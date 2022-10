Manifestations en Iran : fuite de vidéos malgré les interdictions d’internet

Des vidéos de révoltes et de troubles ont commencé à inonder Internet lorsque des manifestants iraniens ont afflué dans les rues en réponse à la mort en détention de Mahsa Amini, une femme de 22 ans qui aurait été détenue pour avoir porté son hijab de manière inappropriée.

Des vidéos d’étudiants en Iran protestant contre la milice, ainsi que des femmes dans les rues recevant des coups de pied et des coups de pied et des manifestants levant les poings alors qu’ils défilaient ont été largement diffusées dans le monde entier, démontrant la rage du pays après la mort d’Amini.

“Si nous ne nous unissons pas, nous serons tués un par un”, est l’une des phrases entendues scandées lors des manifestations.

Les tentatives de fermer Internet pour empêcher le monde de voir ces vidéos ont échoué, malgré l’interdiction d’applications sociales populaires comme WhatsApp, Signal, Skype et même Instagram, l’une des dernières plateformes de médias sociaux fonctionnelles.

En Iran, les pannes d’Internet sont courantes en période de troubles et de protestations. Selon Amnesty International, la pire répression a eu lieu en 2019, lorsque plus de 100 manifestants ont été tués et Internet a été coupé pendant 12 jours.

Le chef suprême de l’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, a accusé les États-Unis et Israël, les adversaires du pays, d’avoir incité aux troubles dans ses premières remarques sur les manifestations nationales de lundi. C’est une tactique familière pour les dirigeants iraniens, qui se méfient de l’influence occidentale depuis la révolution islamique de 1979.

Les entreprises technologiques américaines seront autorisées à étendre leurs activités en Iran, a déclaré le département du Trésor américain en septembre, qui autorise les entreprises technologiques à offrir davantage de plateformes de médias sociaux et de collaboration, de vidéoconférence et de services basés sur le cloud, a rapporté l’Associated Press.

Lundi, le président américain Biden a déclaré dans un communiqué que les États-Unis facilitaient l’accès des Iraniens à Internet, “y compris en facilitant un meilleur accès à des plates-formes et des services extérieurs sécurisés”.

Grâce à ces voies, l’accès à Internet signifie que des images et des vidéos font surface depuis l’Iran malgré les pannes et les interdictions des réseaux sociaux.

Des vidéos ont montré que certains des manifestants iraniens avaient publiquement coupé des mèches de cheveux lors des manifestations, un geste qui s’est rapidement répandu dans le monde entier.

Des images de femmes ailleurs se coupant les cheveux pour montrer leur solidarité avec les femmes iraniennes sont devenues virales – du chanteur turc Melek Mosso sur scène la semaine dernière aux femmes au Liban et en Syrie, en passant par le législateur suédois Abir Al-Sahlani dans les couloirs du Parlement européen à Strasbourg mardi.

Un musée à Rome collectionne des mèches de cheveux à présenter à l’ambassade d’Iran.

Ce geste hautement symbolique fait également écho à l’histoire et au folklore iraniens dans lesquels, pour les femmes, se couper les cheveux est un signe de protestation. Le Shahnameh (“Le Livre des Rois”), une épopée nationale de l’Iran, de l’Afghanistan et du Tadjikistan écrite par le poète persan Ferdowsi entre 977 et 1010 après JC, fait référence à une princesse se coupant les cheveux pour protester contre la mort de son mari considérée comme injuste .

Les acteurs oscarisés Marion Cotillard et Juliette Binoche, ainsi que d’autres stars françaises du cinéma et de la musique, se sont filmés en train de se couper des mèches de cheveux dans une vidéo publiée mercredi.

“Pour la liberté”, a déclaré Binoche en se coupant une grosse poignée de cheveux sur le dessus de la tête avec une paire de ciseaux, avant de la brandir devant la caméra.



Avec des fichiers de l’Associated Press et de CNN