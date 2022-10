Manifestations en Iran: des vidéos montrent une intensification de la répression et des tactiques brutales utilisées contre les manifestants | Nouvelles du monde

Des groupes de défense des droits de l’homme ont mis en garde contre la réponse croissante des forces de sécurité iraniennes aux manifestations dans la province occidentale du Kurdistan.

Des clips de la capitale régionale Sanandaj semblent montrer des forces de sécurité tirant des armes dans des quartiers résidentiels et de grands groupes de policiers anti-émeute se déplaçant dans la ville.

La ville a été l’une des premières à voir des manifestations à la suite la mort de Mahsa Amini, une Kurde de 22 ans après avoir été aux mains des forces de sécurité.

Avec des interruptions d’Internet signalées dans tout l’Iran et des informations selon lesquelles des journalistes locaux auraient été arrêtés pour avoir couvert les manifestations, les informations sur la situation sur le terrain sont rares.

Mais des images de partout au pays font surface en ligne. Une vidéo largement condamnée montrait un policier agressant sexuellement une manifestante alors qu’il tentait de l’arrêter sur la place de l’Argentine à Téhéran.

Une voix dans la vidéo peut être entendue en disant: “Oh, ils l’ont arrêtée, c’est une fille. S’il vous plaît, laissez-la partir. Pourquoi personne ne va à son secours?”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:28

Une nouvelle vidéo est apparue en ligne montrant un policier agressant sexuellement une manifestante alors qu’il tentait de l’arrêter sur la place de l’Argentine à Téhéran.



Avec des informations faisant état d’une escalade des tactiques dans la province du Kurdistan, Sky News a analysé des images provenant de la capitale de la région.

En savoir plus sur les données et la criminalistique

Cette vidéo a été partagée lundi par le groupe norvégien Hengaw, qui surveille les violations des droits humains dans la province iranienne du Kurdistan. Ils disent qu’il a été capturé à Naysar, qui est une banlieue nord de Sanandaj.

Sky News n’a pas été en mesure de vérifier la vidéo de manière indépendante. Bien que les recherches d’images inversées des images clés de la vidéo confirment que la vidéo est récente.

On y voit au moins six membres des forces de sécurité iraniennes tirer avec des armes dans un quartier résidentiel.

Le son émis lors du rechargement indique que les armes tirées sont des fusils de chasse, selon les analystes du groupe de recherche sur les armes basé au Royaume-Uni, l’Omega Research Foundation.

Et bien qu’il soit possible qu’ils utilisent des balles en caoutchouc, ils disent qu’il est plus probable qu’il s’agisse de plombs de fusil de chasse.

Il est difficile de distinguer la direction du tir, mais Hengaw dit que les officiers de la vidéo tiraient directement sur les maisons.

Amnesty International a également déclaré avoir reçu des informations selon lesquelles des agents auraient tiré des gaz lacrymogènes sur des maisons.

Une autre vidéo partagée par Hengaw le week-end dernier montre des bidons et des cartouches usagés.

La personne qui enregistre la vidéo dit qu’ils ont été utilisés pour “réprimer le peuple” et termine la vidéo en disant “mort à Khameini”.

Selon les analystes de l’Omega Research Foundation, ces douilles à gauche et au centre sont des cartouches de fusil de chasse.

Les cartouches métalliques en haut à droite auraient contenu du gaz CS – également connu sous le nom de gaz lacrymogène.

La Fondation de recherche Omega affirme que les cartouches désaffectées dans les vidéos sont similaires à d’autres trouvées dans d’autres villes d’Iran.

“Bien que chacun nécessite une vérification supplémentaire, toutes les preuves combinées indiquent l’utilisation de tirs réels contre les manifestants”, a-t-il déclaré.

Mais les groupes de défense des droits de l’homme disent que tout cela n’est que la pointe de l’iceberg.

“Nous entrons dans une phase sensible des manifestations et des affrontements. Le régime recourt de plus en plus à la force pour réprimer les manifestations. Et nous avons vu cela à Sanandaj, au Kurdistan mais aussi dans les petites villes de la région”, a déclaré Taimor Aliassi, Représentant des Nations Unies pour l’Association des droits de l’homme au Kurdistan d’Iran.

“Ils utilisent maintenant de nouvelles armes contre les manifestants que nous n’avons jamais vues auparavant [in the protests]”, a-t-il déclaré à Sky News.

D’autres vidéos provenant de Sanandaj montrent des scènes chaotiques sur le terrain.

Dans cette vidéo, au moins 14 motos conduites par des membres des forces de sécurité traversent la ville.

De nombreux vélos transportent deux officiers, ceux à l’arrière étant équipés d’armes. Des coups de feu peuvent être entendus tout au long de la vidéo et des manifestants peuvent être vus lancer des pierres sur les officiers au passage.

Hengaw dit qu’il n’est pas inhabituel que des officiers voyagent à moto en Iran, mais il est rare d’en voir autant ensemble en même temps.

D’autres images partagées par le groupe montrent l’ampleur de la présence des forces de sécurité dans la ville.

Cette vidéo, qui, selon eux, a été capturée jeudi, montre un convoi composé d’au moins 14 véhicules, dont des voitures, des motos et des camions transportant des forces de sécurité.

Les personnes visibles semblent porter l’uniforme de la police anti-émeute iranienne.

Cependant, Hengaw a averti que des officiers du Corps militaire des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) auraient opéré dans la région portant des uniformes de police et de police anti-émeute ces derniers jours.

Il est donc difficile de discerner exactement quelles unités font partie du convoi représenté.

“Toutes sortes de forces de sécurité, en civil et en uniforme, ont été transférées à Sanandaj”, a-t-il déclaré à Sky News.

“On voit des photos prises par des habitants montrant des forces de sécurité stationnées tous les cinq mètres dans la rue. C’est vraiment une situation assez militarisée.”

La Données et criminalistique L’équipe est une unité polyvalente dédiée à fournir un journalisme transparent de Sky News. Nous recueillons, analysons et visualisons des données pour raconter des histoires basées sur les données. Nous combinons des compétences de reportage traditionnelles avec une analyse avancée des images satellites, des médias sociaux et d’autres informations open source. Grâce à la narration multimédia, nous visons à mieux expliquer le monde tout en montrant comment notre journalisme est fait.