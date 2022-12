Manifestations en Iran : la bravoure d’un adolescent offre une lueur d’espoir alors que la répression violente et les restrictions d’Internet se poursuivent | Nouvelles du monde

Dans son manteau jaune soleil, une jeune fille de 17 ans a grimpé sur le toit d’une voiture et a jeté ses mains en l’air – les doigts écartés pour montrer V pour la victoire – et la foule a éclaté dans une grande acclamation.

Sonia Sharifi venait d’être libérée des griffes de iranien retenue.

C’est le quatrième mois de manifestations en Iran et les niveaux de violence et d’intimidation auxquels sont confrontés ceux qui appellent à la révolution sont à leur plus haut niveau depuis le début du mouvement.

Les risques pour les personnes impliquées sont énormes, certains manifestants laissant désormais leur téléphone à la maison pour minimiser la brutalité à laquelle ils pourraient être confrontés s’ils étaient arrêtés.

C’est peut-être la raison pour laquelle il semble que moins de preuves vidéo des manifestations aient émergé du pays ces dernières semaines.

Malgré le danger, une vidéo vérifiée par Sky News montre le moment où la famille, les amis et les voisins de Sonia se sont réunis dans les rues d’Abdanan pour célébrer son retour à la maison lorsqu’elle a été libérée sous caution. Il est flouté pour protéger leur identité.

Certaines personnes étaient tellement submergées de bonheur qu’elles se sont mises à danser spontanément dans la rue.

Le Réseau des droits humains du Kurdistan rapporte que cette adolescente a été traînée hors de la maison de sa grand-mère en novembre, battue et forcée à de faux aveux en admettant avoir fabriqué des cocktails Molotov et avoir écrit des slogans dangereux.

Les célèbres gardiens de la révolution iraniens ont envoyé des messages sur une application de messagerie cryptée surveillée par Sky News accusant les “médias hostiles” de “mentir” sur les détails de son arrestation. Ils n’ont fourni aucune preuve de leurs allégations.

La pose provocante de Sonia, frappée apparemment sans crainte des autorités qui l’ont détenue, s’est rapidement propagée sur les réseaux sociaux à la mi-décembre.

L’image de sa position courageuse a été traitée par de nombreux Iraniens en ligne comme un symbole d’espoir à une époque où l’État avait exécuté deux manifestants et plus de 500 manifestants avaient perdu la vie.

L’agence de presse Human Rights Activists News Agency (HRANA) rapporte qu’environ 70 des personnes décédées étaient des enfants. Les chiffres du groupe, publiés le 19 décembre, font également état de près de 20 000 personnes arrêtées.

Malgré cette répression, les autorités n’ont pas été en mesure d’étouffer le mouvement de protestation qui déferle sur le pays depuis trois mois.

Sky News a cartographié l’emplacement de chaque manifestation composée de 12 personnes ou plus depuis le 16 septembre, avec des données fournies par le Critical Threats Project (CTP) de l’American Enterprise Institute avec le soutien de l’Institute for the Study of War.

Les points sont d’un rouge plus clair ou plus foncé selon l’estimation prudente du nombre de personnes présentes, les points gris indiquant les manifestations où il n’est pas possible de déterminer la taille de la foule. Le CTP affirme que leur ensemble de données est “probablement incomplet” compte tenu de la difficulté d’accéder aux informations sur le terrain en Iran.

Il est possible d’assister aux premiers déferlements de manifestations qui ont commencé après la mort de Mahsa Jina Aminiqui a été tuée en détention pour avoir porté son hijab (couvre-chef) “de manière inappropriée”.

Des manifestations de masse et des bâtiments gouvernementaux attaqués – des preuves en ligne montrent ce qui se passe en Iran

Il a commencé principalement comme un mouvement pour les droits des femmes, mais d’autres voix se sont rapidement jointes à l’appel à une révolution. Des questions telles que la liberté, la démocratie et la stabilité économique ont alimenté la détermination de cette armée de gens ordinaires.

L’animation montre à quel point les manifestations ont été généralisées, mais la province kurde et la capitale Téhéran servant constamment de points chauds pour le mouvement.

La plupart des manifestations ont rassemblé entre 12 et 1 000 personnes, dont une douzaine environ enregistrées par le CTP alors que plus de 1 000 personnes assistaient à une seule manifestation.

Ali Ansari, professeur d’histoire iranienne et directeur de l’Institut d’études iraniennes de l’Université de St Andrews, a déclaré à Sky News : “Nous assistons maintenant à des grèves et à différents types de manifestations. La principale chose à considérer est que le gouvernement est difficile de les supprimer. »

Il a ajouté que les exécutions de deux manifestants ont « simplement rendu les manifestants plus déterminés ».

“Les manifestants laissent les téléphones à la maison pour rester en sécurité”

Les vidéos et les images prises par des personnes sur leurs smartphones ont été l’une des principales sources d’informations en provenance d’Iran, les médias indépendants et étrangers étant effectivement interdits de reportage dans le pays.

Mais maintenant, cette ligne vitale d’informations vitales est en danger car la conséquence d’être retrouvé avec des images de protestation devient insurmontable pour certains.

“Les gens sont attaqués pour avoir filmé. Ils sont encore plus harcelés s’ils sont retrouvés avec des images de manifestations lors de leur arrestation”, explique Mahsa Alimardani, chercheuse au sein du groupe de défense des droits à l’information Article 19 et de l’Oxford Internet Institute. Son travail porte sur l’accès à l’information en ligne en Iran.

“Les gens qui sortent dans la rue maintenant ne sortent souvent pas avec leur téléphone pour éliminer ce risque.”

Mme Alimardani dit que les gens deviennent maintenant plus prudents après avoir vu comment d’autres ont été poursuivis et criminalisés pour des images, tandis que d’autres ont été ciblés ou même abattus pour avoir brandi leur téléphone lors de manifestations.

Ceci et continuer restrictions draconiennes de l’accès à Internet signifie que les Iraniens sont confrontés à de multiples niveaux de défis lorsqu’ils tentent d’obtenir des preuves de l’ampleur des manifestations et de la brutalité de la répression auprès de la communauté internationale.

Les autorités ont tenté de manière agressive de limiter la capacité du peuple iranien à se connecter, des organisations telles que les moniteurs Internet Netblocks et le projet Internet Outage Detection and Analysis (IODA) du Georgia Institute of Technology signalant des pannes répétées.

Par exemple, l’accès à Internet dans tout le pays a chuté lors de l’exécution de Majidreza Rahnavard le 11 décembre, comme le souligne la bande rouge sur le graphique de ce tweet.

Les autorités sont en mesure de cibler des zones spécifiques du pays, comme elles semblent l’avoir fait le 8 décembre lorsque l’accès à Internet a été interrompu pendant environ sept heures dans la ville de Sanandaj, dans la région kurde du pays.

“En réalité, ce que nous voyons n’est que la partie émergée de l’iceberg. Ce sont des choses qui peuvent passer entre les mailles du filet de toutes ces difficultés pour se connecter et se documenter”, déclare Mme Alimardani.

Pour ceux qui sont prêts à prendre le risque, les images provenant d’Iran ces dernières semaines ont changé. Mme Alimardani a remarqué que les gens prennent plus de mesures qu’auparavant pour cacher leur identité pendant le tournage, comme se concentrer uniquement sur les bras ou les jambes et éviter complètement les visages, ou filmer en basse lumière.

Des images montrant des affrontements violents et comportement agressif des forces de sécurité est devenu beaucoup plus répandu qu’en septembre et octobre. Les preuves de blessures, y compris celles subies par des personnes qui ont été abattues, sont également largement partagées.

“Nous voyons encore beaucoup de séquences de manifestations, sous leurs diverses formes à travers l’Iran, des grandes foules aux chants sur les balcons et les toits”, explique-t-elle.

“Mais le contenu qui parle des crimes et des meurtres de la République islamique est également là et est documenté par les utilisateurs. La tragédie est de voir ce contenu augmenter à mesure que le régime adopte des stratégies plus violentes, voire génocidaires, pour réprimer les manifestations.”

Alors que les images en provenance d’Iran deviennent plus sanglantes et que les manifestants montrent peu de signes d’arrêt, quelle est la prochaine étape pour le mouvement ?

“Il est probablement trop tôt pour caractériser cela comme une ‘révolution'”, explique M. Ansari, “mais les gens voient le mouvement comme révolutionnaire.

“La direction du voyage est claire.”

