images diffusées la semaine dernière, un groupe d’hommes a été vu en train d’enlever une jeune militante. Tous étaient habillés pour se fondre dans la foule.

Une enquête de Sky News a analysé plusieurs clips vidéo de cet événement pour identifier les hommes comme des membres des forces de sécurité iraniennes.

L’enquête met en lumière la manière dont des agents en civil sont utilisés pour infiltrer les manifestations et enlever des militants en Iran.

C’est l’une des nombreuses tactiques impitoyables que le régime utilise pour réprimer une population qui s’est soulevée au cours des six semaines qui ont suivi la mort en garde à vue de Mahsa Amini, une jeune de 22 ans qui a été arrêtée pour avoir prétendument violé le strict hijab du pays conservateur. lois.

Un enlèvement en plein jour

Le 15 octobre, un groupe de manifestants a commencé à scander des slogans anti-régime dans une rue commerçante animée de la ville de Karaj, à 20 miles de Téhéran, la capitale iranienne.

Image:

L’incident s’est produit dans le district de Gohardasht à Karaj, au point d’exclamation ci-dessus



Des manifestations avaient eu lieu au carrefour, à quelques pas de l’université de la ville, quelques jours auparavant. Mais ce samedi après-midi, des membres des services de renseignement iraniens attendaient.

Le clip ci-dessous capture le moment où des agents en civil ont traîné une femme, supposée être une manifestante, dans leur voiture.

L’enlèvement semble être relativement chaotique.

Au moins cinq agents sont impliqués, ainsi qu’un passant qui intervient. Il est chassé sous la menace d’une arme par un officier en chemise verte, qui sort un pistolet dissimulé. Bien qu’il ne soit pas clair si le pistolet est tiré, un son semblable à un coup de feu est entendu sur l’audio dans la mêlée.

Image:

Un agent en civil pointe une arme sur un passant qui a tenté d’aider la femme



Une deuxième vidéo a été prise sous un autre angle quelques instants plus tard. Il semble que la police ait tiré des gaz lacrymogènes – ou quelque chose de similaire – pour disperser la foule. On entend la personne qui tourne la vidéo dire la date, une technique que les manifestants ont adoptée pour aider à authentifier les vidéos.

Une image fixe du début de ce clip montre qu’il est filmé au même endroit que la vidéo précédente. La camionnette sur la route et les vitrines correspondent.

Image:

La même camionnette et la même vitrine peuvent être vues dans les deux vidéos



En arrière-plan de la deuxième vidéo, on entend des manifestants, hors champ, scander en référence au guide suprême de l’Iran : “Mort à Khamenei, mort au dictateur !”

La voiture grise dans laquelle la femme était embarquée est alors vue en marche arrière sur la route. On pense que la femme enlevée était toujours à l’intérieur.

On ne sait pas ce qui est arrivé à la femme. La plupart des journalistes internationaux sont interdits de reportage sur le terrain et la menace qui pèse sur les reporters locaux est élevée. Cela signifie que de brefs clips vidéo qui filtrent à travers une connexion Internet très restreinte sont souvent les seuls aperçus que nous voyons de ce qui se passe.

Le Dr Saeid Golkar, professeur adjoint à l’Université du Tennessee à Chattanooga et auteur d’un livre sur l’État de sécurité iranien, a brossé un sombre tableau du sort de la femme.

“C’est vraiment difficile de dire ce qu’il adviendra de cette dame, mais sans aucun doute, elle va être torturée”, a-t-il dit.

“Ils le font généralement dans des maisons secrètes qu’ils ont dans tout le pays.”

Qui étaient les hommes qui l’ont emmenée ?

Une troisième vidéo, de ce qui semble être peu avant l’enlèvement, montre un groupe d’hommes rassemblés au coin d’une rue à quelques mètres de l’endroit où l’incident a eu lieu.

L’analyse des ombres au sol de cette vidéo et les images de l’enlèvement confirment qu’elles ont toutes deux été prises en début d’après-midi.

Les hommes sont difficiles à identifier – la plupart portent des masques COVID et des casquettes de baseball. Mais deux peuvent être confirmés comme étant impliqués dans l’enlèvement par leurs vêtements.

Un homme en chemise à carreaux et un autre portant un polo vert foncé – qui a dessiné un pistolet sur le spectateur aidant la femme – apparaissent dans les deux clips.

Image:

Agents en civil avant l’enlèvement (à gauche) et pendant (à droite)



La voiture utilisée pour enlever la femme peut également être vue dans les images d’avant l’incident. Il est conduit par un homme en chemise rouge, comme lors de l’enlèvement.

Image:

La même Peugeot grise et le conducteur en chemise rouge sont vus dans différentes vidéos



Le Dr Golkar pense que le type de voiture utilisé donne un indice sur les personnes pour lesquelles ces hommes travaillent. Deux des nombreux organes de sécurité qui forment le régime iranien utilisent généralement ce type de voiture.

“Je pense qu’ils sont soit du ministère du renseignement et de la sécurité, soit de l’IRGC Intelligence Organization – ils sont tous deux connus pour utiliser la Peugeot 405 et souvent avec une couleur argentée ou grise”, a-t-il déclaré.

Un dernier indice laisse entrevoir ce qui se passait cet après-midi-là.

On peut voir l’un des hommes tenir une radio. Ces agents en civil ne sont pas tombés sur une manifestation – aucune voix élevée ou agitation ne peut être vue ou entendue lorsque les hommes étaient au coin de la rue. Ils l’attendaient.

Image:

Un homme est vu en train d’utiliser une radio avant l’enlèvement



Le Dr Golkar pense que le fait qu’ils aient enlevé la femme en plein jour et la nature chaotique de l’enlèvement sont révélateurs.

“L’approche consiste généralement à faire une descente au domicile de quelqu’un à minuit… ou une méthode plus subtile, à appeler chez lui et à se présenter comme un plombier ou quelqu’un de la municipalité, puis lorsque la porte s’ouvrira, ils le mettront immédiatement en état d’arrestation”, a-t-il ajouté. il a dit.

“Dans ce cas, je pense qu’ils n’ont pas pu trouver son adresse. Ils se rendent compte que c’est un endroit où elle vient et qu’elle commence les manifestations, alors ils l’attendent. Mais pour d’autres cas, pour beaucoup, beaucoup cas que nous savons qu’ils préfèrent le faire à minuit quand rien ne peut être enregistré.”

Cliquez pour vous abonner au Sky News Daily partout où vous obtenez vos podcasts

Tactiques secrètes

Cet incident n’est pas isolé. Plusieurs autres clips ont émergé d’officiers en civil infiltrant des manifestations à travers l’Iran.

Des moyens de les identifier ont circulé sur les comptes de médias sociaux iraniens. Certains ont suggéré qu’un sac à bandoulière est souvent porté par les officiers pour se suivre les uns les autres dans la foule. D’autres rapports suggèrent qu’ils pourraient porter des chemises ou des casquettes de couleurs similaires, bien qu’il ne semble pas y avoir de moyen sûr de savoir quels agents sont sous couverture.

Image:

Dans cette image publiée sur les médias scoial en septembre, sept hommes, dont la plupart aident à embarquer un manifestant dans une camionnette, portaient des sacs à bandoulière



S’infiltrer dans les manifestations est une tactique efficace. Les militants ne savent plus à qui faire confiance et c’est pourquoi les forces de sécurité du monde entier ont employé des agents d’infiltration lorsque l’État est menacé.

Pourtant, c’est aussi une tactique policière difficile à gouverner. En Iran, la crainte est que la police secrète ait une licence libre pour mener sa terreur.

“C’est le problème du système en civil en Iran, ils l’utilisent pour nier toute responsabilité”, a déclaré le Dr Golkar.

“Vous ne pouvez pas trouver qui sont ces gens.”

Graphismes : Phoebe Rowe, Bria Anderson

La Données et criminalistique L’équipe est une unité polyvalente dédiée à fournir un journalisme transparent de Sky News. Nous recueillons, analysons et visualisons des données pour raconter des histoires basées sur les données. Nous combinons des compétences de reportage traditionnelles avec une analyse avancée des images satellites, des médias sociaux et d’autres informations open source. Grâce à la narration multimédia, nous visons à mieux expliquer le monde tout en montrant comment notre journalisme est fait.

Pourquoi le journalisme de données est important pour Sky News