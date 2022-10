Manifestations en Iran : des rassemblements pancanadiens soutiennent les appels à la révolution

Le premier ministre Justin Trudeau s’est tenu aux côtés des familles des victimes du vol 752 d’Ukraine International Airlines samedi alors qu’elles prêtaient leur voix aux appels mondiaux à la révolution en Iran par le biais d’une série de manifestations coordonnées à travers le Canada.

Mais alors même que Trudeau vantait les nouvelles sanctions du Canada contre le régime iranien, certains militants ont appelé le gouvernement fédéral à aller plus loin pour montrer qu’il ne tolérera plus les violations des droits humains du pays.

Des foules de manifestants ont envahi les rues de 10 villes allant de Halifax à Vancouver dans le cadre d’une «chaîne humaine» mondiale organisée par l’Association des familles des victimes du vol PS752.

Les organisateurs ont déclaré que les événements étaient organisés en solidarité avec les manifestations antigouvernementales en Iran déclenchées par la mort le 16 septembre de Mahsa Amini sous la garde de la police des mœurs du pays. Amini est décédée après avoir été détenue pour avoir prétendument violé le code vestimentaire islamique strict du pays pour les femmes.

À Ottawa, des centaines de manifestants ont tapé du pied à l’unisson et ont scandé le nom d’Amini devant la Galerie nationale d’art.

Alors que le premier ministre, son épouse et plusieurs députés libéraux se joignaient à la foule, il a été accueilli par des applaudissements nourris, mais aussi par des chants exhortant le Canada à agir contre le régime iranien.

Trudeau a déclaré que le gouvernement était allé de l’avant avec des sanctions sans précédent et avait rendu les dirigeants du régime iranien inadmissibles au Canada.

“Nous savons qu’il y a maintenant des gens au Canada qui ont profité de la corruption, de l’horrible régime iranien et qui se cachent parmi … cette belle communauté”, a déclaré Trudeau.

“Profiter des libertés du Canada, des opportunités du Canada et utiliser les richesses qu’ils ont volées au peuple iranien pour vivre une bonne vie au Canada. Eh bien, nous n’en disons pas plus.”

La foule a répondu à ses commentaires par une acclamation tonitruante et des chants de “chasse-les”.

Le premier ministre a déclaré que son gouvernement s’efforcerait de faire en sorte que le Canada ne soit plus jamais un refuge pour “les tueurs, les meurtriers et les responsables de l’oppression du peuple iranien”.

Après son discours, Trudeau a mené des centaines de manifestants lors d’une marche sur le pont Alexandra entre Ottawa et Gatineau, au Québec.

Les manifestants se sont tenus côte à côte sur toute la longueur d’un demi-kilomètre du passage frontalier provincial, où le Premier ministre s’est joint à eux pour scander “justice en Iran” et “arrêtez de tuer en Iran”.

Plus tôt ce mois-ci, Trudeau a annoncé que plus de 10 000 membres des Gardiens de la révolution iraniens seraient à jamais exclus du Canada dans le cadre de nouvelles mesures d’immigration strictes.

Mais certains critiques ont déclaré que le déménagement était trop petit, trop tard.

Le Premier ministre a fait l’objet d’un examen minutieux par certains membres de la communauté iranienne le mois dernier pour ne pas avoir participé à des rassemblements au lendemain de la mort d’Amini. Les critiques ont souligné que le Premier ministre avait cependant trouvé le temps de faire du saut à l’élastique tandis que d’autres politiciens étaient solidaires de leur cause.

L’organisateur torontois Amirali Alavi a appelé Trudeau à appuyer son soutien à la manifestation de samedi par des mesures concrètes, comme l’expulsion de l’ambassadeur d’Iran du Canada.

“Nous sommes ici pour demander à notre gouvernement et au Canada de se tenir du bon côté de l’histoire”, a déclaré Alavi, membre du conseil d’administration de l’Association des familles des victimes du vol PS752. “Arrêtez de négocier avec le régime en Iran pendant que les gens se battent dans les rues.”

Des foules se sont rassemblées le long de tronçons de l’artère principale de Toronto, la rue Yonge, samedi, scandant “les femmes, la vie, la liberté” alors que les voitures qui passaient klaxonnaient.

À une intersection du centre-ville, des manifestants ont brandi des photos d’êtres chers qui faisaient partie des 176 personnes, dont 55 citoyens canadiens, tuées le 8 janvier 2020 lorsque les Gardiens de la révolution iraniens ont abattu un avion de ligne ukrainien.

Arash Morattab, qui a perdu son frère et sa belle-sœur dans l’accident, a déclaré que les victimes du vol 752 faisaient cause commune avec le mouvement de protestation qui secoue l’Iran depuis près d’un mois et demi.

“Nous sommes tous victimes d’un régime qui a commencé à tuer des gens dès les premiers jours de leur arrivée au pouvoir, et cela continue jusqu’à maintenant”, a déclaré Morattab. “Ils ont tué nos bien-aimés en janvier 2020, et maintenant ils tuent d’autres personnes qui se battent pour leurs droits.”

La lutte pour la justice est particulièrement sensible pour les femmes en Iran qui continuent de se voir refuser la liberté, a déclaré la manifestante Sara Ahmadi. Elle a dit qu’elle avait eu des problèmes avec le régime parce qu’elle n’était pas légalement mariée à son conjoint de fait, qui a été tué dans l’accident d’avion.

“Les femmes n’ont aucun droit dans mon pays”, a déclaré Ahmadi. “Il ne s’agit pas seulement du hijab. Il s’agit de tout.”

Les manifestations en Iran se sont d’abord concentrées sur le hijab imposé par l’État, ou foulard pour les femmes, mais se sont rapidement transformées en appels à la chute de la théocratie du pays. Au moins 270 personnes ont été tuées et 14 000 ont été arrêtées dans les manifestations qui ont balayé plus de 125 villes iraniennes, selon le groupe Human Rights Activists in Iran.

Le gouvernement iranien a affirmé à plusieurs reprises que des puissances étrangères avaient orchestré les manifestations, mais n’a fourni aucune preuve à l’appui de cette affirmation.

Des manifestations similaires se sont déroulées samedi dans des villes comme Vancouver, Edmonton, Calgary, Winnipeg et London, en Ontario.

À Halifax, la démonstration de soutien au peuple iranien a ému certains manifestants aux larmes, a déclaré Reza Rahimi, qui a perdu sa belle-mère lorsque le vol 752 a été abattu.

“(Les habitants et) les immigrants de toutes les nations et de toutes les races se tenaient à nos côtés”, a déclaré Rahimi.

“Trois ans après avoir perdu ma belle-mère à l’étranger, je ne dis pas que cela nous permet d’avancer – nous n’avancerions jamais – mais cela nous aidera à soulager la douleur.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 29 octobre 2022. Avec des fichiers de l’Associated Press.